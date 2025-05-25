Uludağ Üniversitesi'nde ilginç görüntüler! 800 yıllık kadim sır yeniden gerçekleşti
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi’nde kırkım öncesi öğrenciler, akademisyenler eşliğinde koyun ve keçileri yıkadı. Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Üstüner, “Bugün Koyunculuk Ünitesi’nde yaklaşık 800-900 yıllık bir gelenek olan koyun yıkamayı gerçekleştirdik. Teknolojinin gelişmesiyle pompayla, elektrikli pulsatörle yapılabilir hale gelse de eski gelenekler her zaman daha kalıcı, daha iyi” dedi.
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
• 25 Mayıs 2025 - 13:48 • Son Güncelleme:
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)-
• 25 Mayıs 2025 - 13:48 • Son Güncelleme: