Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!

2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak önemli mücadele öncesi rakiplerini analiz eden Ismael, hem geçmiş maçları izliyor hem kendini takımını inceliyor hem de genel olarak ligin yapısını araştırıyor. Hafta boyunca analizlerine hız kesmeden devam edecek Valerien Ismael en kısa sürede Trabzonspor'u ezberlemek ve buna bağlı olarak takımını yönlendirmek istiyor.