Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı! İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün
Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bebekleri çetenin işlettiği yoğun bakımlara naklettirip pek çoğunun ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ üyesi iki hemşirenin tutuklanıp cezaevine gireceklerine dair şakalaşıp güldükleri konuşmaları da ortaya çıktı: “Haberlere çıkarız, yüzümüzü, gözümüzü sansürlerler. Gözümüze siyah şerit çekerler...” Öte yandan İstanbul’da çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” skandalı, Anadolu’ya da sıçradı. Çete hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği
• 21 Ekim 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 07:13 • Son Güncelleme: