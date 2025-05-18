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GündemÜcretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak? Hangi sanatçılar var?
HaberlerGündem Haberleri Ücretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak? Hangi sanatçılar var?

Ücretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak? Hangi sanatçılar var?

İstanbul ve İzmir'de yapılacak ücretsiz 19 Mayıs konserleri hakkında araştırmalar devam ediyor. Bu milli bayramda şehrinde düzenlenecek konser ve etkinliklerden haberdar olmak isteyenler '19 Mayıs konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar konser verecek?' araştırmasına başladı.

• 18 Mayıs 2025 - 15:35 • Son Güncelleme:
• 18 Mayıs 2025 - 15:35 • Son Güncelleme:
1Ücretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak Hangi sanatçılar var

İstanbul'un birçok ilçesinde ücretsiz konserler ve etkinlikler düzenlenecek. İstanbul'da 18-19 Mayıs günlerinde sahne alacak sanatçıları haberimizde derledik. Peki, ücretsiz İzmir 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konserleri ve etkinlikleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak?

2Ücretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak Hangi sanatçılar var

Vatandaşlar 19 Mayıs İstanbul ücretsiz konserlerini araştırıyor. Yürüyüşler, yarışlar ve etkinlerin yanı sıra çeşitli ilçelerde ünlü sanatçılar konser verecek. Peki, 19 Mayıs 2025 İstanbul ücretsiz konser takvimi ile hangi sanatçılar sahne alacak?

319 MAYIS 2025 İSTANBUL KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ

19 MAYIS 2025 İSTANBUL KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ



Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Etkinlik Alanı’nda düzenlenecek etkinlikler 18 Mayıs Pazar günü saat 18.30'da başlayacak. Kutlamalar kapsamında Mor ve Ötesi sahne alacak.

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 19 Mayıs Pazartesi günü Pera grubu, Çekmeköy Belediye Binası Kent Park'ta saat 21.00'de hayranlarıyla buluşacak.

Ataşehir Belediyesi, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 18 Mayıs Pazar günü İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası & Yücel Elmas Korosu 'MÜZED' sahne alacak. Konser, 19:00'da başlayacak.

17-18-19 Mayıs tarihlerinde Bakırköy 19 Mayıs Gençlik Şenliği’nde parklar, sokaklar gençliğin enerjisiyle dolacak. Dans, DJ Setup, basketbol, futbol, tenis turnuvası ve halk oyunları ile kutlamalar gerçekleştirilecek.

4İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025

İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025



Özdere'de Gençlik Kampı Rüzgârı Esecek

Menderes ilçesine bağlı Özdere’de yer alan 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde gençlik kampına ev sahipliği yapacak. Çadırlarıyla katılım sağlayacak gençler; spor turnuvaları, sahil etkinlikleri, konserler ve atölyelerle dolu dolu üç gün geçirecek.

Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme'de Genç Tasarımcılar Sahnede

“Tasarımcılar İzmir’de” başlıklı buluşmalarla, Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme, 16-18 Mayıs tarihleri arasında genç tasarımcıların yaratıcı fikirlerine ev sahipliği yapacak. Kamusal alanların yeniden tasarlandığı bu buluşmalarda, yerel sorunlara gençlerin gözünden çözümler sunulacak.

Bornova’da Gençlik Şenliği ve Hackathon Heyecanı

Bornova Gençlik Yerleşkesi, 17 Mayıs’ta çeşitli atölyeler, yarışmalar ve adrenalin dolu macera parkurlarıyla gençlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Öte yandan 23-25 Mayıs tarihlerinde DEÜ öğrenci topluluğuyla iş birliği içinde düzenlenecek EESTEC Hackathon ile teknolojiye meraklı gençler doğayla iç içe proje geliştirme fırsatı bulacak.

5Kültürpark’ta Tiyatro Keyfi: “Deli Bayramı” Sahnelenecek

Kültürpark’ta Tiyatro Keyfi: “Deli Bayramı” Sahnelenecek



18 Mayıs akşamı Kültürpark Gençlik Tiyatrosu, Genç İzmir Tiyatro Topluluğu’nun sahneleyeceği Turgut Özakman’ın ünlü eseri “Deli Bayramı” ile tiyatrosever gençleri bir araya getirecek.

Balçova’da Plaj Hentbolu Şöleni

21 Mayıs’ta Balçova İnciraltı Spor Tesisleri, Atatürk Gençleri Plaj Hentbolu Şenliği’ne ev sahipliği yapacak. Türkiye Hentbol Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen şenlikte ortaokuldan üniversiteye kadar birçok okul takımı yarışacak.

Şampiyon Sporcular Buluşması: Celal Atik’te Spor Gururu

İzmir’in gururu olan şampiyon sporcular, 21 Mayıs’ta Celal Atik Spor Salonu’nda düzenlenecek özel etkinlikte onurlandırılacak. Takım ve bireysel başarılarıyla adını duyuran genç sporcular kupa ve madalyalarıyla sahne alacak.

6Bornova’da Gençler Hem Üretecek Hem Dinlenecek

Bornova’da Gençler Hem Üretecek Hem Dinlenecek



Bornova Gençlik Yerleşkesi, yalnızca eğlenceyle değil, üretkenlik ve teknolojik gelişimle de öne çıkacak. EESTEC Hackathon’da gençler, hem doğayla iç içe çalışacak hem de yaratıcı teknoloji projelerine imza atacak.

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda Doğa Temizliği

24 Mayıs’ta Bornova Aşık Veysel Gençlik Merkezi, “Gençlik Doğaya Nefes” etkinliğinde doğaseverlerle buluşacak. Sivil toplum kuruluşları, doğa dernekleri ve halkın katılımıyla çevre temizliği yapılarak farkındalık oluşturulacak.

Urla’da Doğa Yürüyüşü: Antik Yollar Gençlerle Canlanıyor

Urla Altınköy, 24 Mayıs’ta “Efes Mimas Kültür Rotası” kapsamında gençleri doğa ve tarih ile buluşturacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonuyla gerçekleşecek yürüyüş, antik çağdan bugüne uzanan güzergâhta tarihle iç içe bir deneyim sunacak.

7İKÇÜ Kampüsü’nde Festival Coşkusu

İKÇÜ Kampüsü’nde Festival Coşkusu



28-30 Mayıs tarihlerinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi bahar şenliği olan “İKÇÜ Fest’25” ile renklenecek. Bando takımı, pop orkestrası konserleri, bilgi yarışmaları ve festival makyaj etkinlikleri öğrencileri eğlencenin merkezine taşıyacak.

Bergama Vapuru’nda Gençlere Sınav Destekli Çalışma Alanı

“Rotamız Üniversite” adlı sosyal sorumluluk projesiyle, 20 Mayıs - 20 Haziran tarihleri arasında Bergama Vapuru, YKS’ye hazırlanan gençlere alternatif çalışma alanı sunacak. Her gün 10.00-22.00 saatleri arasında açık olacak vapur, sessiz ve huzurlu bir ders ortamı sağlayacak.

İzmir Sanat’ta Tamer Levent’le Yaşayan Kütüphane

17 Mayıs’ta İzmir Sanat’ta, “Yaşayan Kütüphane Sohbetleri” serisinin ilk buluşması yapılacak. Usta sanatçı Tamer Levent ve akademisyen Doç. Dr. İhsan Metinnam gençlerle sanat ve yaşam üzerine etkileyici bir sohbet gerçekleştirecek.