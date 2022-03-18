• 18 Mart 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 2 gol yediler Nelsson'la, Marcao'nun peşine düştüler
Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı futbolla piyasa değerini 20 milyon euro'lara kadar çıkaran tecrübeli oyuncu için 'Bu adam İspanya'da kusursuz oynar' yorumları yapıldı. Ayrıca Nelsson için de İtalyan scoutlar NEF Stadı'na geldi.
• 18 Mart 2022 - 14:14 • Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın Barcelona ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesine scoutlar büyük ilgi gösterdi.
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Milan'ın Scout Şefi Geoffrey Moncada, Victor Nelsson'u takip etmek için Nef Stadyumu'nda yerini aldı.
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Takımın gözde isimleri Kerem Aktürkoğlu ve Marcao da scoutlar tarafından takip edildi. Aslan, gelecek sezon bu 3'lüden yüksek bir bonservis geliri elde etmek istiyor.
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Dev karşılaşma sonrası performansıyla maça damga vuran sarı kırmızılı yıldız Marcao ile ilgili flaş bir transfer gerçeği ortaya çıktı.
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