Ünlüler aşka geldi! İşte 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımları...
Ünlü isimler, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medyadan aşklarını haykırdılar. Paylaştıkları fotoğraflar kısa sürede pek çok beğeni ve yorum aldı. İşte ünlülerin paylaşımları...
14 Şubat Sevgililer Günü’nde birçok tanınmış sima sosyal medyayı renklendirdi. İşte ünlülerin aşklarını gösterdikleri 14 Şubat paylaşımları…
KENAN DOĞULU
"İnsan keşkelerin ve bahanelerin ardına saklanmadan, yaşını başını dert etmeden; güzel bulduğu, anlam bulduğu, değer bulduğu, hayat bulduğu herkesi ve her şeyi koşulsuz sevmeli! İnanıyorum ki ifade etme şekillerimiz farklı olsa da, hissettiğimizde ve hissettirdiğimizde aynı etkiyi uyandıran, üzerine sözler yazıp, çalıp söylediğimiz bu aşk ve sevgi dünyayı kurtarabilir."
MÜGE BOZ
Seni sevmek mutluluktan gözlerimi dolduruyor. Sevgi, upuzun bir yolculuk; beraber yürüdüğün, gerektiği zaman durduğun, manzarayı seyrettiğin, yetişmeye çalıştığın, orta noktayı beraber bulup karar verdiğin, seçimler yaptığın, kimi zaman kahkahalarla kimi zaman da gözyaşlarıyla beraber çizdiğin bir resim, bir yaşam.
Bilmediğin sokaklarda el ele, nereye gideceğini bilmesen de onunla beraber gitmekten emin olduğun bir yolculuk.
Seni her şeyinle çok sevmek o kadar güzel ki... Hayat arkadaşım, bana sevgiyi hep hatırlatan o masmavi ışık dolu gözlerine her gün bakabildiğim için çok şanslıyım.
Teşekkür ederim bana yaşattıkların için, o kadar değerli ki sevgin, var oluşun ve yanımda oluşun... Seni çok beğeniyorum fındığım. Seni seviyorum bitanem. Sevgililer Günü'müz kutlu olsun.