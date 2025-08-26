Uzaklaştırma kararı yetmedi! Genç kadın eve döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

3

Avukat Senar Furkan Başak, "Müvekkilim 1,5 sene önce boşanmak için bize başvurdu. Söz konusu evlilik müvekkilim için çekilmez hale gelmişti. Biz de davamızı açtık, bu süreçte müvekkilim hayati endişe yaşadığı için davalı erkek için uzaklaştırma kararı talep ettik. Fakat uzaklaştırma kararı içerisinde erkek eş müvekkilim evde olmadığı sırada davalı eve girerek klima, televizyon, beyaz eşyalar, ziynet eşyaları, hatta halılara kadar her şeyi 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde kamyonete yükleyip götürüyor. Biz bu konu ile ilgili de savcılığa şikayette bulunduk. Kamera kaydı, diğer deliller olsun hepsini sunduk" dedi.