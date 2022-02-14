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MagazinÜnlüler aşka geldi! İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
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• 14 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:

Ünlüler aşka geldi! İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

Ünlü isimler, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyadan aşklarını haykırdılar. Paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin paylaşımları...

• 14 Şubat 2022 - 11:31 • Son Güncelleme:
1Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
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14 Şubat Sevgililer Günü’nde birçok tanınmış sima sosyal medyayı renklendirdi. İşte ünlülerin aşklarını gösterdikleri 14 Şubat paylaşımları…

2CAN BONOMO

CAN BONOMO

Can Bonomo, oyuncu eşi ve oğlunun annesi Öykü Kareyel ile sarıldıkları romantik pozu "En iyi yanım... " notuyla yayınladı.

3KENAN DOĞULU

KENAN DOĞULU

"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."

4Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

Alp Kırşan, eşi Zeynep Kırşan'la çekilmiş olduğu kareyi "Sevgililer günün kutlu olsun sevgilim" notuyla paylaştı.

5KADİR DOĞULU

KADİR DOĞULU

Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül ile birlikte çeklmiş pozunu 'kalp' emojisiyle yayınladı

6BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK

"Yolu aşk olanın ne işi olur metreyle, mesafeyle?"

7EBRU ŞANCI ÖZTÜRK

EBRU ŞANCI ÖZTÜRK

"Yarın sekizinci yılımız kargaşa olur şimdiden kutlayayayım. Müptelanım kocacım bilesin."

8DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

"Yaşasın Sevgililer Günümüz be Kerimcan!"

9Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
10NESLİHAN ATAGÜL

NESLİHAN ATAGÜL

Sevgili K...

11DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Huzurum, mutluluğum, sevgilim... Bize her gün Sevgililer Günü.

12SONER SARIKABADAYI

SONER SARIKABADAYI

Sevgilim...

13CEM YILMAZ

CEM YILMAZ

Sevgililer! Sevgililer Günü'nüz kutlu olsun. Sevilmeyi sevmekten, sevmeyi sevmeye giden yolculukta hepinize başarılar, mutluluklar dilerim... Yolculuk mu...

14CEDİ OSMAN

CEDİ OSMAN

Daima...

15MÜGE BOZ

MÜGE BOZ

Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor. Sevgi, upuzun bir yolculuk; beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın, kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam.

Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk.

Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki... Hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım.

Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun ve yanımda oluşun... Seni çok beğeniyorum fındığım. Seni seviyorum bitanem. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun.

16Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

NESRİN CAVADZADE

17Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

GÜLENAY KALKAN

18Ünlüler aşka geldi İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...

DERYA ULUĞ

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