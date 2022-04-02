Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına karşı saldırıya girişti...
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 38. güne girildi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, “hain” oldukları suçlamasıyla iki üst düzey yetkiliyi kovdu ve cezalandırılacaklarını açıkladı. Ukrayna'daki kanlı savaş Rusya topraklarına uzandı. Rusya, Odessa'ya 3 İskender füzesi fırlattı.
07.00
Ukrayna Güvenlik Servisinden generaller Andriy Olehovich ve Serhiy Oleksandrovich’in ülkeyi savunacaklarına dair verdikleri söze “ihanet ettiğini” söyleyen Zelenski, generallerin unvanlarını aldı. Bu Zelenski’nin işgalin başından beri kamuoyuna açıkladığı ilk üst düzey görevden alma olurken, generallerin suçlarına dair başka detay vermedi.
Daha önce, Rusya ile ilk tur müzakerelere katılan Ukrayna heyetinden Denis Kireev’in vatana ihanetle suçlanarak Kiev’de infaz edildiği iddia edilmişti. Rusya’nın ise savaşta en az 7 generalini çatışmalarda kaybettiği öne sürülmüştü.
06.20
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatı devam ederken, Ukrayna ordusunun son günlerde direnişini güçlendirdiği ve sahada bunun sonuçlarını almaya başladığı görülüyor. Nitekim Ukrayna’nın, önceki gece ilk kez Rusya topraklarında bir saldırıya giriştiği ve helikopterlerle Belgorod'daki yakıt deposunu vurduğu ifade ediliyor. Medya ve sosyal medyada yer alan görüntülerde, helikopterlerin depoyu vurdukları ve daha sonra bölgeden uzaklaştıkları görülüyor.
HENÜZ DOĞRULANMADI
Bununla birlikte Ukrayna henüz saldırıyı doğrulamadı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırıyı ne doğrulayabileceğini ne de yalanlayabileceğini ifade etti.
Saldırı ilk olarak Rus vali Vyaçeslav Gladkov tarafından duyurulurken, bu vesileyle Rusya, 24 Şubat'ta askerlerinin Ukrayna'ya girmesinden bu yana ilk kez Ukrayna'yı kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçlamış oldu. Gladkov, helikopterlerin alçak irtifada Rusya'ya girip, sınırın 35 kilometre ötesindeki tesisi vurduklarını ifade etti. Saldırının ardından Kremlin, Ukrayna’nın Rus şehri Belgorod’daki petrol rafinerisine yaptığı saldırının Kiev’le barış görüşmelerini sürdürmek için "rahat koşullar yaratmadığını" söyledi. Peskov, Putin'in saldırıdan bilgilendirildiğini de kaydetti.
MARİUPOL’E YARDIM ULAŞAMIYOR
Ukrayna’nın diğer bölgelerinde çatışmalar sürerken, Ukrayna Savunma Bakanlığı Çernihiv ve Kiev’deki bazı köylerin geri alındığını duyurdu. Ateşkes sağlanan Mariupol’e ise yardım ulaştırılamıyor. Mariupol’deki yetkililer, Rus güçlerinin kuşatma altındaki şehre yardım ulaştırılmasını engellediğini söyledi. Yetkililer, Rusların sivillerin tahliyesi için ateşkes ilan edildiğini açıklamasına rağmen, kentten çıkışın hala tehlikeli olduğunu söyledi. Planlanan insani koridorun açılmadığı, tahliyeler için gönderilen konvoyun şehre giremediği belirtildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi de kentten tahliye girişimini ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı. Mariupol’de tahliye bekleyen 170 bin sivil olduğu biliniyor.
NEDEN ÖNEMLİ?
Ukrayna’nın bu saldırısıyla, işgal başından bu yana büyük lojistik sıkıntılar yaşayan ve yakıt eksikliği gibi sorunlar yüzünden ilerleyemeyen Rus ordusuna önemli darbe vuruldu. Belgorod, Rusya’nın saldırdığı Harkov ve Sumi gibi kentlere çok yakın ve bu bölgedeki Rus askerlerinin yakıt ihtiyacı buradan sağlanıyordu. Saldırıyla Rusya’nın lojistik sorunları daha da büyüdü.
KİEV’İN ‘TERMİNATÖR’Ü!
