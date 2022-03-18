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GalatasarayUEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 gol yediler Nelsson'la, Marcao'nun peşine düştüler
HaberlerGalatasaray Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 gol yediler Nelsson'la, Marcao'nun peşine düştüler
• 18 Mart 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 gol yediler Nelsson'la, Marcao'nun peşine düştüler

Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla piyasa değerini 20 milyon euro'lara kadar çıkaran tecrübeli oyuncu için 'Bu adam İspanya'da kusursuz oynar' yorumları yapıldı. Ayrıca Nelsson için de İtalyan scoutlar NEF Stadı'na geldi.

• 18 Mart 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
1UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler
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Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesine scoutlar büyük ilgi gösterdi.

2UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Milan'ın Scout Şefi Geoffrey Moncada, Victor Nelsson'u takip etmek için Nef Stadyumu'nda yerini aldı.

3UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Sezon başında 7 milyon euro'ya Kopenhag'dan gelen 23 yaşındaki stoper, gösterdiği performansla birçok kulübün dikkatini çekmişti.

4UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Nelsson ayrıca Danimarka Milli Takımı'na da çağrıldı.

5UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Takımın gözde isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da scoutlar tarafından takip edildi. Aslan, gelecek sezon bu 3'lüden yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.

6UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Bu sezon sarı-kırmızılı takımda toplamda 40 maça çıkan genç savunmacı, 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

7UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

8UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Dev karşılaşma sonrası performansıyla maça damga vuran sarı kırmızılı yıldız Marcao ile ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

9UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

İspanya La Liga'nın önde gelen takımlarının Marcao'yu çok beğendiği ve transfer listesine aldığı kaydedildi.

10UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Ayrıca izleyen ekiplerin, "Marcao İspanya'da kusursuz ilk 11 oynar" yorumlarını yaptıkları öğrenildi.

11UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Galatasaray'ın Marcao için 20 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı belirtildi.

12UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

25 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk golünü kaydetti. Barcelona maçına 11'de başlayan Brezilyalı futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

13UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

İki büyük maç oynadık, biri orada biri burada. Ben iki maçta da iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu yüzden kafamızın yukarıda olması gerekiyor.

14UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Önümüzde başka maçlar var. Bizim kalitemizin farkında olmamızı sağladı bu maçlardaki mücadelelerimiz. Bizim için çok önemliydi bu durum.

15UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Bu yüzden önümüze bakıp, devam edeceğiz. Her zaman bizimle beraber oldukları için taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

16UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

Her zaman bizi öne taşıyorlar, her zaman bizi itiyorlar, her zaman yanımızdalar. Onlarla beraber olduğumuz için çok mutluyum.

17UEFA Avrupa Liginde sadece 2 gol yediler Nelssonla, Marcaonun peşine düştüler

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