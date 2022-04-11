Valerien İsmael depremi! Ceyhun Kazancı Beşiktaş'tan ayrılacak 7 yıldızı açıkladı
Beşiktaş'ın Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı gelecek sezonun kadro mühendisliği hakkında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 7 futbolcuyla yollarını ayıramaya hazırlanan Siyah Beyazlılarda Sörtloth içinse girişimlere devam ediliyor. İşte 2 ay sonra Süper Lig deviyle bağlarını koparacak olan o 7 oyuncu...
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4-1’lik Alanyaspor zaferinin ardından Fanatik'e açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael başta olmak üzere transfer hedefindeki isimler ve takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan futbolcularla ilgili olarak konuşan başarılı yönetici, net sözler sarf etti.
Öyle bir kişi ile olmaz deyip 2 analiz uzmanı getirdi. Futbol değişti. Dünyada birkaç yıldız isim ile başarı yakalayan kulüp yok. Olay tamamen takım oyununa döndü. Mesela Sporting bizden iyi kadroya sahip değil. Ama sistem ile sonuç aldı. Bugün Sporting ile oynayalım, iki maçın skoru da oyunu da lehimize olur" dedi.
La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Leipzig’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk.
Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Kazancı, "Öyle bilinen isimlere bakmıyoruz. Sizlerin bile, ‘Aaa bu da kim, nereden çıktı’ diyebileceğiniz oyuncuları kadroya katacağız. İyi bir kamp dönemi ile sisteme uygun futbolcular ile bambaşka bir takım ortaya çıkarıp başarılı olacağız. Genç yetenekler ile yürüyeceğiz. Şu an kadro kalabalık, alttan içeri adam alamıyoruz!"
Emekleri için teşekkür edeceğiz" dedi. Kazancı, sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi için ise, "Alanyaspor’a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun’da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar" ifadelerini kullandı.
Ceyhun Kazancı, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Alex Teixeira için ise, "Çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası’ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, ‘Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım’ diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız" diye konuştu.
Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic’in geleceğiyle ilgili olarak net konuşan Ceyhun Kazancı, ayrılık kararlarını resmen duyurdu. Kazancı, "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız" sözlerini sarf etti.
Valerien Ismael’in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almadığı; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ın geleceğiyle ilgili de konuşan Kazancı, "Üçü de milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok" sözlerini sarf etti.
Takımdaki sözleşmesi lig bitiminde sona erecek Güven Yalçın konusuna da değinen Kazancı, "Bu oyuncumuz ile aramızdaki sıkıntı mali konular değil. Tamamen oyuncunun kafa yapısı. Kadroya girme konusunda bazı endişeleri var sanırım. Detaylı anlatıyorum. Süper Lig değil, 1. Lig’e bile gitse asla yalnız santrfor olmayacak. Burada kalıp gelecek yabancının yanında formayı zorlayacak" diye konuştu.