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BeşiktaşValerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin transferine el attı
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin transferine el attı
• 25 Mart 2022 - 15:24 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin transferine el attı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra FIFA'nın aldığı yeni kararlara göre hareket eden Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aynı yıldıza talip olduğu, hatta 22 yaşındaki futbolcunun transferi için menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.

• 25 Mart 2022 - 15:24 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı
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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna kulüplerinde de transfer hareketliliğine neden oldu. Avrupa'dan altı önemli takım, Shakhtar Donetsk'li Brezilyalı yıldızın peşine düştü.

2Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Şubat ayının sonunda FIFA, Ukrayna ve Rusya liglerindeki tüm yabancıların sezon sonuna kadar serbest oyuncu konumuna düşmeleri halinde herhangi takımla sözleşme imzalayabileceğini duyurdu.

3Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Dinamo Kiev'in oyuncuları Verbic ve Kedziora, diğer kulüplerle sözleşme imzalayarak bundan faydalandı. Şimdi, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı olan Vitao (22 yaşında) için transfer savaşı başladı.

4Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Vitao için Avrupa'dan talipler gelmeye başladı. Digisport'un bir iddiasına göre Vitao için tam 6 Avrupa takımı devreye girmiş durumda.

5Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Yeni sezona yeni transferlerle iddialı girmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe kadro planlamasını çalışmalarını devam ettiriyor. Vitao'yu transfer etmek isteyen iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti.

6Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Fenerbahçe, bir diğer Shakhtar Donetsk forması giyen 32 yaşındaki sol bek oyuncusu Ismaily ile ilgileniyor. Futbolcunun menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

7Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Bruges, Anderlecht, Rangers ve PAOK, Vitao'yu transfer etme ihtimalini araştıran diğer kulüpler. Buna ek olarak, Internacional takımı da Vitao ile ilgilendiklerini duyurdular fakat Vitao'nun Avrupa'da kalmak istediği ifade ediliyor.

8Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Brezilya ekibi Palmeiras'ın bir ürünü olan Vitao, 2019 yılında Shakhtar'a 4 milyon euro bonservis bedeliye transfer olmuştu. Tüm alt yaş kategorilerinde Brezilyalı oyuncu henüz A Milli takım düzeyine çıkmış değil. Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.

9Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden biri olan Bright Osayi Samuel transferin gözdesi haline geldi. Geçtiğimiz sezon devre arasında QPR'den alınan Nijeryalı yıldız bu sezon özellikle sağ beke geçtikten sonra sürekli yükselen bir performans sergiliyor.

10Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Alınan bilgilere göre Osayi Samuel'i Ada'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemounth ve Brentford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübün de 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.

11Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

Takvim'in derlediği habere göre sarı-lacivertliler'le 2025 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olan Osayi Samuel'in Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro. Fenerbahçe yönetiminin Nijeryalı futbolcudan 6-8 milyon Euro arasında bir gelir beklentisi olduğu ifade ediliyor.

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Osayi Samuel'in Sarı-Lacivertli takımda çok mutlu olduğu ancak İngiltere veya İskoçya'ya transfer olmaya da sıcak bakabileceği belirtiliyor. Bu sezon tam 37 resmi maçta forma giyen ve devamlılığı ile alkış toplayan yıldız futbolcu takımına 2 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

13Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçenin transferine el attı

 

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