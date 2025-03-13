Van'da besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı!

Bu uygulamayla bir yılda iki kez kuzulatma imkanı olabiliyor. Hayvanlarda çoğuz doğumu artıran bu uygulamayla aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip örnek kuzular elde edilebiliyor. Amaç üreticinin, pazarlama açısından birbirine benzer kuzular elde etmek. Bakım, beslenme ve iş gücünün daha da verimli kullanılması gibi faydaları da var." ifadelerini kullandı.