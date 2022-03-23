Ünlü şarkıcılar İzel ve Çelik neden küstü? Önemli açıklamalar...
“SANKİ BU KONUŞMAYI HİÇ YAPMAMIŞIM GİBİ…”
İzel o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:
“Beyaz’ın programından bir gün önce toplantı yaptık ve ‘Bu programın İzel-Çelik-Ercan tekrar birleşecek, albüm yapacak gibi olmasını istemiyorum’ dedim. Sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayın sırasında Çelik bir anda ‘Şimdi biz bir albüm yapmaya kalksak hiç düşünmem altına imzamı atarım’ dedi. Beyaz bana da sorunca, ben de ‘Düşünürüm’ diye cevap verdim. O arada Çelik bana bozulmuş.”
“Programdan sonra birkaç kez aramış beni, ben de görmemişim. Bir sabah ‘2. Sayfa’ programına çıktı, bir baktım bana saydırıyor da saydırıyor. İşte ‘İzel, Çelik, Ercan zaten İzel yüzünden dağıldı’ diyor. Tam tersi benim yüzümden o kadar sürdü. Sürekli ara bulmaya çalışıyordum. Ayrılmak isteyen adama da lütfen ayrılma diyemem yani.”
“Bir gün telefonlarına bakmıyorum diye bir mesaj yazmış.. Sen 30 küsur yıldır bunları nasıl içinde tuttun? O kadar güçlü bir hafızası var, zeki kültürlü… Çelik benim 30 yıllık arkadaşım. O kadar yıl bunları biriktirdin bana oynadın mı, yoksa darılmayayım diye mi söylemedin? Okuyunca şok geçirdim. Bir daha görüşmedim. Çelik ile konuşmuyorum.”