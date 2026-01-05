Üniversiteden mezun oldu, babasının yanına koştu! Devlet desteğiyle işi büyüttü, masrafları yarıya indirdi
Van'da veterinerlik fakültesinden mezun olan 23 yaşındaki Faysal Borizan, diplomasını alır almaz baba mesleğine sarıldı. Devletten aldığı hibe destekleriyle aile çiftliğini modern bir tesise dönüştüren genç veteriner, hem hayvanların sağlığını profesyonelce koruyor hem de veterinerlik masraflarını sıfırlayarak işletme giderlerini yarı yarıya düşürüyor.
