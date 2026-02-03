Üniversiteyi bitiren geri döndü: İlkel yöntemleri bıraktılar, yılda 8 milyon lira kazanıyorlar

5

İşletmesini büyütmeyi ve hayvan sayısını artırmayı hedefleyen Akçelik, "Hayvancılık şu anda müthiş para kazandırıyor, bu parayı ne batı da ne de aylıkla çalışarak kazanabiliriz. Onun için komple buraya yoğunlaştık. Çocuklarımla hepimiz bu işletmenin içerisindeyiz. Okudular, üniversiteyi ve liseyi bitiren de var ama dönüp geldiler. Hanım, gelinlerim ve kızlarımla yürütmeye çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 400 litre sütümüz oluyor, sütte 2-3 ay yoğunluk oluyor, yılda ortalama 40 ton süt alıyoruz. O sütten yaklaşık 2 ton tereyağı, 4 ton tel peynir, 2-3 ton çökelek yapıyoruz." diye konuştu.