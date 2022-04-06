Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'
Bu sezon gol yollarında büyük sıkıntı çeken ve Batshuayi, Güven Yalçın gibi forvetlerden tam olarak istediğini alamayan Beşiktaş, kalitesi hiç tartışılmayacak bir santraforu Süper Lig'e getirecek. İşte Ahmet Nur Çebi'nin Valerien İsmael'e ilk hediyesi...
Listenin ilk sırasında ise Alexander Sörloth var. Hava toplarında etkili, top saklama kabileyeti yüksek, fizik gücü üst seviyede golcü isteyen teknik direktör Valerien İsmael'in önüne Sörloth'un ismi konuldu.
FATİH DOĞAN: KAZAN KAZAN TRANSFERİ
Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski golcüsü Sörloth'la ilgilenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?
Soruya soruyla cevap verelim: 'Bu sezon Beşiktaş'ın golcüsü Batshuayi değil de Sörloth olsaydı Beşiktaş şu an şampiyonluk yarışında olur muydu, olmaz mıydı?' Bence olurdu. O açıdan bakıldığı zaman Sörloth transferi gerçekleşirse Beşiktaş'a güç katar.
Ancak Leipzig'e giderken sözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncunun maaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri de dikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor. Ama Sörloth'un 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynamasının mesleki, tecrübe ve marka değeri olarak kendisini yukarı çıkaracağı kesin. Kazan kazan transferi olur.