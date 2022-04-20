• 20 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!
Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğine şimdiden soyunan ve Beşiktaş tarihinde görülmemiş bir operasyona imza atmaya hazırlanan Valerien İsmael - Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı üçlüsü tüm planlarını yerli stoper hamlesine göre ayarladı. İşte siyah beyazlı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...
• 20 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
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Sportif direktör Ceyhun Kazancı, yabancı adaylardan Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Milos Veljkovic, Lazio'da aynı durumda bulunan Patric için girişimlerde bulunacak.
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Kartal'ın yerli savunmacı için ilk hedefi ise Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı olurken Verona'da forma giyen Koray Günter de listede.
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Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübü başta olmak üzere talipler kapıyı çalarken yönetimin beklentisi en az 10 milyon euro. Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.