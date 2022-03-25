Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin transferine el attı

Brezilya ekibi Palmeiras'ın bir ürünü olan Vitao, 2019 yılında Shakhtar'a 4 milyon euro bonservis bedeliye transfer olmuştu. Tüm alt yaş kategorilerinde Brezilyalı oyuncu henüz A Milli takım düzeyine çıkmış değil. Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.