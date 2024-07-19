Üniversitelilere kara para tuzağı: Fenomenler burs vaadiyle öğrencileri kullandılar

Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklama ve zimmetine geçirmek isteyen dolandırıcılar, ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında da benzer bir suçlama var. Polat çiftine ilişkin iddianamede, gizli tanık Mert’in beyanında, kara para akışının üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden yapıldığı öne sürülüyor. Gizli tanığın anlatımına göre, saha ekipleri öğrencileri aylık 20 bin TL kazanç vaadiyle kandırarak 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyor ve adlarına SİM kart alınıyor. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Polat çiftinin organizasyonu için Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrenciler hedef alınmış. Dosyada yer alan iddianın izini sürdük ve Telegram’da “Hesap kiralama mağdurları” hesabına ulaştık. O hesaptan temasa geçtiğimiz kişiler, kara para organizasyonunun tüm detaylarını Milliyet’e şöyle anlattı: