Ünlü şarkıcılar İzel ve Çelik neden küstü? Önemli açıklamalar...

“SANKİ BU KONUŞMAYI HİÇ YAPMAMIŞIM GİBİ…”

İzel o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:



“Beyaz’ın programından bir gün önce toplantı yaptık ve ‘Bu programın İzel-Çelik-Ercan tekrar birleşecek, albüm yapacak gibi olmasını istemiyorum’ dedim. Sanki bu konuşmayı hiç yapmamışım gibi canlı yayın sırasında Çelik bir anda ‘Şimdi biz bir albüm yapmaya kalksak hiç düşünmem altına imzamı atarım’ dedi. Beyaz bana da sorunca, ben de ‘Düşünürüm’ diye cevap verdim. O arada Çelik bana bozulmuş.”