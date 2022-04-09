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DünyaUkrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsk'taki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu!
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Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsk'taki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu!

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 45. güne girildi. Kramatorsk’taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 52’ye yükselirken dünya saldırının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken emri veren Rus generalin kimliği Batılı kaynaklar tarafından açıklandı…

• 09 Nisan 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
• 09 Nisan 2022 - 09:23 • Son Güncelleme:
1Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın 45. günü geride kalırken çatışma bölgesinden haberler gelmeye devam ediyor. işte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...

209.00

09.00

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.

3Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı.

4“KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK”

“KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK”

Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok” diyerek kınadı.

5Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" savundu.

6Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." dedi.

7Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.

8Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor.

9EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR

EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR!

Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı. Aleksandr Dvornikov, Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.

10Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.

11Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.

12NATO ANALİZE BAŞLADI

NATO ANALİZE BAŞLADI

NATO’da görevli askerler ise şimdiden Aleksandr Dvornikov’un geçmişteki emirlerini ve taktik kararlarını inceleyen bir dosya oluşturmaya başladı. Tanınmış bir asker olan Rus Generalin geçmiş yıllardaki savaş deneyimleri analiz edilerek Rusya’nın önümüzdeki günlerde atacağı adımlar tahmin edilmeye çalışılacak.

13Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Öte yandan Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu söylenen, onun elinden ödüller ve kahramanlık madalyaları aldığı bilinen Dvornikov’un Putin’i memnun etmesinin zor olduğu yorumları da yapıldı. Vladimir Putin’in yaşanan başarısızlıkların ardından çok öfkeli olduğu ve en güvendiği kişileri bile bir anda silerek isimlerinin üstünü çizmeye başladığı belirtiliyor.

1401.08

01.08

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin valiliği, Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna gerçekleştirilen saldırıda can kaybının 52'ye yükseldiğini duyurdu.

15Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsktaki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 45. güne girildi. Rusya sivilleri hedef almayı sürdürüyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor" ifadelerini kullandı. Donetsk Valisi Kyrylenko daha önce yaptığı açıklamada tren istasyonuna yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 50 olduğunu bildirmişti.

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