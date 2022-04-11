• 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
Uğur Meleke Torrent'i bambaşka bir yerden vurdu! 'Topu geveleyip durdu'
Ünlü futbol yorumcusu Uğur Meleke Fenerbahçe - Galatasaray maçından sonra Domenec Torrent'i bambaşka bir açıdan eleştirdi. Derbide Cicaldau, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Gomis gibi isimleri topa tutan camiaya ekleme yapan Meleke, Muslera'ya ayrı bir parantez açtı.
• 11 Nisan 2022 - 10:35 • Son Güncelleme:
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Hürriyet yazarlarından Uğur Meleke, derbi maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Yazının tamamına Hürriyet Gazetesi'nden ulaşabilirsiniz.
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Fenerbahçe dün olağanüstü bir futbol oynamadı. Ama özellikle sağ çizgide buluşan yetenekli ayaklar İrfan Can ve Mert’le Serdar dursun bağlantısının kurulması, müsabakanın kazanılmasına yetti.
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Dünkü maçın özellikle ilk yarısında Galatasaray’ın stratejisi, Nou Camp’ta yaptıklarına benzerdi. Geride organize ve kalabalık durdular. Topla çıkıyormuş gibi göründüler ama birkaç hazırlık pasının ardından genelde Muslera’dan Babel ya da Gomis’e uzun top geldi.
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Rakip analizi konusunda usta olduğunu bildiğimiz Torrent’in Fenerbahçe’nin sağ kanat organizasyonlarına karşı özel hazırlık yapmaması da şaşırtıcıydı.
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