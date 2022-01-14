Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı!

HANDE ATAİZİ

Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...



Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir." notuyla paylaştı.