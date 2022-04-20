Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
BeşiktaşValerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!
HaberlerBeşiktaş Haberleri Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!
• 20 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:

Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!

Önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğine şimdiden soyunan ve Beşiktaş tarihinde görülmemiş bir operasyona imza atmaya hazırlanan Valerien İsmael - Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı üçlüsü tüm planlarını yerli stoper hamlesine göre ayarladı. İşte siyah beyazlı kulüpte yaşanan sıcak gelişmeler...

• 20 Nisan 2022 - 16:05 • Son Güncelleme:
1Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı
ABONE OL

Teknik direktörlüğe Valerien Ismael'i getiren Beşiktaş, gelecek sezonun kadro yapılanması için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

2Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre; Valerien Ismael'in gireve gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor.

3Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Siyah-beyazlılar, sözleşmesi biteceklerden devam etmek istediklerine teklifleri sunarken yeni isimler için de temaslarını sürdürüyor.

4Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Valerien Ismael'in de raporu doğrultusunda Vida ile yeniden anlaşmaya yakın olan yönetim, tecrübeli oyuncu ile 1.5 milyon Euro civarında bir maaşla yeniden anlaşmaya yakın.

5Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Siyah-beyazlılar, Güven Yalçın'a yaptığı tekliften ise henüz olumlu yanıt alamazken 23 yaşındaki oyuncu ile temaslar tıkanmış durumda. Kartal'da 1,7 milyon Euro maaşı kabul etmeyen Larin'de de gidişat şimdilik olumsuz.

6Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Siyah-beyazlılarda Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal'la da yollar ayrılacak.

7Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş, Schalke'den kiralanan Can Bozdoğan için ise bonservis görüşmelerinde mutlu sona yakın. 21 yaşındaki oyuncunun 1.8 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyordu.

8Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Alman ekibinden indirim talep eden ve maksimum 1 milyon Euro bütçe ayıran Beşiktaş yönetimi, bu rakama el sıkışıp Can'ı kalıcı olarak kadroya katmak üzere.

9Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş'ın en az 2 takviye yapmayı planladığı stoper için ise pek çok ismi listesine aldı.

10Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, yabancı adaylardan Werder Bremen'le sözleşmesi sona erecek olan Milos Veljkovic, Lazio'da aynı durumda bulunan Patric için girişimlerde bulunacak.

11Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Giresunspor forması giyen Alexis Perez'i de radarına alan siyah-beyazlılar, Kolombiyalı oyuncu için sezon sonunda harekete geçebilir.

12Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Kartal'ın yerli savunmacı için ilk hedefi ise Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı olurken Verona'da forma giyen Koray Günter de listede.

13Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş'ın Konyaspor'a yaptığı 2 milyon Euro'luk teklif henüz kabul görmezken Abdülkerim'in İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

14

Beşiktaş'ta gol yollarındaki sıkıntıyı bitirmek için en büyük aday eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth...

15Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Real Sociedad'da kiralık olarak forma giyen Norveçli için İspanyol ekibinin satın alma opsiyonunu kullanması beklenmiyor.

16Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Siyah-beyazlılar, oyuncuyu satmak isteyen Leipzig ile masaya oturmaya hazırlanırken yeniden kiralama için tüm kozlarını oynayacak.

17Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş, kiralamada beklediği yanıtı alamaması halinde ise sonraki satıştan ciddi pay içeren bir bonservis teklifi sunmayı planlıyor.

18Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi ile devam edilip edilmeyeceği kararı forvetteki adaylara göre karar verilecek. Miralem Pjanic'in yeni sezonda takımda yer alma ihtimali ise oldukça düşük.

19Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beklenen performansı veremeyen ve ülkesi Brezilya ile Çin'den talipleri olduğu konuşulan Alex Teixeira ile ise yolların ayrılması hedefleniyor.

20Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

Beşiktaş'ta oyuncu satışı için ise en büyük adaylar Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz.

21

Ersin Destanoğlu için Fransa'nın Nice kulübü başta olmak üzere talipler kapıyı çalarken yönetimin beklentisi en az 10 milyon euro. Rıdvan için Lyon ve Stuttgart'ın yanı sıra İspanya ve İtalyan kulüplerinden ilgi olduğu ifade edildi. Konuşulan rakamların 5-6 milyon Euro seviyesinde olduğu öğrenilirken Avrupa'ya gitmeye istekli olan genç yıldız için yönetim tekliflerin yükselmesini bekliyor.

22Valerien İsmael Avrupayı gezdi dolaştı İlhan Palutun prensine kancayı attı

MİSLİ.COM YENİ ÜYE OLAN HERKESE 20 TL HEDİYE! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYIN...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!

Valerien İsmael Avrupa'yı gezdi dolaştı İlhan Palut'un prensine kancayı attı!

Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif

Daha 15 yaşında ama Manchester City onun için ölüp bitiyor! Ali Koç'a sürpriz teklif

SON DAKİKA! Mesut Özil'de flaş gelişme! Ali Koç 3 gündür...

SON DAKİKA! Mesut Özil'de flaş gelişme! Ali Koç 3 gündür...

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun masaya oturduğu hoca! Rusya'dan kaçtı Galatasaray'a geliyor

İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun masaya oturduğu hoca! Rusya'dan kaçtı Galatasaray'a geliyor