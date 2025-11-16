Uşak'ta 4 metrelik çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.11.2025 - 13:24

Uşak´ta yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukura düşen keçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Uşak Karma Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında arazide meydana gelen olayda, Mustafa Tuna isimli çiftçi hayvanlarını otlattığı sırada sürüde bulunan bir keçisinin tarladaki çukura düştüğünü fark etti.

İlk önce kendi imkanları mile çıkarmayı düşünmesine rağmen çukur duvarlarını çökme riski olmasından dolayı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Uşak Belediyesi İtfaiye ekipleri, keçinin düştüğü çukura merdiven ve güvenlik ip ile indi.

Çukurda bulunan keçi itfaiye eriler tarafından kurtarılarak yukarı çıkarılıp sahibine teslim edildi.

Mustafa Tuna, kuyuya oğlak kaçtığını ve itfaiyeyi aradığını belirterek, "önce kendi imkanlarımla çıkarmak istedim ama çukurun etrafındaki topraklar kayıyordu ve benimde çukura düşme ihtimalim var. Bende durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdim. Benim tam olarak nerede olduğumu sordular, bende mevki ve nokta olarak yerimi tarif ettim. Daha sonra yol kanarına çıkarak gelecek ekipleri beklemeye başladım. Bu bekleyiş uzun sürmedi aradan yaklaşık 10 dakikada gibi bir zaman geçti ve ekip geldi. Oğlağımı çukurdan çıkardılar. Bana teslim ettiler. Allah devletimize zeval vermesi. Bütün yetkililere teşekkür ederim." dediMustafa Tuna, çukurdan çıkarılarak kendisine teslim edilen oğlağı aracının bagajına koyarak olay yerinden ayrıldı.

