Valerien İsmael'e ilk transfer hediyesi! 'Gedson taktiğiyle işi bitireceğim'

Ancak Leipzig'e giderken sözleşmeye koydurulan öncelik hakkı maddesi, oyuncunun maaşı ve daha önce Türkiye'ye soğuk bakması gibi faktörleri de dikkate aldığımızda kolay bir transfer gibi gözükmüyor. Ama Sörloth'un 1 yıl Beşiktaş'ta kiralık oynamasının mesleki, tecrübe ve marka değeri olarak kendisini yukarı çıkaracağı kesin. Kazan kazan transferi olur.