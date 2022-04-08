Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!
Şarkıcı Zeynep Bastık son zamanlarda sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem oluyor. Bastık'ın düğmelerini açarak verdiği poza beğeni yağdı.
8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel anlamda müziğe başladı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak boy gösteren Bastık, Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı.
Bastık bu vokalistlikten sonra üç yıl Murat Dalkılıç ile çalışırken, yine Dalkılıç'ın desteği ile Fırça'yı yayınlamayı başardı. Ardından tek başına yoluna devam eden Zeynep Bastık; Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve bunları Youtube üzerinden görücüye çıkardı. Bu seslendirmeler Zeynep Bastık'ın kısa süre içerisinde sosyal mecralarda tanınmasına vesile oldu.
ZEYNEP BASTIK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ
28 yaşındaki Zeynep Bastık müzik kariyerinde ve sosyal medya hesaplarında aktif olarak ilerliyor.
Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz'da paylaşım yapan Zeynep Bastık, bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.