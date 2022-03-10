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MagazinÜç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!
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• 10 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:

Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!

İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam not aldı. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ın eşi Somer'e hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven'in özel hayatı merak ediliyordu. Berker Güven'in gerçek hayattaki sevgilisi de oyuncu çıktı.

• 10 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
1Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı
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Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın'ın paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarına damga vuruyor. Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Somer karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berker Güven'in sevgilisi de meslektaşı çıktı...

2Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü okudu.

2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisiyle ekran macerasına adım atan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.

3Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Bahar Şahin, Ozan Dolunay ve Sera Kutlubey gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim' karakterine hayat veren Berker Güven, dizide engelli bir genci canlandırıyordu.

4Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Sonrasında Alev Alev dizisinde rol alan Berker Güven, şimdilerde Üç Kız Kardeş dizisiyle dikkatleri üzerine çekiyor.

5Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Berker Güven'in sevgilisini görenler şaşıp kaldı.

6Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Berker Güven, kendisinden 13 yaş büyük oyuncu Nihal Yalçın ile aşk yaşıyor.

7Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Berker Güven, Antalya Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görülen sevgilisi Nihal Yalçın'a ''Tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum'' sözleriyle seslenmişti.

8Üç Kız Kardeşin Someri Berker Güvenin sevgilisi de oyuncu çıktı

Nihal Yalçın, şimdilerde SHOW TV'nin iddialı dizisi Oğlum'da Melike Özyürek karakterine hayat veriyor.

Oğlum dizisinin kadrosunda Serhat Teoman, Canan Ergüder, Nazan Kesal gibi isimler yer alıyor.

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