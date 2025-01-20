Van'da eksi 13 derecede balıkçılar ekmek peşinde! 'Güneş doğmadan yola çıkıyoruz, döndüğümüz zaman karanlık çöküyor'
Van Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayanlar, kışın dondurucu soğuğa rağmen avcılık faaliyetlerine devam ediyor. Balıkçı Numan Çay, 'Bir gün önce göle bıraktığımız ağlarımızı toplayıp yeni ağ atıyoruz. Güneş doğmadan yola çıkıyoruz. Limana döndüğümüz zaman karanlık çöküyor. Kar ve fırtınaya maruz kalabiliyoruz. Teknenin üzerinde soğuk havada verdiğimiz mücadeleye rağmen bazen elimiz boş dönüyoruz' dedi.
AA
• 20 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme:
AA
• 20 Ocak 2025 - 09:46 • Son Güncelleme: