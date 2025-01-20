Van'da eksi 13 derecede balıkçılar ekmek peşinde! 'Güneş doğmadan yola çıkıyoruz, döndüğümüz zaman karanlık çöküyor'

Kentte 82 teknede balıkçılık yapıldığı bilgisini veren Demir, şunları kaydetti:"Av sezonlarında ve avlanmanın yasak olduğu dönemlerde denetimlerimizi sürdürüyoruz. Balıkçılar göle açılmadan önce hem hava durumunu takip ediyor hem de Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekiplerinin uyarılarını dikkate alıyor.