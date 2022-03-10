• 10 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
Üç Kız Kardeş'in Somer'i Berker Güven'in sevgilisi de oyuncu çıktı!
İclal Aydın'ın aynı adlı romanından uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisi, ilk bölümünden itibaren seyirciden tam not aldı. Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan'ın eşi Somer'e hayat veren yakışıklı oyuncu Berker Güven'in özel hayatı merak ediliyordu. Berker Güven'in gerçek hayattaki sevgilisi de oyuncu çıktı.
• 10 Mart 2022 - 16:42 • Son Güncelleme:
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Başrollerini Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Reha Özcan ve İclal Aydın'ın paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisi, salı akşamlarına damga vuruyor. Üç Kız Kardeş'te canlandırdığı Somer karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Berker Güven'in sevgilisi de meslektaşı çıktı...
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1994 yılında İzmir'de dünyaya gelen Berker Güven, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon bölümünü okudu.
2016-2018 yılları arasında yer aldığı Vatanım Sensin dizisiyle ekran macerasına adım atan genç oyuncu, 2017 yılında yayınlanan Babam filminde Çetin Tekindor ve Melisa Şenolsun ile başrolü paylaştı.
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