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GündemÜniversitelilere kara para tuzağı: Fenomenler burs vaadiyle öğrencileri kullandılar
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Üniversitelilere kara para tuzağı: Fenomenler burs vaadiyle öğrencileri kullandılar

Son dönemde bir çok suç örgütünün kara para akışını öğrencilerin banka hesapları üzerinden sağladığı ortaya çıkmıştı. Para karşılığı kullandırdıkları banka hesaplarına yüzbinlerce liralık giriş çıkış yapıldığı için haklarında soruşturma ve dava açılan mağdur öğrenciler açıklama yaptı.

• 19 Temmuz 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
• 19 Temmuz 2024 - 08:14 • Son Güncelleme:
1Üniversitelilere kara para tuzağı: Fenomenler burs vaadiyle öğrencileri kullandılar

Yasa dışı kumar ve bahisten elde edilen paraları aklama ve zimmetine geçirmek isteyen dolandırıcılar, ihtiyaç sahibi kişilerin banka hesaplarını kara para akışında kullanıyor. Kara para akladıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat çifti hakkında da benzer bir suçlama var. Polat çiftine ilişkin iddianamede, gizli tanık Mert’in beyanında, kara para akışının üniversite öğrencilerinin hesapları üzerinden yapıldığı öne sürülüyor. Gizli tanığın anlatımına göre, saha ekipleri öğrencileri aylık 20 bin TL kazanç vaadiyle kandırarak 5-10 farklı bankadan hesap açtırıyor ve adlarına SİM kart alınıyor. Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, Polat çiftinin organizasyonu için Marmara Üniversitesi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ndeki öğrenciler hedef alınmış. Dosyada yer alan iddianın izini sürdük ve Telegram’da “Hesap kiralama mağdurları” hesabına ulaştık. O hesaptan temasa geçtiğimiz kişiler, kara para organizasyonunun tüm detaylarını Milliyet’e şöyle anlattı:

226 YILLA YARGILANIYORUM

'26 YILLA YARGILANIYORUM'

24 yaşındaki B.Ç., Telegram’da ‘Hesap Kiralama’ sitesinde girdiğini ve banka hesabını kiraladığını belirterek şunları anlattı: “İhtiyacım vardı ve ek gelir olarak düşündüm. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağım konusunda beni ikna ettiler, hesabı verir vermez bana 4 bin TL ödeme yapıldı. Bir haftada hesabıma 800 bin TL giriş çıkış olmuş. Bunun için hakkımda dava açıldı, 8 dosyam var. 26 yılla yargılanıyorum. Doğrudan bize bir isim söylenmese de bu insanların bu hesapları fenomenler için kullandıklarını öğrendik.”

35 SORUŞTURMAM VAR

"5 SORUŞTURMAM VAR"

Esra A. da şu iddialarda bulundu: “Kredi çekmek gerekiyordu ancak çekemediğim için aracı buldum. Bu aracıların benim kartlarımı aldı. Hesaplarımdan para giriş çıkışları olmuş. Şimdi bu kartlarım nedeniyle 5 soruşturmam var. Hesaplarımdan 5 farklı kişiye işlem yapılmış. Bu kişiler kendilerine ‘Sahacı’ deniyor ve benim gibi insanları bir şekilde kandırıp hesapları üzerinden işlem yapıyorlar.”

"ARKADAŞIM SAHACIYMIŞ"

22 yaşındaki üniversite öğrencisi A.K., “Benim bir arkadaşım hesaplarında bir sıkıntı olduğunu ve benim hesabımı kullanıp kullanmayacağını sordu. Ben de ‘Tamam’ dedim. İkinci kez yine hesabımı kullanmak istediğini söyledi verdim. Pana para yattıktan sonra komisyon vereceğini söyledi. Bu şekilde iki kez benim banka hesabım üzerinden işlem yapıldı ve şimdi bunlar yüzünden davalık oldum. Sonradan öğrendim ki bu arkadaşım sahacıymış. Onlarca öğrencinin hesabınıkullanmış” dedi.

45-6 BİN TL ALDIM

"5-6 BİN TL ALDIM"

Üniversiteli E.K.(23), şunları dedi: “Ben kart bilgileri ve kartımı arkadaşım aracılığıyla bu kişilere verdim. Bunlar kartımın karşılığında bana 5-6 bin TL ödeme yapıyorlardı. Bir süre bu şekilde kartım kullanıldı ve 500 bin TL’ye yakın para giriş çıkışı olmuş. Şimdiyse ağır cezada yargılanıyorum. Sonradan öğrendik, bunlar şebeke herkese özellikle de öğrencilere benzer vaatlerle yaklaşıp, kartlarını kiralıyorlar.”

5MAĞDUR DEĞİL, SUÇ ORTAĞIZ

"MAĞDUR DEĞİL, SUÇ ORTAĞIZ"

31 yaşındaki N.K. da 5 farklı banka hesabını kiraladığını belirterek, “Hesap kiralamak isteyen bu kişiler iş arayan platformlardan insanlara ulaşıyorlar. Ben de bu kişiler bu platformlardan birinde tanıştım. Bir haftada 50 bin TL’ye yakın para kazandım. Yasal bir şeyin olmadığının farkındaydım, sonra bıraktım. Aslında bizler mağdur değil suç ortağız. Çünkü herkes kara para aklandığı bilerek giriyor. Tüm banka bilgilerini veriyorsunuz onlar işlemleri kendileri yapıyor ya da sizi gidip bankadan çekip veriyorsunuz. Ben yaklaşık 800 bin TL’ye yakın parayı bu şekilde bankaya gidip çektim ve teslim ettim.”

"SİZCE NE YAPMALIYIM?"

Sosyal medyada bir öğrenci de yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Para karşılığı kartımı kiralamak isteyen biri var, sizce ne yapmalım? Şimdi arkadaşlar ben öğrenciyim, cebimde 5 kuruş param yok. Bir arkadaşım bir hesap açmamı ve kartımı kiralayabileceğimi söyledi. Sizce bunu yaparsam başıma en fazla ne gelebilir.”

64 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

4 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Avukat Osman Şahan şu bilgileri aktardı: “Mağdur olduğunu öne süren ve bizimle iletişim geçen kişilerin büyük bir çoğunluğunu üniversite öğrencileri oluşturuyor, ağırlıklı olarak öğrencilerin banka hesapları kullanılmış. Hesaplarını kiraya veren bu kişiler, ya nitelikli dolandırıcılık ya da nitelikli hırsızlık suçlarından yargılanıyor cezası ise 4 yıl 2 ay. Ancak şöyle bir durum var her birinin en az 3 dosyası var ve 60 dosyaya kadar çıkıyor. Bu da 4 çarpı 60 yani 240 yıl demek. Eğer karşı tarafın mağduriyetini karşılamaları söz konusu ise 4 yıl 2 ay olan ceza 1 yıl 8 aya düşüyor.” YÖK DE UYARMIŞTI!Yükseköğretim Kurulu (YÖK), banka hesaplarının yasa dışı amaçlarla kullanılması halinde karşılaşabilecekleri tehlikeler konusunda öğrencileri bilgilendirmek amacıyla MASAK ile iş birliği yaptı. MASAK tarafından hazırlanan ve YÖK tarafından üniversitelere gönderilen afişlerde öğrencilere “Gelecek hesaplarınızı yakmayın. Kara para aklama, terör örgütlerinin finansmanı ve dolandırıcılık gibi suçların para transferlerinde banka hesaplarınızın kullanılması durumunda ağır hapis cezası ile karşılaşabilirsiniz. Banka hesaplarınızı başkalarına kullandırmayın” uyarısı yapıldı.