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BeşiktaşValerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!
• 28 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael, Nevzat Demir'de ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael ilk iş gününde futbolcuların performanslarına ve fizik kapasite durumlarına el attı. Bu yönde geniş kapsamlı bir rapor çıkaran Fransız çalıştırıcı Ahmet Nur Çebi'yi şaşırtan bilgileri tek tek paylaştı.

• 28 Mart 2022 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı
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Beşiktaş'a teknik direktör olur olmaz ayğının tozuyla antrenmanlara başlayan Valerien Ismael, takımı hem Trabzonspor maçına hazırlıyor hem de geçmişteki maçları izleyerek teşhis koymaya çalışıyor.

2Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş'a teknik direktör olur olmaz ayağının tozuyla antrenmanlara başlayan Valerien Ismael, takımı hem Trabzonspor maçına hazırlıyor hem de geçmişteki maçları izleyerek teşhis koymaya çalışıyor.

3Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Takımın sezon başından beri pozisyonlara girmesine rağmen ciddi derecede bir 'gol atma' sıkıntısı yaşadığını notlarına ekleyen Fransız teknik adamın, üçüncü bölgede oynayan oyunculara ekstra çalışmalar yapacağı öğrenildi. Ismael'in başta Batshuayi olmak üzere hücum oyuncularıyla sürekli görüşmeler yapacağı kaydedildi.

4Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Takımın son teknik direktörü Önder Karaveli ile de tanışan fakat henüz detaylı bir teknik görüşme yapamayan Ismael'in, en kısa zamanda bu toplantıyı organize etmesi bekleniyor. Genç hocanın, Önder Karaveli'nin görüşlerini merak ettiği ve değer verdiği bildirildi.

5Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Öte yandan hem Sergen Yalçın hem de Önder Karaveli dönemlerinin antrenmanlarından maçlarına kadar her detayı öğrenmek isteyen siyah-beyazlı çalıştırıcı, bir nevi iki işi bir arada yürütmeye çabalayacak.

6Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş'taki kariyerine Trabzonspor maçını kazanarak başlamak isteyen 46 yaşındaki antrenör bu nedenle idmanlarda hem eski sistemi hem de 3-4-3'ü deneyecek. Takımın bir anda 3-4-3'e geçerek bocalamasını önlemeye çalışacak. Valerien Ismael, takımın geçmişin hatalarını da ortaya çıkararak bir dahaki sezonun hazırlığını böylelikle yapmış olacak.

7Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş'ta takım dünü izinli geçirse de teknik direktör Valerien Ismael'in yoğun mesaisi sürüyor. Fransız teknik adam hızlı bir şekilde Trabzonspor'la oynayacakları maça hazırlanıyor.

8Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

2 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynanacak önemli mücadele öncesi rakiplerini analiz eden Ismael, hem geçmiş maçları izliyor hem kendini takımını inceliyor hem de genel olarak ligin yapısını araştırıyor. Hafta boyunca analizlerine hız kesmeden devam edecek Valerien Ismael en kısa sürede Trabzonspor'u ezberlemek ve buna bağlı olarak takımını yönlendirmek istiyor.

9Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Yeni teknik direktör Valerien Ismael, Beşiktaş'ın tesislerine hayran kaldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde detaylı bir tur yapan Ismael, tüm ihtiyaçların olduğunu ve Avrupa standartlarında hatta ötesinde bir ortam oluşturulduğunu vurguladı. Sahaları da çok beğenen Fransız çalıştırıcının bu konuda emeği geçen herkesi tebrik ettiği bildirildi.

10Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş'ın yeni hocası Ismael'in takımla ilgili sağlık ekibinden aldığı rapor ortaya çıktı. Çıkan rapor sonrasında Fransız çalıştırıcının kulüp profesyonelleriyle görüşüp, "Takımın form durumu düşündüğüm seviyenin yüzde 60 gerisinde" dediği öğrenildi.

11Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna getirilen Valerien Ismael, çalışmalara erkenden başlamıştı. Önceki gün sabah 11'deki idman için saat 06.30'da Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen ve sporunu yaptıktan sonra mesaiye erkenden başlayarak dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, takımla ilgili ilk değerlendirmesini yaptı.

12Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

İki günlük antrenmanın ardından dün takıma izin veren 46 yaşındaki hoca, hem bu kısa süredeki çalışma durumu hem de sağlık ekibinden aldığı raporlar doğrultusunda yardımcılarıyla yaptığı ilk analizini tamamladı. Ismael'in, konuyla ilgili olarak kulüp profesyonelleriyle görüşüp, "Takımın form durumu düşündüğüm seviyenin yüzde 60 gerisinde" dediği öğrenildi. Ismael'in yeni hafta itibarıyla tempoyu artırıp oyuncuların özellikle kondisyonlarını artırarak daha mücadeleci ve atletik olmalarını sağlayacağı belirtildi.

13Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Valerien Ismael, Beşiktaş'taki ilk basın toplantısında şu sözleri kullanmıştı: "Yüksek tempoya dayalı olmak için enerji gerekiyor. Bu enerjiyi rakibe hissettirmesi, takımın yüzde 100'ünü sahaya koyması gerekiyor. İşin fiziksel tarafına yoğun çalışmalıyız.

14Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Beşiktaş, ligi domine etmek isteyen bir takım. Bütün bunları yapabilmek için takımla zaman geçirmeye ihtiyacımız var. Ben 3 yıldan bu yana 3-4-3 ile takımlarımı oynatıyorum. 150 maçlık deneyimim var. Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri..

15Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

Premier Lig ekiplerine karşı oynadık. Beşiktaş taraftarı, yüzde 100'ünü ortaya koyan bir teknik direktör görecek. Her maçı kazanmanın garantisini veremezsiniz. Kazanmak için o azmi gösterecek bir antrenör ve ekibi olacak."

16Valerien İsmael, Nevzat Demirde ilk mesaisine başladı çıkardığı rapor yönetimi çok şaşırttı

 

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