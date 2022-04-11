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GalatasarayUğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'
HaberlerGalatasaray Haberleri Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'
• 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:

Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'

Ünlü futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra Domenec Torrent'i bambaşka bir açıdan eleştirdi. Derbide Cicaldau, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Gomis gibi isimleri topa tutan camiaya ekleme yapan Meleke, Muslera'ya ayrı bir parantez açtı.

• 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
1Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu
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Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, derbi maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yazının tamamına Hürriyet Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz.

2Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Fenerbahçe dün olağanüstü bir futbol oynamadı. Ama özellikle sağ çizgide buluşan yetenekli ayaklar İrfan Can ve Mert’le Serdar dursun bağlantısının kurulması, müsabakanın kazanılmasına yetti.

3Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Bu maçta da Atilla Karaoğlan’la ilgili yapacağım en büyük eleştiri şu: Çok kolay düdük çaldı. İkili mücadelelerde hiç risk almadı, düdüğü neredeyse elinden bırakmadı, çok kesti oyunu. Bu hakemin standardı bu maalesef.

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Dünkü maçın özellikle ilk yarısında Galatasaray’ın stratejisi, Nou Camp’ta yaptıklarına benzerdi. Geride organize ve kalabalık durdular. Topla çıkıyormuş gibi göründüler ama birkaç hazırlık pasının ardından genelde Muslera’dan Babel ya da Gomis’e uzun top geldi.

5Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Galatasaray’ın en çok eleştirilen isimlerinden Berkan, neredeyse tüm hücumların başrolündeydi. Soldan girip yerden çevirdiği toplarla üç fırsat yarattı Galatasaray.

6Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Rakip analizi konusunda usta olduğunu bildiğimiz Torrent’in Fenerbahçe’nin sağ kanat organizasyonlarına karşı özel hazırlık yapmaması da şaşırtıcıydı.

7Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Torrent eğer oyun kurarken topu geveleyip sonra uzun vurma stratejisiyle oynayacaksa, bu uzun topları daha iyi atan Pena ile başlayabilirdi bu maça bence.

8Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Son yıllarda Felipe Melo ve Fernando Reges ile orta sahada kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray'da sezonun kötü gidişatıyla birlikte eleştiri okları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'ya döndü.

9Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Fenerbahçe'ye karşı iki oyuncu da ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. İki oyuncu maç boyunca dikine paslarda büyük sorun yaşadı. Taylan Antalyalı dikine paslarda 9'da 1 isabet, Berkan Kutlu ise 8'de 3 isabet ile oynadı.

10Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Maç boyunca Fenerbahçe baskısı nedeniyle sürekli geriye doğru pas yapan ikiliden Taylan 44 pas denemesinde yüzde 75, Berkan ise 22 pas denemesinde yüzde 68.2 pas isabetiyle oynadı.

11Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

İki oyuncu ikili mücadelelerde de beklenen başarıyı gösteremedi. Taylan ikili mücadelelerde yüzde 40, Berkan ise yüzde 38 başarıda kaldı.

12Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

Öte yandan, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı bu sezon fileleri havalandıramadı. Berkan ise 2 asistle gole katkı sağladı.

13Uğur Meleke Torrenti bambaşka bir yerden vurdu Topu geveleyip durdu

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