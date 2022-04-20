Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!

Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübü başta olmak üzere talipler kapıyı çalarken yönetimin beklentisi en az 10 milyon euro. Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.