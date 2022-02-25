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Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rusya'nın Ukrayna işgalini başlatmasının ardından gün içinde gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Fransız haber ajansı AFP'nin yayınladığı fotoğraflar, Moskova'nın tamamen gözünü kararttığını gösteriyor. İşte o anların fotoğrafları...

• 25 Şubat 2022 - 18:36 • Son Güncelleme:
• 25 Şubat 2022 - 18:36 • Son Güncelleme:
1Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rus kuşatması altındaki Ukrayna başkenti Kiev'de bu sabah siren sesleri çalarken askerler iki kamyonun peşine düştü.

2Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukrayna ordusuna ait iki aracı ele geçiren Rus askerleri, Kiev kent merkezine doğru ilerledi. Rus konvoyu da bu iki kamyonu takip ediyordu.

3Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukrayna ordusu, Rus askerlerin sürdüğü kamyonları Kiev sokaklarında durdurmayı başardı. Askerler öldürülürken, giydikleri üniformalar şoke ediciydi.

4Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Agence France-Presse (AFP) haber ajansı, Ukrayna ordusuna ait kamuflaj giyen Rus askerleri yerde ve araç içinde yatarken gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

5Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rus kuvvetleri Kiev'e kuzeyden ve kuzeydoğudan yaklaşıyor. Ukrayna ordusu, başkent Kiev'in Rus taarruzunun ikinci gününde düşebileceğine dair korkuların arttığını söyledi.

6Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...
7Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rus ordusu Kiev kapılarına dayandı. TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk Kiev metrosunda siren sesleri sonrası yaşanan paniği canlı yayında anlattı.

8Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Kiev'de siren sesleri yükseliyor. Siren seslerinin ardından halk, panikle kaçışmaya başladı.

9Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Tren garında toplanan Ukraynalılar ülkeyi terk etmeye çalışıyor.

10Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

TRT muhabiri Murat Can Öztürk canlı yayında o anları anlattı: Siren sesleri geliyor Kiev'den. İnsanların kaçışmasını görüyoruz şu anda. Biz de sığınacak bir yer arıyoruz.

11Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Bağrışmalar geliyor... Alarm sesleri geliyor. Panik havası oluşmuş durumda. Hava saldırıları var.

12Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rus birliklerinin karadan da Kiev merkeze doğru çemberi daralttığına dair bilgiler geliyor. Herkes kaçmaya çalışıyor, valizleriyle, çocuklarıyla... Daha da korunaklı yerlere geçmeye çalışıyor insanlar.

13Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Herkes metroya doğru iniyor. 2. Dünya Savaşı'nda sığınak olarak inşa edilen metrolar, insanların korunacağı bir alan olarak kullanılıyor.

14Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rus saldırısı altındaki Ukrayna başkenti Kiev, geceyi şiddetli patlama sesleri altında uykusuz geçirdi. Kentte bulunan CNN ekibi, sabah saatlerinde Kiev merkezinde iki büyük patlamanın duyulduğunu bildirdi. Ekip, şehrin dışında da üç patlamanın duyulduğunu aktardı.

15Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rusya'nın füze saldırısında Kiev'de sivillerin yaşadığı bir bina kompleksi vuruldu. Uluslararası haber ajansları, enkaza dönen dokuz katlı binaların fotoğraflarını sabah gün ağarınca dünyaya servis etti.

16Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

'Ukrayna'nın başkentinde uykusuz gece' başlığını kullanan BBC muhabiri Nick Beake, "Rusya'nın gece yarısı devam eden bombardımanı, Başkent Kiev'in yoğun nüfuslu Pozniake bölgesini vurdu" diyor:"Mahalledeki birçok yüksek binadan biri saldırıların doğrudan hedefi oldu ve alev aldı.

17Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Yıkıntıların ve dumanın içinde çalışan itfaiye, şehirden patlama sesleri gelirken bir yandan yangını söndürmeye çalıştı. Bir süre sonra alevler söndürüldü.

18Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Pozniake dışında da gece boyunca gökyüzü patlamalarla aydınlandı. Sabah 7'de sokağa çıkma yasağı sona erdiğinde sirenler çalmaya devam ediyordu. Kiev bu sabah uyanan bir şehir değil zira zaten kimse uyumadı.

19Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Patlamalar devam ediyor. Kiev sakinlerinin gece boyu sosyal medyada paylaştığı görüntü ve fotoğraflar, Kremlin'n 'sivillerin korkmasına gerek yok, sadece Ukrayna ordusunu hedef alıyoruz' açıklamasıyla alay eder gibiydi."

20SİREN SESLERİ SUSMUYOR

SİREN SESLERİ SUSMUYOR

BBC muhabiri Beake'in bu sabah çektiği videoda, devam eden hava bombardımanına karşı siren sesleri duyuldu. Bu ses, gece boyu Kiev'de sivillerin yaşadığı mahallelerde ve askeri üslerin çevresinde duyuldu.

21Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukraynalı yetkililer, başkent Kiev'in seyir ve balistik füzeleriyle hedef alındığını söylüyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, yerel saatle sabaha karşı 04.00'te başlayan füze saldırılarının hem askeri hem de sivil bölgeleri hedef aldığını söyledi.

22Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı.

23Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Sabahın erken saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e Rusya ordusu tarafından bomba yağmaya başlamıştı.

24Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Evlerinde sığınak olmayan siviller, bombalardan korunmak için metro istasyonlarına sığındı.

25Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Evcil hayvanlarını da yanına alan kişiler, tüm gününü metro istasyonunda geçiriyor.

26Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Kiev'de bazı konutlar, Rusya ordusunun roketleri nedeniyle zarar gördü.

27Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Rusya’nın sivillere saldırmadıkları yönündeki açıklamalarına “koca bir yalan” diyerek gerçeği yansıtmadıklarını söylemişti.

28Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...
29Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...
30Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

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Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

Ukrayna kamuflajının altından Rus askeri çıktı! Kiev halkı metro istasyonlarına sığındı...

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