Üç Kız Kardeş'in son bölümüne damga vuran ayrılık! İşte son bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi ‘Üç Kız Kardeş’ 29 Mart Salı akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Özgü Kaya ve Berker Güven’in paylaştığı dizinin son bölümüne; Somer’den boşanmak istemeyen ve onun kendisini sevmesi için çabalayan Türkan ve Mine’nin hatası nedeniyle Somer’in kendisinden ayrılması damga vurdu. İşte 'Üç Kız Kardeş' dizisinin yeni bölümünde yaşananlar…
İclal Aydın’ın aynı adlı romanından uyarlanan, Ayvalık’ta yaşayan Türkan, Dönüş ve Derya adındaki kız kardeşlerin hikayesinin anlatıldığı; 'Üç Kız Kardeş' 29 Mart Salı akşamı altıncı bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Veda Yurtsever’in paylaştığı dizinin son bölümünde; Türkan’ın Somer için çabalaması ve Mine’nin hatasının bedelini ayrılıkla ödemesi damga vurdu.
SOMER BOŞANMAK, TÜRKAN BOŞANMAMAK KONUSUNDA KARARLI
Aynı anlarda babasıyla konuşan Somer, ona Mine ile Ayvalık’tan gitmek istediklerini ancak Türkan’ın da boşanmak istemediğini anlattı. Ne olursa olsun mutlu olmasını oğluna öğütleyen Özer Bey ise Türkan’ın bu durumu istemese de kabul edeceğini belirtti.
O sırada Türkan’dan duyduklarıyla öfkeden deliye dönen Mine, fabrikaya gitti. Somer’e bağıran ve hesap soran Mine, oradayken; Türkan ve Rüçhan Hanım’ın da Somer’i ziyarete gitti. Durumu toparlamak isteyen Özer, eşi ve gelinini oyalarken; Mine ortamı terk etti.
RÜÇHAN'IN ESKİ EŞ PLANI
Ardından da Rüçhan’ın planıyla Somer ve Türkan yemeğe çıktı. Ancak gittikleri restoranda Mine’nin eski eşi Nihat’ı gören Somer, eşini de alıp oradan kalktı. Eve geri dönen ikiliden Somer, Türkan’a cep telefonu hediye etti. Eşinin çıkmak için hazırlandığını gören Türkan, onun gitmemesi için önce telefonla ilgili sorular sordu; ardından da anahtarı alıp kapıyı kilitledi. İkili arasındaki çekim artarken; Somer’in gitmekten vazgeçip, Türkan’ın kahve teklifin kabul etmesi herkesi şaşırttı.
NESRİN GERÇEKLERİ ÖĞRENDİ
Kardeşi Fatih için çektiği parayı çaldıran Sadık ne yapacağını düşünürken, Nesrin de kapkaç işini öğrendi. Durumu gizlemek için uğraşan Sadık, akşam Fatih’in kapıya gelmesiyle şoke oldu. Ağabeyinden çaldırdığı parayı geri getirmiş gibi yapan ve dayak yediğini anlatan Fatih, yengesine; ağabeyinin kendisine destek olduğunu anlattı. Hayal kırıklığına uğrayan Nesrin ise eşine, “Yol arkadaşıyız sanıyordum, değiliz demek ki!” dedi.
DÖNÜŞ VE DERYA ARASINDA MEKTUP KRİZİ
Bu sırada Dönüş’ün Dilek için Hakan’a yazdığı mektubu bulan Derya, her şeyi yanlış anladı. Kardeşinin sevdiği çocuğa aşık olduğunu sanan Derya, ona herkesin içinde bağırdı. Tüm bunları Serdar da duydu. Derya ve Dönüş’ün arasındaki gerginlik herkesi üzerken; Serdar da Hakan’a sert çıktı. Olanlara kızan Dönüş, dayanamayarak mektubu Dilek için yazdığını açıkladı. Okul çıkışı ablasına giden Dönüş, kendisinden sonra Derya’nın gelmesine şaşırdı. Keyifli vakit geçiren üç kız kardeş, müzik eşliğinde dans ederken onlara Somer de katıldı.
SOMER, MİNE'Yİ TERK ETTİ
Mine’nin hayatlarından çıkması için boş durmayan Rüçhan ise onun eski kocası Nihat ile buluştu. Nihat’tan Mine’nin borçlarını ödediğini öğrenen Rüçhan, bu durumu Somer’in öğrenmesini sağladı.
Daha önce Mine’ye eski eşiyle görüşüp görüşmediğini soran ve ‘hayır’ cevabını alan Somer, sevgilisine hesap sormaya gitti. Türkan’la onun borçlarını ödemek için evlendiğini Mine'ye hatırlatan Somer, onu affetmeyeceğini ve bu ilişkinin bittiğini söyledi.
BABALIK İTİRAFI TÜRKAN'I ŞAŞIRTTI
Sonrasında da yakın dostu Selçuk’la bara giden Somer, onunla dertleşip sarhoş oldu. Gece Türkan’ın telefonunu açan Selçuk, ona gelip eşini almasını söyledi. Hemen oraya giden Türkan, Somer’i alıp, eve getirdi. Kaybolduğunu ve kötü biri olduğunu söyleyen Somer’in “Ben nasıl baba olacağım?” demesi Türkan’ı şaşırttı.
"Sahnede içimin yağları eridi. Mine şimdi bittin sen. Yalnız Berker Güven ne oynamış", "Ah Somer, Türkan'ın kıymetini bildiğinde Türkan yanında olmayacak belki de", "Hiçbir 'bitti' kelimesi bu kadar güzel olmamıştı", "Somer de aşık oldu ama farkında değil. Umarım bunu anlamak için geç kalmazsın", "Sert bakışlarının altında kaybetme korkusu olduğunu biliyoruz, boşuna uğraşma Somer"
"Somer sen aşık oluyorsun. Hem aile sıcaklığı hem Türkan'ın aşkına doğru ilerliyorsun", "Somer, Türkan çekip gitse üzüleceğine adım gibi eminim. Boşa savaşma kendinle", "Harika bir yüzleşme oldu, 'bitti' kelimesi ne güzelmiş", "Bu üç kız kardeş sana sevmeyi öğretecek Somer", "Türkan rica ediyorum dik başlı ol. Sen böyle davrandıkça, Somer'in tavrı sinir bozucu olmaya başladı"