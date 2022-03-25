Valerien İsmael daha gelmeden ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'nin transferine el attı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra FIFA'nın aldığı yeni kararlara göre hareket eden Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın aynı yıldıza talip olduğu, hatta 22 yaşındaki futbolcunun transferi için menajerinin önümüzdeki hafta İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminin ardından Ukrayna kulüplerinde de transfer hareketliliğine neden oldu. Avrupa'dan altı önemli takım, Shakhtar Donetsk'li Brezilyalı yıldızın peşine düştü.
Dinamo Kiev'in oyuncuları Verbic ve Kedziora, diğer kulüplerle sözleşme imzalayarak bundan faydalandı. Şimdi, Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı yıldızı olan Vitao (22 yaşında) için transfer savaşı başladı.
Yeni sezona yeni transferlerle iddialı girmek isteyen Beşiktaş ve Fenerbahçe kadro planlamasını çalışmalarını devam ettiriyor. Vitao'yu transfer etmek isteyen iki Süper Lig ekibi Fenerbahçe ve Beşiktaş, oyuncunun şartlarını öğrenmek için harekete geçti.
Brezilya ekibi Palmeiras'ın bir ürünü olan Vitao, 2019 yılında Shakhtar'a 4 milyon euro bonservis bedeliye transfer olmuştu. Tüm alt yaş kategorilerinde Brezilyalı oyuncu henüz A Milli takım düzeyine çıkmış değil. Ancak FIFA, 24 Şubat'tan bu yana Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'daki mevcut durum göz önüne alındığında bu değişikliğin geçici olduğunu da ifade etti. FIFA'nın yeni yönetmeliğine göre kulüpler, Ukrayna'dan en fazla iki oyuncu transfer edebilecek.
Alınan bilgilere göre Osayi Samuel'i Ada'dan 3 kulüp yakından takip ediyor. Bu kulüplerin İngiltere'den Bournemounth ve Brentford ile İskoçya'dan Rangers olduğu öğrenildi. 3 kulübün de 24 yaşındaki futbolcuyu yaklaşık 6 aydır takip ettiği ve sezon sonunda Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılacağı öğrenildi.