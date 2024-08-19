Uzman isim uyardı! Klimalar pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor

"Klimanın bakımlarını yapmak kadar ortamın doğal hava almasını sağlamak da çok önemli. Mutlaka normal havalandırmanın da bir yandan devam etmesi lazım. Yani oda olsun araç olsun ofis ev olsun ortamın tamamen kapalı olmasını önermiyoruz. Bir yerde aşırı ısıyı önlemek için klimatizasyon yapılabilir ama bir yandan da normal hava akımının sağlanması garanti edilmelidir.