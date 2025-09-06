UNESCO Mirası gizli tünel Safranbolu'da çıktı! Görmek için sıraya giriyorlar, sadece 5 kilometre
Kaynak : AA
UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu, tarihi evlerinin yanı sıra doğanın sunduğu eşsiz bir güzellikle de turistlerin ilgi odağı haline geldi. İlçeyi Bartın'a bağlayan karayolunun 5 kilometrelik bölümü, yol boyunca uzanan dev bitkilerin oluşturduğu büyüleyici bir koridora dönüştü. Sürücüler ve yolcular, yemyeşil dalların altından geçerken benzersiz manzaranın keyfini çıkarıyor.
UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesi, tarihi dokusunun yanı sıra doğal güzellikleriyle de büyülüyor. İlçeyi Bartın'a bağlayan karayolunun 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yolda seyahat edenler için adeta bir "ağaç tüneli" oluşturuyor.
Karabük'ün UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Safranbolu ilçesinde bulunan "ağaç tüneli", ziyaretçilerine doğal manzara eşliğinde yolculuk fırsatı sunuyor.
Osmanlı mirası tarihi dokusuyla bilinen Safranbolu, doğa turizmiyle de ilgi görüyor.
İlçeyi Bartın'a bağlayan kara yolunun yaklaşık 5 kilometrelik bölümündeki ağaçlar, yol boyunca doğal tünel oluşturuyor.
Dört mevsim ayrı atmosfer sunan yolda sürücüler ve yolcular, güneş ışığının güçlükle ulaştığı yeşil manzaranın tadını çıkarırken, fotoğraflayarak da anı ölümsüzleştiriyor.