Ücretsiz meyveyi duyan oraya akın etti! Dalından tek tek topladılar

26.11.2025 - 09:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki düzenlenen Narenciye Festivali'nde ücretsiz meyve dağıtılacağını duyan vatandaşlar Ziraat Park'a akın etti. Aileler, parkta bulunan narenciye ağaçlarından meyveleri dalından tek tek toplarken hem doğayla iç içe vakit geçirdi hem de festivalin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin en bereketli topraklarından olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Ziraat Park'ta Narenciye Festivali düzenlendi. Parktaki narenciye ağaçlarından ücretsiz meyve dağıtılacağını duyan vatandaşlar ise alana akın etti.

Filesini eline alıp aileleriyle birlikte bahçeye gelen vatandaşlar, hem narenciyeyi dalından topladı hem de doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı. Ücretsiz narenciye etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinliğe katılarak ücretsiz narenciye toplayan 25 yaşındaki Burak Güneş, "Böyle şeylerin daha çok olmasını istiyoruz. Şehrin göbeğinde bulunan Ziraat Park'ta ücretsiz bir şekilde narenciye olması ve bunları dalından koparmak çok güzel. Hem yiyoruz, hem topluyoruz, hem de stres atıyoruz" dedi.

Ailesiyle birlikte festivale katılan 35 yaşındaki Kemal Güler ise, narenciye bahçesinde keyifli bir gün geçirdiklerini belirterek, "Narenciyenin burada yetiştirildiğini ve ücretsiz şekilde vatandaşlara dağıtılacağını duyunca ailecek geldik. Hem topladık hem de yedik. Çocuklarımız parkta oynadı, biz de doğanın keyfini çıkardık. Bizim için çok güzel bir aktivite oldu" ifadelerini kullandı.