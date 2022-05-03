Ukrayna-Rusya savaşında son dakika gelişmesi! Putin emri verdi, bomba patladı, 'Kıyamet Günü...'

DİRENİŞİN SON KALESİ

Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.