Ukrayna’daki savaş, bazı yaratıcı çalışmaları da beraberinde getiriyor kuşkusuz. Nitekim Ukrayna Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde savaş videoları arasından seçtiği ve Rus gemilerinin vuruluşunu gösteren bir görüntüye “Oscar” verirken, başkent Kiev yakınlarında bir kontrol noktasına da bu “Terminatör” heykeli yerleştirilmiş. Kimin yaptığı bilinmiyor ama heykelin yapılışında otomobil parçaları kullanılmış.
‘RUS ASKERLER RADYASYON ALDI!'
Ukrayna devlet atom enerjisi kurumu Energoatom, Rusya’nın ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali’nden çekildiğini açıklarken, kararın arkasında, Rus askerlerinin radyasyondan etkilenmesi olduğunu iddia etti.
“Rus güçleri, Çernobil Nükleer Santrali’ni terk etti. Santralde yabancı yok” ifadesiyle gelişmeyi duyuran Energoatom, Rusların ayrılırken 24 Şubat’tan beri rehin tuttukları bir grup Ukrayna ulusal muhafızını da götürdüğünü bildirdi.
Kuruluş, Rusların girişe yasak bölgedeki ormanda siper kazdığını, “önemli dozlarda” radyasyona maruz kalan pek çok Rus askerinin hastalandığını ve çekilme kararı alındığını duyurdu.
Hastalanan askerlerin Belarus'ta tedavi altına alındığı öne sürüldü. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu ise bu iddiayı henüz teyit etmediklerini, olayı araştıracaklarını açıkladı.
RUS BİRLİKLERİ HAZIRLANIYOR
Sahada önemli kayıplar veren Rus güçlerinin yeni saldırılara hazırlandığı belirtiliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Gürcistan’dan Ukrayna’ya 1200 ila 2 bin civarında takviye asker getirdiğini belirtirken, Pentagon Sözcüsü John Kirby de Rusya’nın Kiev etrafındaki bazı askeri güçlerini Belarus’a ikmal ve yeniden hazırlanmak amacıyla kaydırdığını, ardından bu kuvvetlerin büyük ihtimalle Donbas bölgesine gönderileceğini söyledi.
Öte yandan Ukrayna Dışişleri, Rusya’nın, Kırım ve Sivastopol kentiyle işgal altındaki Donestk ve Luhansk bölgelerinde Ukraynalıları zorunlu askerliğe tabi tuttuğunu öne sürerek, uluslararası toplumu Kremlin’i kınamaya çağırdı.
‘GÖRÜŞME AYARLANIRSA MİNNETTAR OLURUZ’
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin arasında bir görüşmeye yardımcı olması durumunda Türkiye’ye “minnettar olacaklarını” açıkladı. İstanbul'da gerçekleştirilen barış müzakerelerinin ardından iki liderin bir araya gelmesi için Türkiye’nin önemine dikkati çeken Kuleba, “Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi. Kuleba, Ukrayna'nın İstanbul'daki müzakerede sunulan önerilere Rusya'nın resmi yanıtını beklediğini de sözlerine ekledi.
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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada Rusya'nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğu iddia edilerek, "Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor" denildi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Rusya’nın, Ukrayna’nın Zaporoji bölgesinde bulunan Tokmak şehrinde referandum hazırlığı içinde olduğunu öne sürdü. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna ordusunun Rus işgaline karşı direnişi sürüyor. Rusya devletimiz karşısında tüm imkanlarla saldırıyor. Rus işgalciler 4 Nisan’da Tokmak şehrinde referanduma hazırlanıyor. Bu konu hakkında gerekli yerlere bilgilendirme yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'nın Odessa şehrine 3 İskender füzesinin atılmasının ardından, Ukrayna Hava Savunma Sistemleri füzeleri havada imha etti.
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Rusya Kırım’dan Ukrayna’nın Odessa şehrine İskender füzeleri attı. Yerel saatle 21.00 sıralarında atılan füzeler Ukrayna Hava Savunma Sistemleri tarafından havada imha edildi. Odessa Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maxim Marchenko yaptığı açıklamada, "Rus birlikleri Kırım'dan Odessa’ya 3 İskender füzesi fırlattı, yaralılar var” dedi. Sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenilirken, olayda yaralı veya can kaybına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.