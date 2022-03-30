Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar

SOMER BOŞANMAK, TÜRKAN BOŞANMAMAK KONUSUNDA KARARLI

Aynı anlarda babasıyla konuşan Somer, ona Mine ile Ayvalık’tan gitmek istediklerini ancak Türkan’ın da boşanmak istemediğini anlattı. Ne olursa olsun mutlu olmasını oğluna öğütleyen Özer Bey ise Türkan’ın bu durumu istemese de kabul edeceğini belirtti.



O sırada Türkan’dan duyduklarıyla öfkeden deliye dönen Mine, fabrikaya gitti. Somer’e bağıran ve hesap soran Mine, oradayken; Türkan ve Rüçhan Hanım’ın da Somer’i ziyarete gitti. Durumu toparlamak isteyen Özer, eşi ve gelinini oyalarken; Mine ortamı terk etti.