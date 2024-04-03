Ünlü gece kulübünde yangın faciasında 29 kişi hayatını kaybetti! Felaketin nedeni ve detaylar ortaya çıktı

UZMANLAR YORUMLADI

Eski İtfaiye Amiri ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce: Bir ses yalıtım malzemesi var ki benzinden çok daha hızlı yanar. Burada bir ses yalıtım malzemesi olabilir. Eksik bilgiler var, anormallikler var, yoksa mümkün değil bu kadar ölüm.