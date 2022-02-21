Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Putin son noktayı koydu, yeni kararı resmen açıklıyor...
Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Konseyi'nde canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin savaşı Rusya'ya taşıyacağını söyledi ve Batı'nın NATO konusunda tutarsız bir tavır içinde olduğunun altını çizdi. Öte yandan Putin, Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlıklarına ilişkin kararı bugün vereceğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Lavrov ise "Bizim sürekli ve ilkeli yaklaşımımızı öne sürmemiz ABD ve müttefiklerini sarstı." ifadesini kullandı ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ABD-Rusya arasında Cenevre'de yapılacak görüşmenin tarihini netleştirdiklerini açıkladı.
Savaş çıkması halinde önce tüm Avrupa'yı sonrada tüm dünyayı sarmasından korkulan Rusya-Ukrayna krizinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.
Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin canlı yayında Ukrayna kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Putin'in açıklamalarından satır başları şöyle:"Burada gerçekleri de anlamak mecburiyetindeyiz. Eğer Rusya bir tehditle karşı karşıya kalırsa; Ukrayna'nın NATO'ya katılması gibi... Bu bizim ülkemize bir tehdittir. Çünkü NATO'nun beşinci maddesi var.
İttifakın tüm üyeleri, saldırıya uğrayan üyenin yanında durmak mecburiyetinde. Ama burada kimse Kırım halkının iadesini kabul etmediği için ciddi bir tehdit söz konusu. Ukrayna burada bu toprağı almak istemek için askeri bir yola başvurabilir."
Baskıyla bir adım attılarsa bir adım daha atmayacaklarının garantisi yok. Kâğıt üzerinde bir şeyler olmalı uluslararası alanda.
"MACRON BANA CEVAP VEREMEDİ"
Bana Ukrayna'nın yarın NATO'ya kabul edilmeyeceği söylendi. Ukrayna'nın hazır olmadığını söylüyorlar. Benim de cevabım şu oldu: 'Taviz söz konusu değil. Bekleyip Ukrayna'yı hazırlamak istiyorsunuz.
Ortada buluşmak zorundayız' dedim. Fransa cumhurbaşkanı ile sabah 2'ye kadar konuştuk. Amerikalıların pozisyonunun değiştiğini söyledi ama nasıl değiştiğini sorduğumda cevap veremedi."
Toplantıya Putin'le birlikte katılan Dışişleri Bakanı Lavrov da Ukrayna krizindeki son durumu aktardı. Lavrov'un açılamaları da şu şekilde oldu:"Onlar sadece tek bir unsuru seçtiler, onun üzerinden gittiler. Talebimiz de vardı. Aralık'ın sonunda Batılı meslektaşlarıma mektup yazmıştım, onlara hukuki analizlerimizi hatırlattım.
İkinci önceliğimiz ise NATO ile ilişki içinde bulunduğumuz dönem itibariyle NATO ve Rusya'nın düşman olmadığını beyan edelim demiştik. Bu argümanımız da reddedildi, ilki reddedildiği gibi Kırım'daki işgalinizi bitirin denildi bize.
Bizim diğer taleplere yönelik cevaplarımızla ilgili şu da vardı. Burada tehlikeli silah sistemlerinin ve ABD askerlerinin konuşlanmasıyla ilgili talebimiz olmuştu. ABD, Rusya federasyonu ile anlaşmadan çekildi. Putin'in bu anlaşmanın yeniden yapılması teklifi reddedildi 2 yıl önce.
LAVROV: İLERLEME KAYDEDİYORUZ
Bu meseleler bağlamından çıkartılıyor, güvenlik taahhütleri bağlamından çıkartılıyor. Atılması gereken karşılıklı adımlar konusunda uçuşlarla ilgili maddeler var.
ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİ 24 ŞUBAT'TA CENEVRE'DE
NATO'nun Avrupa kıtasındaki varlığının yeniden gözden geçirilmesini savunuyoruz. Çağrımız var, bir açıklama konusunda. En üst düzeyde imzalanan ve bize verilen taahhütler uygulanmıyor. Açıklama yapmıyorlar. Bu anlaşmalara neden imza attınız diye sorduğumuzda cevap vermiyorlar.
Belgeleri Washington'a gönderdik. Blinken ile telefon görüşmesi yaptık. Blinken, belgeyi okuduğunu ve buluşmaya hazır olduğunu söyledi. 24 Şubat'ta görüşmek üzere sözleştik Cenevre'de
Açık kapı politikasının yumuşatılmasını bile göz önünde tutmayacağız diyorlar. Ben de Fransız Dışişleri Bakanı ile telefon görüşmesi yaptım. ABD'lilerin neyi görüşmeye hazır olup olmadığını belirtin dedim."