Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin emri verdi, bomba patladı, 'Kıyamet Günü...'
Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Putin ve Zelenski'den peş peşe kritik açıklamalar geliyor. Putin korkunç emri verdi. Ukrayna Ordusu Rus birliklerinin Azovstal fabrikasına saldırı başlattığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da iddiayı doğrulayarak saldırının ateşkesi ihlal eden Ukraynalı askerler sebebi ile başlatıldığını duyurdu. Öte yandan Nükleer bir savaş sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin'in ülkesini yönetmesine izin veren 'Kıyamet günü uçağı'ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen görüntüler büyük tepki topladı. Putin'in korkunç planı ifşa oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
PUTİN İMZAYI ATTI
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'ya yaptırım uygulayan ülkelere ve uluslararası kuruluşların dostane olmayan eylemleri nedeniyle yeni bir kararname daha imzaladı.
Kremlin'de yayınlanan kararnamede, "Rusya Federasyonu'nu yasadışı olarak kısıtlamaya veya yoksun bırakmaya yönelik düşmanca ve uluslararası hukuka aykırı eylemleri nedeniyle ülkenin ulusal çıkarlarını, Rusya Federasyonu vatandaşlarını ve mülkiyet haklarını korumaya yönelik yeni önlemler alınmıştır" denildi.
Yeni kararnameye göre Rus hükümetine 10 gün içinde yaptırıma tabi tutulmuş kişilerin listesini onaylaması ve sınıflandırmak için ek koşulları belirlemesi, yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve kararname uyarınca yasaklanması talimatı verildi.
MACRON'A UYARI: BATI SİLAH GÖNDERMEYİ BIRAKMALI
Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Fransız mevkidaşına Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermeyi bırakması gerektiğini söyledi.
Ukrayna güçlerini savaş suçları işlemekle suçlayan Putin, Macron'a "Batı, Kiev'e gerekli baskıyı yaparak ve Ukrayna'ya silah tedarikini durdurarak bu vahşetlerin durdurulmasına yardımcı olabilir" dedi.
Ukrayna ile devam eden barış görüşmelerine ilişkin de açıklama yapan Rus lider Kiev'in çatışmayı sona erdirmek için yapılan görüşmeler konusunda ciddi olmadığını söyledi.
RUS TARAFI HALA DİYALOĞA AÇIK
Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada Putin'in Macron'a "Rus tarafı hala diyaloğa açık" dediği belirtildi.
Öte yandan Hem Batı hem de Ukrayna'ya gözdağı vermek isteyen Rusya 'Nükleer saldırı' tehdidini sürekli masada tutuyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde Ukrayna savaşına dışarıdan müdahale etmeye çalışan ülkelere gözdağı vererek elindeki nükleer silahlara işaret etti.
Putin açıklamasında "Elimizde kimsenin aşık atamayacağı araçlar var. Ve bunu hava atmak için söylemiyoruz, gerekirse bunları kullanırız" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da nükleer savaş tehdidinin gerçek olduğunu belirterek "Şu anda bu konuda belirgin bir risk var. Tehlike ciddi ve gerçek. Bunu hafife almamalıyız” dedi.
'KIYAMET GÜNÜ UÇAĞI' 12 YIL SONRA SAHNEYE ÇIKTI
Rusya'dan peş peşe gelen nükleer tehditler hala dünya gündemindeyken bugün Moskova'dan gelen bir görüntü tansiyonu iyice yükseltti.
Putin'in nükleer bir savaş sırasında Rusya'yı yönetmeye devam etmesine izin veren özel 'kıyamet günü uçağı' 12 yıl aradan sora tekrardan Moskova semalarında göründü.
BATI 'TEDHİT' OLARAK ALGILADI, RUSYA 'PROVA' DEDİ
Sosyal medyaya düşen görüntülerde 'Ilyushin Il-80' yani 'kıyamet günü uçağı'nın şehrin eteklerinde uçtuğu görülüyor. En son 2010 yılında görülen uçağın bu dönemde yeniden ortaya çıkması Putin'in Batılı ülkelere gönderdiği bir uyarı mesajı olarak değerlendirildi.Ancak Rus yetkililer uçağın 9 Mayıs Zafer Günü'nde yapılacak geçit töreni için prova yaptığını açıkladı.
Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de, Putin'in 'sinek uçmasın' dediği fabrikada kuşatılmış Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürerken Rus birliklerinin bugün fabrikanın bulunduğu alana saldırı başlattığı öğrenildi.
TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLARLA ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYORLARAzak Taburu'nun komutan yardımcısı Sviatoslav Palamar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin fabrikanın bulunduğu topraklara zırhlı araçlar ve tank desteği ile güçlü bir şekilde saldırdığını duyurdu.
Palamar yaptığı açıklamada, "Rus kuvvetleri çok sayıda piyadeyi tekneyle indirmeye çalışıyor. Bu saldırıyı püskürtmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak tesisin topraklarında bulunan sivilleri tahliye etmek için acil önlem çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.
RUSYA DOĞRULADI: SALDIRI POZİSYONUNA GEÇTİLER
Rusya saldırıyı doğrularken fabrika içerisindeki Ukraynalı askerlerin ve Azak Taburu'nun ateşkesten faydalanarak bölgede saldırı pozisyonuna geçtiğini iddia etti.
SİLAH SESLERİ VE DUMANLAR YÜKSELİYOR
Fabrikanın olduğu alandan silah seslerinin ve siyah dumanların yükseldiği bildiriliyor. Can kaybı ve yaralı durumuna ilişkin henüz gelen net bir açıklama yok.
SADECE 101 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Fabrikanın içerisinde günlerdir bekleyen yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker ve binlerce sivil var. BM bugün yaptığı açıklamada fabrika içerisinden sadece 101 sivilin başarı ile tahliye edildiğini duyurdu.
DİRENİŞİN SON KALESİ
Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.