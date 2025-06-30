Uygun fiyatıyla tatilcilerin yeni gözdesi: Bölge halkı "doğal havuz" diyor

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Tatilde iyi vakit geçirdiklerini belirten Beyza Güngör ise, "Gayet sakin bir yer. Çok memnunuz. Suyu çok temiz. Onun dışında içecek ve yiyecek fiyatları herkesin bütçesine göre, biz çok memnunuz ve iyi vakit geçiriyoruz" diye konuştu.