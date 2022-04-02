Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına karşı saldırıya girişti...

Saldırı ilk olarak Rus vali Vyaçeslav Gladkov tarafından duyurulurken, bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu. Gladkov, helikopterlerin alçak irtifada Rusya'ya girip, sınırın 35 kilometre ötesindeki tesisi vurduklarını ifade etti. Saldırının ardından Kremlin, Ukrayna’nın Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev’le barış görüşmelerini sürdürmek için "rahat koşullar yaratmadığını" söyledi. Peskov, Putin'in saldırıdan bilgilendirildiğini de kaydetti.