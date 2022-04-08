Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

Bastık bu vokalistlikten sonra üç yıl Murat Dalkılıç ile çalışırken, yine Dalkılıç'ın desteği ile Fırça'yı yayınlamayı başardı. Ardından tek başına yoluna devam eden Zeynep Bastık; Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve bunları Youtube üzerinden görücüye çıkardı. Bu seslendirmeler Zeynep Bastık'ın kısa süre içerisinde sosyal mecralarda tanınmasına vesile oldu.