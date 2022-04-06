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BeşiktaşValerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'
• 06 Nisan 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'

Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve Batshuayi, Güven Yalçın gibi forvetlerden tam olarak istediğini alamayan Beşiktaş, kalitesi hiç tartışılmayacak bir santraforu Süper Lig'e getirecek. İşte Ahmet Nur Çebi'nin Valerien İsmael'e ilk hediyesi...

• 06 Nisan 2022 - 15:29 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim
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Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

2Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Gol bölgelerinde yaşadığı sıkıntı nedeniyle zirvenin çok uzağına düşen Beşiktaş, yeni sezona tartışmasız bir santrforla girmeyi hedefliyor.

3Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Michy Batshuayi'den ağzı yanan siyahbeyazlılarda gelecek sezon oyun sistemine en uygun profil takıma kazandırılacak.

4Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var. Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu.

5Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Fransız hoca da Norveçli yıldızı mercek altına aldıktan sonra onay verdi.

6Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, istediği gibi bir sezon geçiremedi.

7Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Sociedad'ın satın alma opsiyonunu kullanması beklenmezken Beşiktaş'ın da sezon bitmeden Leipzig ve Sörloth cephesi ile görüşme yapması bekleniyor.

8Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Siyah-beyazlı yönetimin bu transfer için belirlediği iki yöntem mevcut. Birincisi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak.

9Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Ancak bu teklif Leipzig tarafından kabul görmezse Gedson Fernandes taktiği uygulanacak.

10Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

İkinci seçenek olarak bonservisli satın alma ve yüksek oranda pay seçeneği sunulacak.

11FATİH DOĞAN: KAZAN KAZAN TRANSFERİ

FATİH DOĞAN: KAZAN KAZAN TRANSFERİ

Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'la ilgilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Soruya soruyla cevap verelim: 'Bu sezon Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi değil de Sörloth olsaydı Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında olur muydu, olmaz mıydı?' Bence olurdu. O açıdan bakıldığı zaman Sörloth transferi gerçekleşirse Beşiktaş'a güç katar.

12Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

Ancak Leipzig'e giderken sözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncunun maaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri de dikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor. Ama Sörloth'un 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynamasının mesleki, tecrübe ve marka değeri olarak kendisini yukarı çıkaracağı kesin. Kazan kazan transferi olur.

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14Valerien İsmaele ilk transfer hediyesi Gedson taktiğiyle işi bitireceğim

 

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