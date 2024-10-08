Üniversite hayali 30 yıl sonra gerçekleşti: 54 yaşında bölüm birincisi olarak mezun oldu

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK
Dr. Öğretim Üyesi Erhan Konuk ise öğrenmenin yaşının olmadığını ifade ederek, “Böyle bir yaklaşımla bakıldığı zaman Hafize Hanım'ın bu konudaki çok ciddi anlamda ilgisi, konuya hakimiyeti, hanımefendiliği, arkadaşlarını her zaman koruyup kollaması ve onlara olan ilgisi, iletişimi bu bölümde çok güzel bir şekilde ifade etmesi ve yaşatması ve etrafına da olumlu enerji vermesi benim için son derece kayda değerdi. Bazen insanlar 60 yaşında Tıp Fakültesi'ne giriyor, 66 yaşında mezun oluyor. Sonrasında bir bakıyorsunuz 75 yaşında neredeyse doçent olmuş. Bu tip şeyler olabilir. İsterseniz bu profesörlüğe kadar gidebilir. Bu tarzdaki öğrencilerimizin daha genç yaştaki öğrencilere de bir anlamda ışık tutmasını isterim. Ben öğrencilerime her zaman kendilerinin çok değerli olduğunu, o değeri kimsenin değersiz hale getirmesine müsaade etmemeleri gerektiğini söylerim” dedi.