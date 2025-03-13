Van'da besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı!
Van'ın İpekyolu ilçesinde besici Veysi Ateş, veteriner tavsiyesiyle uyguladığı süngerleme yöntemi sayesinde koyunlarından yılda iki kez kuzu alıyor. Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle hayvancılık yaptığını belirten Ateş, "10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle süngerleme yöntemine başladık. İşlemden beş ay sonra ilk kuzuyu aldık. Bu yöntemle yılda iki defa kuzu sahibi oluyoruz. İlk doğumda yüzde 50 civarında ikiz, üçüz veya dördüz kuzu aldığımız oluyor." dedi.
AA
• 13 Mart 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mart 2025 - 14:26 • Son Güncelleme: