Van'da 3 bin rakımda keşfedildi! İlk gün 300 tane bulundu, sayı giderek artıyor

6

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine, benzer kaya resimlerine daha önce Hakkari ve Bitlis'te rastlandığını söyledi.



Gürpınar'da 3 bin rakımlı yaylada bulunan figürlerin şaşırtıcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Özellikle ana kaya üzerlerine işlenmiş olan figürler, yani bizon, yaban keçileri, geyik ve tilki figürleri yaban hayatı hakkında bize bilgi veriyor. Özellikle figürlerden yola çıkılarak buranın milattan önce 10 binli yıllara, yani mezolitik döneme kadar uzandığı noktasında bir fikir var. Yaptığımız araştırmalarda bu dönemden başlayarak demir çağlarına kadar bu alanın kullanıldığını gördük. Figürlerin ise daha çok erken dönemde yapıldığını tahmin ediyoruz." dedi.