Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı!
Kanal D ekranlarında yeni başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Özgü Kaya’nın her fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.
İclal Aydın’ın aynı adlı kitabından televizyona uyarlanan Üç Kız Kardeş’in Türkân’ı Özgü Kaya, oyunculuk kariyerine Adı Efsane dizisiyle yaşadı. Ardından TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer ve Gökçe Bahadır’ın başrolünde yer aldığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterine hayat verdi.
Kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile uzun süredir birlikteliği bulunan Özgü Kaya’nın Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yapılıyor…
Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Özgü Kaya sonrasında sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.