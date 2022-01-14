Sosyetenin ünlü ismi metrodan paylaştı!
Ünlü iş insanı trafikten kurtulmak için toplu taşımaya bindi, o anları sosyal medya hesabından paylaştı...
'KEYİFLE KULLANIYORUM'
İş insanı Aslı Şen, önceki gün toplu taşıma aracı metroda çekilen yeni bir videosunu Instagram hesabına yükledi. Geçtiğimiz günlerde “Evimin konumu itibarıyla en çok kullandığım toplu taşıma aracı metro” açıklaması yapan Şen, o videonun altına şu notu düştü: “Metroya binmem olay olmuş. Valla şahsen çok keyifle kullanıyorum.”
Koçum Benim", "Sihirli Annem" ve "O Şimdi Asker" gibi yapımlarda aldığı rollerle tanınan oyuncu ve sunucu Yunus Günçe, önceki gün paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Metro ile seyahat eden Günçe, objektif karşısına geçti.
O anları Instagram hesabından yayınlayan 45 yaşındaki ünlü isim, "Bu postu (gönderi) metrodan paylaştım." ifadelerini kullandı. Telefonuyla ilgilenen Yunus Günçe'nin koronavirüse karşı maske takarak önlem aldığı da görüldü.
HANDE ATAİZİ
Televizyon ve müzik dünyasının ünlüleri zaman zaman toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi vapurda, kimi de metroda objektiflere takılıyor. İşte halkın arasına karışmaktan çekinmeyen o ünlüler...
Pandemi nedeniyle sevgilisi Dinç Aydoğdu ile dünyaevine girme kararını erteleyen Hande Ataizi de toplu taşıma kullanan ünlülerden. Nişantaşı'nda ikamet eden ve Hacıosman-Yenikapı metrosunu sık sık tercih eden Ataizi, bu kez Dinç Aydoğdu ile vapura bindi. Ataizi, sevgilsiyle yer aldığı bu fotoğrafı, "Vapurda dışarıda oturulur, vapur tostu yenir, aynı kulaklıkla Yüksek Sadakat dinlenir." notuyla paylaştı.
EBRU YAŞAR
Zamandan tasarruf etmek isteyen Ebru Yaşar, soluğu metro istasyonunda aldı. Ebru Yaşar, fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Yaşar, paylaşımına şu notu düştü: "Bugün hayatı kolaylaştırdım ve her yere metroyla gittim. Her şeye yetiştim. Trafik stresi yaşamadım. Yaşasın metro!