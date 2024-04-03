Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti! Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı
Gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’un en ünlü eğlence mekânlarından Masquerade Club’ta kaçak tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Faciada 29 işçi yanarak hayatını kaybetti. Köpükten ses yalıtım malzemeleri tutuşunca, iki katlı bodrumdaki gece kulübünü tamamen alevler sardı. İçeriye giren itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı, yaralı halde bulunan bazı işçiler de hastanede can verdi. Facianın yaşandığı gece kulübü Masquerade Club, geçen yıllarda yaşanan ölümlü çatışma ve silahlı saldırılarla gündeme gelmişti. Kaçak olduğu ortaya çıkan tadilatın yol açtığı yangınla ilgili iş yeri sahipleri, sorumlu müdür, işletme müdürü, muhasebeci, metal işleri sorumlusunun da olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.
• 03 Nisan 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2024 - 09:51 • Son Güncelleme: