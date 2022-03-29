Valerien İsmail 3-4-3 oynayacağım dedi Ahmet Nur Çebi ona süper bir oyuncu hatırlattı
Süper Lig'in son 8 haftasına girilirken sorumluluk alan ve Beşiktaş'ın başına geçen Valerien İsmael'in oynatacağı sistem belli oldu. Eldeki oyuncuları görmek isteyen Fransız çalıştırıcı bu konuda siyah beyazlı yönetimden büyük destek alıyor.
Önder Karaveli’nin ayrılmak istemesi nedeniyle yeni sezonun hocasını ligin bitimine sekiz hafta kala getirmek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, transfer çalışmalarına da sezon bitmeden hız verecek.
Yeni sezonda 3-4-3 sistemini tam kapasite olarak sahaya yansıtmak isteyen Ismael’in, yönetimle yaptığı görüşmelerde “Önce takımda oyuncuların son durumlarını görmem lazım. Bunun için 3-4 hafta gerekli. Bazı oyuncular kiralık. Bir dahaki sezon kiralanıp kiralanmama konusunda da net fikirlerimizin olması için biraz zaman geçmesi lazım” diye konuştuğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'taki mesaisine yoğun bir tempoda başlayan Valerien İsmael Trabzon maçına sürpriz bir taktik ile çıkmayı planlıyor.
Göreve başlar başlamaz lider Trabzonspor'u mercek altına alan İsmael'in takımlarına oynattığı 3-4-3 sistemi yerine Fırtına'ya karşı 3-6-1 ile maça başlayacağı öğrenildi. Fransız teknik adam bu dizilişle kanatlarda ve orta alanda ligin en etkili takımlarından biri olan Trabzonspor'u baskı altına alıp rakibi oynatmamayı hedefliyor.
Yeni teknik direktörü Valerien İsmael yönetiminde Trabzonspor maçıyla birlikte yeni bir başlangıca imza atmak isteyen Beşiktaş'ta orta sahanın iki önemli ismi Miralem Pjanic ve Josef De Souza'dan sevindirici haber geldi. Altay maçı öncesinde idmanda sakatlanan Pjanic'in alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edilirken yıldız futbolcu ligdeki 5, kupada 1 olmak üzere 6 maçı kaçırmıştı. Bosnalı futbolcunun yaklaşık 1.5 aydır devam eden tedavisi tamamlandı ve Pjanic takımla çalışmalara başladı.