Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

Berker Güven, Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen sevgilisi Nihal Yalçın'a ''Tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum'' sözleriyle seslenmişti.