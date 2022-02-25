Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...
Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından gün içinde gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Fransız haber ajansı AFP'nin yayınladığı fotoğraflar, Moskova'nın tamamen gözünü kararttığını gösteriyor. İşte o anların fotoğrafları...
Rus kuşatması altındaki Ukrayna başkenti Kiev'de bu sabah siren sesleri çalarken askerler iki kamyonun peşine düştü.
Ukrayna ordusuna ait iki aracı ele geçiren Rus askerleri, Kiev kent merkezine doğru ilerledi. Rus konvoyu da bu iki kamyonu takip ediyordu.
Ukrayna ordusu, Rus askerlerin sürdüğü kamyonları Kiev sokaklarında durdurmayı başardı. Askerler öldürülürken, giydikleri üniformalar şoke ediciydi.
Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Ukrayna ordusuna ait kamuflaj giyen Rus askerleri yerde ve araç içinde yatarken gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.
Rus kuvvetleri Kiev'e kuzeyden ve kuzeydoğudan yaklaşıyor. Ukrayna ordusu, başkent Kiev'in Rus taarruzunun ikinci gününde düşebileceğine dair korkuların arttığını söyledi.
Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk Kiev metrosunda siren sesleri sonrası yaşanan paniği canlı yayında anlattı.
Kiev'de siren sesleri yükseliyor. Siren seslerinin ardından halk, panikle kaçışmaya başladı.
Tren garında toplanan Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.
TRT muhabiri Murat Can Öztürk canlı yayında o anları anlattı: Siren sesleri geliyor Kiev'den. İnsanların kaçışmasını görüyoruz şu anda. Biz de sığınacak bir yer arıyoruz.
Bağrışmalar geliyor... Alarm sesleri geliyor. Panik havası oluşmuş durumda. Hava saldırıları var.
Rus birliklerinin karadan da Kiev merkeze doğru çemberi daralttığına dair bilgiler geliyor. Herkes kaçmaya çalışıyor, valizleriyle, çocuklarıyla... Daha da korunaklı yerlere geçmeye çalışıyor insanlar.
Herkes metroya doğru iniyor. 2. Dünya Savaşı'nda sığınak olarak inşa edilen metrolar, insanların korunacağı bir alan olarak kullanılıyor.
Rus saldırısı altındaki Ukrayna başkenti Kiev, geceyi şiddetli patlama sesleri altında uykusuz geçirdi. Kentte bulunan CNN ekibi, sabah saatlerinde Kiev merkezinde iki büyük patlamanın duyulduğunu bildirdi. Ekip, şehrin dışında da üç patlamanın duyulduğunu aktardı.
Rusya'nın füze saldırısında Kiev'de sivillerin yaşadığı bir bina kompleksi vuruldu. Uluslararası haber ajansları, enkaza dönen dokuz katlı binaların fotoğraflarını sabah gün ağarınca dünyaya servis etti.
'Ukrayna'nın başkentinde uykusuz gece' başlığını kullanan BBC muhabiri Nick Beake, "Rusya'nın gece yarısı devam eden bombardımanı, Başkent Kiev'in yoğun nüfuslu Pozniake bölgesini vurdu" diyor:"Mahalledeki birçok yüksek binadan biri saldırıların doğrudan hedefi oldu ve alev aldı.
Yıkıntıların ve dumanın içinde çalışan itfaiye, şehirden patlama sesleri gelirken bir yandan yangını söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra alevler söndürüldü.
Pozniake dışında da gece boyunca gökyüzü patlamalarla aydınlandı. Sabah 7'de sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde sirenler çalmaya devam ediyordu. Kiev bu sabah uyanan bir şehir değil zira zaten kimse uyumadı.
Patlamalar devam ediyor. Kiev sakinlerinin gece boyu sosyal medyada paylaştığı görüntü ve fotoğraflar, Kremlin'n 'sivillerin korkmasına gerek yok, sadece Ukrayna ordusunu hedef alıyoruz' açıklamasıyla alay eder gibiydi."
SİREN SESLERİ SUSMUYOR
BBC muhabiri Beake'in bu sabah çektiği videoda, devam eden hava bombardımanına karşı siren sesleri duyuldu. Bu ses, gece boyu Kiev'de sivillerin yaşadığı mahallelerde ve askeri üslerin çevresinde duyuldu.
Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev'in seyir ve balistik füzeleriyle hedef alındığını söylüyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yerel saatle sabaha karşı 04.00'te başlayan füze saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını söyledi.
Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı.
Sabahın erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya ordusu tarafından bomba yağmaya başlamıştı.
Evlerinde sığınak olmayan siviller, bombalardan korunmak için metro istasyonlarına sığındı.
Evcil hayvanlarını da yanına alan kişiler, tüm gününü metro istasyonunda geçiriyor.
Kiev'de bazı konutlar, Rusya ordusunun roketleri nedeniyle zarar gördü.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın sivillere saldırmadıkları yönündeki açıklamalarına “koca bir yalan” diyerek gerçeği yansıtmadıklarını söylemişti.