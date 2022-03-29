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BeşiktaşValerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
• 29 Mart 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:

Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Süper Lig'in son 8 haftasına girilirken sorumluluk alan ve Beşiktaş'ın başına geçen Valerien İsmael'in oynatacağı sistem belli oldu. Eldeki oyuncuları görmek isteyen Fransız çalıştırıcı bu konuda siyah beyazlı yönetimden büyük destek alıyor.

• 29 Mart 2022 - 09:57 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
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Önder Karaveli’nin ayrılmak istemesi nedeniyle yeni sezonun hocasını ligin bitimine sekiz hafta kala getirmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, transfer çalışmalarına da sezon bitmeden hız verecek.

2Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Bunun için Valerien Ismael’in mevcut kadro için vereceği raporu bekleyen siyah-beyazlı yönetim, bugüne kadar yaptığı çalışmaları da Fransız teknik adamın önüne koyacak.

3Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Yeni sezonda 3-4-3 sistemini tam kapasite olarak sahaya yansıtmak isteyen Ismael’in, yönetimle yaptığı görüşmelerde “Önce takımda oyuncuların son durumlarını görmem lazım. Bunun için 3-4 hafta gerekli. Bazı oyuncular kiralık. Bir dahaki sezon kiralanıp kiralanmama konusunda da net fikirlerimizin olması için biraz zaman geçmesi lazım” diye konuştuğu ortaya çıktı.

4Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Yeni sezonda başta Gedson Fernandes olmak üzere birçok mevkii için bazı oyuncuları şimdiden listeleyen Beşiktaş Yönetimi, 2 Nisan Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı sonrası bu çalışmaları da Valerien Ismael ile paylaşacak.

5Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Çoğunluğu genç, yetenekli ve atletik oyunculardan oluşan listeyi kendi kurmaylarıyla birlikte inceleyecek olan Valerien Ismael’in, Beşiktaş özkaynak düzenindeki gençleri de yakından takip edeceği kaydedildi. Tüm bu hazırlıklardan sonra siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları için düğmeye basılacak.

6Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Son dönemde kaçırdığı gollerle eleştirilen Michy Batshuayi, Belçika basınına konuştu. Deneyimli forvet, “Türkiye’ye gittiğimden bu yana çok eleştiriliyorum. Sanki şampiyonluk yarışından kopmamızın tek nedeni benmişim gibi davranılıyor.

7Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Size güven duyulmadığını gördüğünüzde siz de moral olarak düşüyorsunuz ve bu durum performansınızı etkiliyor” dedi. Batshuayi, yeni sezon içinse “Bu tamamen bana bağlı değil. Ne olacağını ben de bilmiyorum. İngiltere’ye dönmek isterim ama kulübede kalmak beni mutsuz eder” açıklamasını yaptı.

8Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Beşiktaş'taki mesaisine yoğun bir tempoda başlayan Valerien İsmael Trabzon maçına sürpriz bir taktik ile çıkmayı planlıyor.

9Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Göreve başlar başlamaz lider Trabzonspor'u mercek altına alan İsmael'in takımlarına oynattığı 3-4-3 sistemi yerine Fırtına'ya karşı 3-6-1 ile maça başlayacağı öğrenildi. Fransız teknik adam bu dizilişle kanatlarda ve orta alanda ligin en etkili takımlarından biri olan Trabzonspor'u baskı altına alıp rakibi oynatmamayı hedefliyor.

10Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde Trabzonspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıca imza atmak isteyen Beşiktaş'ta orta sahanın iki önemli ismi Miralem Pjanic ve Josef De Souza'dan sevindirici haber geldi. Altay maçı öncesinde idmanda sakatlanan Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken yıldız futbolcu ligdeki 5, kupada 1 olmak üzere 6 maçı kaçırmıştı. Bosnalı futbolcunun yaklaşık 1.5 aydır devam eden tedavisi tamamlandı ve Pjanic takımla çalışmalara başladı.

11Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

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Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı

Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı