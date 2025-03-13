Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemVan'da besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı!
Haberler Gündem Haberleri Van'da besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı!

Van'da besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı!

Van'ın İpekyolu ilçesinde besici Veysi Ateş, veteriner tavsiyesiyle uyguladığı süngerleme yöntemi sayesinde koyunlarından yılda iki kez kuzu alıyor. Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle hayvancılık yaptığını belirten Ateş, "10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle süngerleme yöntemine başladık. İşlemden beş ay sonra ilk kuzuyu aldık. Bu yöntemle yılda iki defa kuzu sahibi oluyoruz. İlk doğumda yüzde 50 civarında ikiz, üçüz veya dördüz kuzu aldığımız oluyor." dedi.

AA
• 13 Mart 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mart 2025 - 14:26 • Son Güncelleme:
1Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Yukarı Güneyce Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 35 yaşındaki Ateş, 10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle koyunlarına süngerleme yöntemini (üreme döngüsünün kontrol altına alınması için kullanılan hormonal bir yöntem) uygulamaya başladı.

2Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Rahimlerine yerleştirilen özel süngerler sayesinde üreme döngüleri kontrol altına alınan koyunların yılda iki kez gebe kalmaları sağlandı. Ateş, yazın yaylada kışın ise ağılda baktığı 300 koyununda uyguladığı süngerleme yöntemiyle yılda ortalama 600 kuzu elde ediyor.

3Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yılın belli dönemlerinde çiftçiyi ziyaret ederek, hayvanlarının sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan Ateş, AA muhabirine, dedelerinden kalan hayvancılığı yeni yöntemlerle sürdürdüklerini söyledi.

4Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Yılda iki kez kuzu alma yöntemiyle hayvancılık yaptığını belirten Ateş, "10 yıl önce veterinerin yönlendirmesiyle süngerleme yöntemine başladık. İşlemden beş ay sonra ilk kuzuyu aldık. Bu yöntemle yılda iki defa kuzu sahibi oluyoruz. İlk doğumda yüzde 50 civarında ikiz, üçüz veya dördüz kuzu aldığımız oluyor." dedi.

5Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Uygulamayla hayvan sayısının arttığını anlatan Ateş, şunları kaydetti:"İlk doğumdan sonra ikinci doğum için hayvanlarımızın bakımlarını ahırlarda yapıyoruz. Yem, arpa ve yoncayla besliyoruz. Uygulamayı ilk kez kentte yaptık. İlk uyguladığımızda çok verim alamadık.

6Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Bunun nedeninin beslenmeden kaynaklı olduğunu gördüğümüzde işi daha profesyonel boyuta taşıdık. Son yıllarda ise süngerleme işlemi yapmadan verimin arttığını gözlemledik. Hayvanın bünyesi artık alışmış durumda. Uygulamadan çok memnunum."

7Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bingöl ise yapay hormon uygulaması adı verilen yöntemin zararlı olmadığını söyledi.

8Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Uygulamanın hayvancılıktaki faydalarına değinen Bingöl, "Bunun temel amacı, koyunlarda hem kızgınlığı toplulaştırmak hem de mevsim dışı kuzulatmayı sağlamak. Zaman zaman araştırma amaçlı yapılabiliyor ve çiftçiler de bunu fiili olarak uygulayabiliyor.

9Vanda besici veterinerin tavsiyesine uydu yıl iki kez kuzu almaya başladı

Bu uygulamayla bir yılda iki kez kuzulatma imkanı olabiliyor. Hayvanlarda çoğuz doğumu artıran bu uygulamayla aynı yaşta ve aynı canlı ağırlığa sahip örnek kuzular elde edilebiliyor. Amaç üreticinin, pazarlama açısından birbirine benzer kuzular elde etmek. Bakım, beslenme ve iş gücünün daha da verimli kullanılması gibi faydaları da var." ifadelerini kullandı.