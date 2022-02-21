Ukrayna-Rusya geriliminde son dakika gelişmesi! Putin son noktayı koydu, yeni kararı resmen açıklıyor...

Bizim diğer taleplere yönelik cevaplarımızla ilgili şu da vardı. Burada tehlikeli silah sistemlerinin ve ABD askerlerinin konuşlanmasıyla ilgili talebimiz olmuştu. ABD, Rusya federasyonu ile anlaşmadan çekildi. Putin'in bu anlaşmanın yeniden yapılması teklifi reddedildi 2 yıl önce.