Üniversitelilere kara para tuzağı: Fenomenler burs vaadiyle öğrencileri kullandılar

"MAĞDUR DEĞİL, SUÇ ORTAĞIZ"

31 yaşındaki N.K. da 5 farklı banka hesabını kiraladığını belirterek, “Hesap kiralamak isteyen bu kişiler iş arayan platformlardan insanlara ulaşıyorlar. Ben de bu kişiler bu platformlardan birinde tanıştım. Bir haftada 50 bin TL’ye yakın para kazandım. Yasal bir şeyin olmadığının farkındaydım, sonra bıraktım. Aslında bizler mağdur değil suç ortağız. Çünkü herkes kara para aklandığı bilerek giriyor. Tüm banka bilgilerini veriyorsunuz onlar işlemleri kendileri yapıyor ya da sizi gidip bankadan çekip veriyorsunuz. Ben yaklaşık 800 bin TL’ye yakın parayı bu şekilde bankaya gidip çektim ve teslim ettim.”



"SİZCE NE YAPMALIYIM?"



Sosyal medyada bir öğrenci de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Para karşılığı kartımı kiralamak isteyen biri var, sizce ne yapmalım? Şimdi arkadaşlar ben öğrenciyim, cebimde 5 kuruş param yok. Bir arkadaşım bir hesap açmamı ve kartımı kiralayabileceğimi söyledi. Sizce bunu yaparsam başıma en fazla ne gelebilir.”