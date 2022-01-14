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MagazinSosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı!
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• 14 Ocak 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:

Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı!

Ünlü iş insanı trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı...

• 14 Ocak 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:
1KEYİFLE KULLANIYORUM
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'KEYİFLE KULLANIYORUM'

İş insanı Aslı Şen, önceki gün toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi. Geçtiğimiz günlerde “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”

2Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı

Koçum Benim", "Sihirli Annem" ve "O Şimdi Asker" gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Metro ile seyahat eden Günçe, objektif karşısına geçti.

O anları Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, "Bu postu (gönderi) metrodan paylaştım." ifadelerini kullandı. Telefonuyla ilgilenen Yunus Günçe'nin koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı da görüldü.

3Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı

Metroya binen Soydan, yaşadıklarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı...

"Tabii ki de metro hayat kurtardı. 10 dakikada geldim, trafiğe girmedim. Metro çok güzeldi ama keşke deodorant kullanımı zorunlu hale gelse memlekette. Çünkü koku bayağı bir yordu!"

4Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı

'İstanbulkart kullanıyorum. Otobüse ve metroya da biniyorum' diyen Kaya Çilingiroğlu toplu taşımada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaştı.

5HANDE ATAİZİ

HANDE ATAİZİ

Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...

Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir." notuyla paylaştı.

6TRAFİKTEN SIKILDI

TRAFİKTEN SIKILDI

İstanbul trafiğinden sıkılan Yavuz Seçkin, çareyi toplu taşıma kullanmakta buldu.Seçkin Marmaray metrosunda çekilen fotoğrafı 'Ara transfer Üsküdar-Zeytinburnu' notuyla Instagram'da paylaştı.

7EBRU YAŞAR

EBRU YAŞAR

Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!

8DOĞUKAN MANÇO

DOĞUKAN MANÇO

Doğukan Manço ise İstanbul'da en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan metrobüste.

9TALAT BULUT

TALAT BULUT

Oyuncu Talat Bulut, Üsküdar-Beşiktaş vapurunu kullanan ünlülerden.

10SELDA BAĞCAN

SELDA BAĞCAN

Selda Bağcan'ın Yenikapı - Hacıosman metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bağcan, Twitter'da TT (Trend Topic) oldu. Bağcan hakkında, "Gerçek bir sanatçı", "Yenikapı metrosunda bir dünya starı", "Halkın sanatçısı" ve "Egosuz yıldız" gibi yorumlar yapıldı.

11ŞAHAN GÖKBAKAR

ŞAHAN GÖKBAKAR

Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar da metrodan bu fotoğrafını paylaştı. Gökbakar fotoğrafına, "Ben de izleyim mi yenge?" notunu düşmüştü.

12MERYEM UZERLİ

MERYEM UZERLİ

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olan ve yaşamını Almanya'da sürdüren Meryem Uzerli, Berlin metrosunda...

13BURADA DA MI BULDUNUZ

BURADA DA MI BULDUNUZ!

Ahu Yağtu, metro istasyonu içindeki bankamatiğin önünde işlem sırası beklerken objektife yansıdı.Habercileri görünce gülerek “Burada da mı buldunuz beni” diyen Yağtu, zaman zaman toplu taşıma kullandığını belirtti: “Toplu taşıma kullanmak zaman kazandırıyor.”

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