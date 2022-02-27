Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşları Edirne'den İstanbul'a yola çıktı

"EŞİM ORADA KALDI, BEN GELDİĞİMİZE HİÇ SEVİNEMİYORUM"

Kucağında bebeğiyle Türkiye'ye gelen Kader Yakut “Eşimden dolayı orada yaşıyoruz. Odessa'da ilk gün patlamalar yaşandı. Eşim şu an orada kaldı. Ben geldiğimize hiç sevinemiyorum bile. Bebekle yolculuk yapmak çok zordu yani, 3 günden beri perişan olduk. Oradaki halk için endişeleniyoruz, perişan halde hepsi. Biz geldik buradayız ama kalanlar ne yapacak?" diye konuştu.