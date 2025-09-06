UNESCO Mirası gizli tünel Safranbolu'da çıktı! Görmek için sıraya giriyorlar, sadece 5 kilometre

1

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de büyülüyor. İlçeyi Bartın'a bağlayan karayolunun 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yolda seyahat edenler için adeta bir "ağaç tüneli" oluşturuyor.