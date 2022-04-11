Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı

Ceyhun Kazancı, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Alex Teixeira için ise, "Çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası’ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, ‘Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım’ diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız" diye konuştu.