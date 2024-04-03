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Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti! Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Gece kulübünde meydana gelen yangında 29 kişi hayatını kaybetti. İstanbul’un en ünlü eğlence mekânlarından Masquerade Club’ta kaçak tadilat sırasında oksijen tüpünün patlamasıyla yangın çıktı. Faciada 29 işçi yanarak hayatını kaybetti. Köpükten ses yalıtım malzemeleri tutuşunca, iki katlı bodrumdaki gece kulübünü tamamen alevler sardı. İçeriye giren itfaiye ekipleri korkunç bir manzarayla karşılaştı, yaralı halde bulunan bazı işçiler de hastanede can verdi. Facianın yaşandığı gece kulübü Masquerade Club, geçen yıllarda yaşanan ölümlü çatışma ve silahlı saldırılarla gündeme gelmişti. Kaçak olduğu ortaya çıkan tadilatın yol açtığı yangınla ilgili iş yeri sahipleri, sorumlu müdür, işletme müdürü, muhasebeci, metal işleri sorumlusunun da olduğu toplam 9 kişi gözaltına alındı.

• 03 Nisan 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 03 Nisan 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
1 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Yangın, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Esentepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 13.00 sıralarında 16 katlı binanın -1 katındaki Masquerade adlı gece kulübünde çıktı. Tadilat yapıldığı sırada sahnenin yanında bir patlama oldu. Patlamanın ardından gece kulübünü alevler sardı. O sırada kulüpte ve binada bulunanlar içeride mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

Dün saat 12.47’de içerideki çalışmalar son hızla devam ediyordu. Tadilat bayrama kadar bitirilecekti. Ancak loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı. Alevler yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre, gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı.

3 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

İtfaiye birkaç dakika içerisinde müdahale etti ve alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde tam bir facia ile karşılaştı. İtfaiye erleri kendi canlarını hiçe sayarak işçileri dışarı çıkartmaya çalıştı. Ancak 29 işçiden kimi yanarak, kimi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

4 CAN KAYBI 29A YÜKSELDİ

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ

Korkunç yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yangında can kaybı maalesef 29'a yükseldi. Olay yerine 32 adet ambulans ve 1 UMKE timi görevlendirilmiştir. Acı kayıplarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

5 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, OLAYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Gayrettepe'de 29 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili İçişleri Bakanı Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.

6 HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR

"HAYATINI KAYBEDENLER TADİLAT İÇİN ÇALIŞANLAR"

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Gül, "Hepimizin başı sağ olsun. Kimlikleri henüz belli değil. Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi belli değil. Binanın altında diskotek olarak kullanılan bir mekan.

7 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Tadilat yapılıyormuş. Tadilat dolayısıyla da çalışanlar hayatını kaybetti ve yaralandı. Olay yerinde polis sağlık ve itfaiye ekiplerimiz ilk andan itibaren müdahale ettiler. Yaralıların tedavileri, hastanelerimizde devam ediyor. Bu gece kulübünün 1987'de aldığı bir ruhsat var. 2018 yılında da ruhsat yenilenmiş" dedi.

8 SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gayrettepe'deki yangına ilişkin açıklama yaptı. Yerlikaya, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

9 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

"İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz."

10 2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

2 MÜLKİYE MÜFETTİĞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan Bakan Yerlikaya, bir açıklama daha yaparak "İstanbul Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir. Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir." dedi.

11 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

12 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

13 YANGINDA ÖLEN 29 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

YANGINDA ÖLEN 29 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Çıkan yangında hayatını kaybedenler belli oldu. Hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle;

14 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Kadir Orhanoğlu, Ahmet Uzun, Ahmet Kartal, Barış Güngör, Fahrettin Korkut, Kardeşi Musa Korkut, Atanur Aladağ, Mehmet Okumuş, Özkan Baş, Efe Demir, Gökay Tevlek (Dj), Gökhan Yıldırım, Adem Özçelik, Gökhan Akbulut, Alparslan Salih Derelioğlu, Sinan Yılmaz, Ahmet Mehduş, Ramazan Altan, Shır Agha Bigzade, Şivan Dolu, Hüseyin Ak, Muhammed Ali Yıldırım, Ahmet Sever, Barış Güngör, Emrah Demiroğlu, Cengiz Aksoy, Binali Çayır, Yılmaz Kıhrı ve Akın Kıhrı.

