Uzman isim uyardı! Klimalar pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor
Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası vatandaşları fena halde zorladı. Sıcak havadan bunalan çoğu kişi ev ve iş yerlerinde klima kullanımına başvuruyor. Peki masum sandığımız klimalar gerçekte bizi hasta ediyor mu? Klimaların zararlarından nasıl korunabiliriz? Klima sebebiyle hangi hastalıklara yakalanıyoruz? İşte detaylar...
VATAN ÖZEL
• 19 Ağustos 2024 - 06:59 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 19 Ağustos 2024 - 06:59 • Son Güncelleme: