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MagazinÜç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı!
HaberlerMagazin Haberleri Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı!
• 25 Şubat 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı!

Kanal D ekranlarında yeni başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren oyuncu Özgü Kaya, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Güzel oyuncu Özgü Kaya’nın her fotoğrafına binlerce beğeni ve yorum yapılıyor.

• 25 Şubat 2022 - 17:25 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
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İclal Aydın’ın aynı adlı kitabından televizyona uyarlanan Üç Kız Kardeş’in Türkân’ı Özgü Kaya, oyunculuk kariyerine Adı Efsane dizisiyle yaşadı. Ardından TRT1 ekranlarında yayınlanan Mehmetçik Kutül Amare dizisinde boy gösteren güzel oyuncu, Erdal Beşikçioğlu, Rojda Demirer ve Gökçe Bahadır’ın başrolünde yer aldığı Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterine hayat verdi.

2Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı

Kimse Bilmez dizisinde ise Sevda karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Özgü Kaya, son olarak Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisinde Türkân rolüyle sevenleriyle buluştu.

3Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı

Kendisi gibi oyuncu olan Burak Serdar Şanal ile uzun süredir birlikteliği bulunan Özgü Kaya’nın Instagram’dan paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum yapılıyor…

4ÜÇ KIZ KARDEŞİN TÜRKANI ÖZGÜ KAYA KİMDİR

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN TÜRKAN'I ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Özgü Kaya, 17 Haziran 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Şu an 26 yaşında olan Özgü Kaya 1,68 boyundadır.

5Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı

Eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Özgü Kaya ilk defa Adı Efsane dizisiyle seyirci karşısına çıktı. 2017 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Adı Efsane dizisinde Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Özgü Kaya sonrasında sırasıyla Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez isimli yapımlarda yer aldı.

6ÖZGÜ KAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA

ÖZGÜ KAYA NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

26 yaşındaki ünlü oyuncu Özgü Kaya İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Özgü Kaya birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

7Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı

Paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Özgü Kaya'nın Instagram paylaşımları...

8Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
9Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
10Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
11Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
12Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
13Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
14Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı
15Üç Kız Kardeş’in Türkan’ı Özgü Kaya paylaşımlarıyla olay yarattı

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