15 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Yangında ölen çalışanlardan Kadir Orhanoğlu'nun 2 çocuk babası olduğu öğrenilirken, Atanur Aladağ'ın aşçı olduğu belirtildi. Ayrıca baba oğul olan Yılmaz Kıhrı ve Akin Kıhrı'nın tadilatta kaynak ustası olarak çalıştığı belirtildi.

16 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Hayatını kaybeden 13 kişinin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.

17 3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

3 BAŞMÜFETTİŞ VE 2 İŞ MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Gayrettepe'de meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı 3 Başmüfettiş ve 2 İş Müfettişi görevlendirilmiştir. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Bakanlığımız olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

18 ‘TADİLAT BAŞVURUSU YOK’

‘TADİLAT BAŞVURUSU YOK’

Olay yerinde inceleme yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “12.54’te müdahale başlıyor. Burada 106 personelimiz ve 37 araç süreci yönetiyor. İçeride yapılan yapıyla ilgili hiçbir tadilat, inşaat başvurusu yok. Dolayısıyla kaçak bir müdahale yürütülmüş” dedi.

19 UZMANLAR YORUMLADI

UZMANLAR YORUMLADI

Eski İtfaiye Amiri ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce: Bir ses yalıtım malzemesi var ki benzinden çok daha hızlı yanar. Burada bir ses yalıtım malzemesi olabilir. Eksik bilgiler var, anormallikler var, yoksa mümkün değil bu kadar ölüm.

20 Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

Üsküdar Üniversitesi İş Güvenliği Uzmanı Dr. Nuri Bingöl: Alevlerin hızlı yayılmasından kaynaklı kimyasal bir madde olabileceğinden şüpheleniliyor. Bildiğiniz gibi yangın üçgeni gerekiyor. Yanıcı madde, ısı ve oksijen gerekiyor. Yanıcı madde ne kadar kolay tutuşabiliyorsa o kadar da hızlı büyüyor.

21 ÇALIŞMA SIRASINDA KAYNAK YA DA GAZ SIZINTISI DİYORLAR

"ÇALIŞMA SIRASINDA KAYNAK YA DA GAZ SIZINTISI DİYORLAR"

Beşiktaş Gayrettepe'deki 16 katlı binanın altında bulunan gece kulübünde, 29 kişinin hayatını kaybettiği yangının çıkış anlarını görenler, yaşananları anlattı. Hikmet Baykuş, "Gece kulübünün gündüz hazırlıkları bu saatlerde başlıyordu. İçeride belli bir kısım çalışanlar ile tadilat için gelenlerin olduğunu duyduk. Çıkan bir yaralıdan duyduğumuza göre içerideki diğer arkadaşların da hepsinin öldüğünü söylüyor. Detaylı bir bilgi yok. Çalışma sırasında kaynaktan ya da hazırlık yaparken ocaktan gaz sızıntısından diyorlar ama o da net değil." dedi.

22 OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK

"OTOPARKTAN SÜRÜNEREK ÇIKABİLDİK"

Ümit Gültekin, "Yangının çıktığı binanın yanındaki otoparkta bizim kurum araçlarımız vardı. Onları çıkarmak için gittiğimizde, daha itfaiye gelmemişti. Otopark tamamen dumanlar altındaydı. Kurtarabildiğimiz araçları kurtardık, bazıları içeride kaldı. Yoğun duman etkisiyle öksürerek ve sürünerek çıkabildik otoparktan. Yangının olduğu yere gittiğimizde alevler 4'üncü katlara doğru çıkmaya başladı. Gece kulübünde çalışma vardı. Çalışanlar da içeride mahsur kaldı. Biz de kalacaktık ama çıkabildik" diye konuştu.

23 DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU

"DAHA ÖNCE SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU"

Apartman görevlisi ise "Buralar tutuştuğunda fark ettim. Binanın içerisindeydim, 3. kattaydım. Kat sakinlerini yukarı gönderdik, 3. kata geçtik kendimizi korumaya aldık. İçerisi inşaattı, aşağı yukarı 20 gündür tadilat vardı. Daha önce buralarda silahlı çatışma oldu, mekanla alakalı" dedi.