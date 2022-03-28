Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael ilk iş gününde futbolcuların performanslarına ve fizik kapasite durumlarına el attı. Bu yönde geniş kapsamlı bir rapor çıkaran Fransız çalıştırıcı Ahmet Nur Çebi'yi şaşırtan bilgileri tek tek paylaştı.
Beşiktaş'a teknik direktör olur olmaz ayğının tozuyla antrenmanlara başlayan Valerien Ismael, takımı hem Trabzonspor maçına hazırlıyor hem de geçmişteki maçları izleyerek teşhis koymaya çalışıyor.
Takımın sezon başından beri pozisyonlara girmesine rağmen ciddi derecede bir 'gol atma' sıkıntısı yaşadığını notlarına ekleyen Fransız teknik adamın, üçüncü bölgede oynayan oyunculara ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi. Ismael'in başta Batshuayi olmak üzere hücum oyuncularıyla sürekli görüşmeler yapacağı kaydedildi.
Beşiktaş'taki kariyerine Trabzonspor maçını kazanarak başlamak isteyen 46 yaşındaki antrenör bu nedenle idmanlarda hem eski sistemi hem de 3-4-3'ü deneyecek. Takımın bir anda 3-4-3'e geçerek bocalamasını önlemeye çalışacak. Valerien Ismael, takımın geçmişin hatalarını da ortaya çıkararak bir dahaki sezonun hazırlığını böylelikle yapmış olacak.
2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak önemli mücadele öncesi rakiplerini analiz eden Ismael, hem geçmiş maçları izliyor hem kendini takımını inceliyor hem de genel olarak ligin yapısını araştırıyor. Hafta boyunca analizlerine hız kesmeden devam edecek Valerien Ismael en kısa sürede Trabzonspor'u ezberlemek ve buna bağlı olarak takımını yönlendirmek istiyor.
Yeni teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ın tesislerine hayran kaldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde detaylı bir tur yapan Ismael, tüm ihtiyaçların olduğunu ve Avrupa standartlarında hatta ötesinde bir ortam oluşturulduğunu vurguladı. Sahaları da çok beğenen Fransız çalıştırıcının bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ettiği bildirildi.
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael, çalışmalara erkenden başlamıştı. Önceki gün sabah 11'deki idman için saat 06.30'da Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen ve sporunu yaptıktan sonra mesaiye erkenden başlayarak dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, takımla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.
İki günlük antrenmanın ardından dün takıma izin veren 46 yaşındaki hoca, hem bu kısa süredeki çalışma durumu hem de sağlık ekibinden aldığı raporlar doğrultusunda yardımcılarıyla yaptığı ilk analizini tamamladı. Ismael'in, konuyla ilgili olarak kulüp profesyonelleriyle görüşüp, "Takımın form durumu düşündüğüm seviyenin yüzde 60 gerisinde" dediği öğrenildi. Ismael'in yeni hafta itibarıyla tempoyu artırıp oyuncuların özellikle kondisyonlarını artırarak daha mücadeleci ve atletik olmalarını sağlayacağı belirtildi.