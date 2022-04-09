Ukrayna-Rusya savaşında son dakika... Kramatorsk'taki kanlı tren istasyonu saldırısının ardındaki isim belli oldu!

Öte yandan Rus lider Putin ile arasının iyi olduğu söylenen, onun elinden ödüller ve kahramanlık madalyaları aldığı bilinen Dvornikov’un Putin’i memnun etmesinin zor olduğu yorumları da yapıldı. Vladimir Putin’in yaşanan başarısızlıkların ardından çok öfkeli olduğu ve en güvendiği kişileri bile bir anda silerek isimlerinin üstünü çizmeye başladığı belirtiliyor.