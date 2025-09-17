Üç yıl önce ekti, bu yıl ilk ürününü aldı! Pazarda tanesini 20 TL'den satıyor

2

Demirci Pazarının "Halise Teyzesi" olarak tanınan 66 yaşındaki Demiröz, pepino meyvesini ilk kez bir televizyon programında gördüğünü belirterek, "Üç yıl önce Manisa merkeze gidip pepino hakkında bilgi aldım. Fidelerini getirip köyüme diktim. Bu yıl ilk kez ürün verdiler. Köyümüzün toprağı pepino için çok uygun." dedi. Yetiştirdiği pepinoların batı illerindeki ürünlerden daha iri ve kaliteli olduğunu vurgulayan Demiröz, pepinolarını Demirci pazarında tanesini 20 TL’den satışa sunduğunu ifade etti.