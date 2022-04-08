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MagazinÜnlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!
• 08 Nisan 2022 - 12:53 • Son Güncelleme:

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

Şarkıcı Zeynep Bastık son zamanlarda sosyal medya üzerinden verdiği pozlarla gündem oluyor. Bastık'ın düğmelerini açarak verdiği poza beğeni yağdı.

• 08 Nisan 2022 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi
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8 Temmuz 1993 yılında Çanakkale'de dünyaya gelen Zeynep Bastık, 2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel anlamda müziğe başladı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak boy gösteren Bastık, Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı.

2Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Bastık bu vokalistlikten sonra üç yıl Murat Dalkılıç ile çalışırken, yine Dalkılıç'ın desteği ile Fırça'yı yayınlamayı başardı. Ardından tek başına yoluna devam eden Zeynep Bastık; Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve bunları Youtube üzerinden görücüye çıkardı. Bu seslendirmeler Zeynep Bastık'ın kısa süre içerisinde sosyal mecralarda tanınmasına vesile oldu.

3Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz başında bikiniyle poz veren Zeynep Bastık bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı kareleri paylaştı.

4ZEYNEP BASTIK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

ZEYNEP BASTIK GÖMLEĞİNİN DÜĞMELERİNİ AÇARAK POZ VERDİ

28 yaşındaki Zeynep Bastık müzik kariyerinde ve sosyal medya hesaplarında aktif olarak ilerliyor.

5Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de havuz'da paylaşım yapan Zeynep Bastık, bu sefer gömleğinin düğmelerini açtığı pozunu paylaştı.

6Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Kariyerinin yanı sıra cesur pozlarıyla da ilgi odağı olan Bastık birçok şarkı seslendirdi.

7Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuk alanında da zaman zaman ekran önüne geçen Bastık, müzik alanında birçok ödülün sahibi oldu. Bastık tarzı ve sahne kıyafetleriyle de dikkat çekiyor.

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