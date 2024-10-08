Üniversite hayali 30 yıl sonra gerçekleşti: 54 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

DERSİM VEYA ÖDEVİM VARSA ARKADAŞ İLİŞKİLERİME RÖLANTİYE ALDIM

“Dersim veya ödevim varsa arkadaş ilişkilerimi rölantiye aldım”Üniversite eğitimi boyunca hem okul hayatını hem de aile hayatı arasındaki dengede okulu hep birinci plana aldığını dile getiren Çesner, “Dersim veya ödevim varsa arkadaş ilişkilerimi rölantiye aldım. Önce dersime ve sınavıma öncelik verdim. Ev işlerini ve ailemi elimden geldiğince aksatmamaya çalıştım. Eşim de ev işlerinde yardım etmiştir, bana her zaman destekti” dedi."BAŞARI ÇOK GÜZEL BİR ŞEY VE ÇOK SEVMEYE BAŞLADIM”Çesner, üniversite mezuniyet töreninde adının bölüm birincisi olarak anons edildiği anda müthiş bir duygu yaşadığını belirterek, “Birinci sınıfta acaba yapabilir miyim endişesi vardı. Bir dersten acaba 50'den yüksek not alabilir miyim ile devam eden bir süreçti. Sonra baktım ki başarı çok güzel bir şey ve çok sevmeye başladım. 90 ve üstü almalıyım çünkü gerçekten çok çalışıyorum. Gençlerle konuştuğum zaman ‘abla biz bir gün çalıştık' diyordu. Ben haftalarca çalışmışım bekliyorum ki 90, 95 ve 100 alayım diyordum hatta bir dönem 100 almalıyım diye bir süreç devam etti. Sonra baktım ki birincilik yaklaşıyor. Bu da müthiş bir duygu. Gerçekleştiğini öğrenince çok mutlu oldum. Müthiş bir süreç, genç ya da yaşlı olsun herkese tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.