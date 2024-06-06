Üniversite öğrencisini taciz etmeye çalışan şahıs 1,5 saat önce başka birinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı
Konya'da takip ettiği üniversite öğrencisi N.Ü.'ye (24) bıçakla saldırdığı iddia edilen Ali A.'nın (23), bu olaydan 1,5 saat sonra otomobili ile bisiklete çarptığı, kazada mimar Cihan Mert'in (31) öldüğü ortaya çıktı. Taciz şüphelisi olarak arandığı sırada 'Kazaya karıştım' diyerek kendisini ihbar eden Ali A. tutuklanırken, DHA'ya konuşan N.Ü. "Elindeki bıçağı sol bileğime dayadı ve bana 'Gel bakalım şöyle' dedi. Elim kahve dolu termos vardı. Kurtulmak için kafasına 4-5 kez vurdum" dedi.
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
• 06 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme:
Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)
• 06 Haziran 2024 - 13:23 • Son Güncelleme: