Ücretsiz 19 Mayıs konserleri: İstanbul, İzmir 19 Mayıs konserleri nerede yapılacak? Hangi sanatçılar var?

İZMİR 19 MAYIS ETKİNLİK PROGRAMI 2025





Özdere'de Gençlik Kampı Rüzgârı Esecek



Menderes ilçesine bağlı Özdere’de yer alan 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi, 16-17-18 Mayıs tarihlerinde gençlik kampına ev sahipliği yapacak. Çadırlarıyla katılım sağlayacak gençler; spor turnuvaları, sahil etkinlikleri, konserler ve atölyelerle dolu dolu üç gün geçirecek.



Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme'de Genç Tasarımcılar Sahnede



“Tasarımcılar İzmir’de” başlıklı buluşmalarla, Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme, 16-18 Mayıs tarihleri arasında genç tasarımcıların yaratıcı fikirlerine ev sahipliği yapacak. Kamusal alanların yeniden tasarlandığı bu buluşmalarda, yerel sorunlara gençlerin gözünden çözümler sunulacak.



Bornova’da Gençlik Şenliği ve Hackathon Heyecanı



Bornova Gençlik Yerleşkesi, 17 Mayıs’ta çeşitli atölyeler, yarışmalar ve adrenalin dolu macera parkurlarıyla gençlere unutulmaz bir gün yaşatacak. Öte yandan 23-25 Mayıs tarihlerinde DEÜ öğrenci topluluğuyla iş birliği içinde düzenlenecek EESTEC Hackathon ile teknolojiye meraklı gençler doğayla iç içe proje geliştirme fırsatı bulacak.