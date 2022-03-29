Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Size güven duyulmadığını gördüğünüzde siz de moral olarak düşüyorsunuz ve bu durum performansınızı etkiliyor” dedi. Batshuayi, yeni sezon içinse “Bu tamamen bana bağlı değil. Ne olacağını ben de bilmiyorum. İngiltere’ye dönmek isterim ama kulübede kalmak beni mutsuz eder” açıklamasını yaptı.