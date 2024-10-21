Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı! İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

SARI: ... Çıkartsak mı acaba filmi kayıttan filan, tamam ama neyse artık...



GÖNEN: Yok yok ya çocuğun ölüm belgesini doldurduk, çocuk defnedildi artık.



GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR: Bir tane dün bebek ex oldu orada, haberin var mı bilmiyorum diyafram ...



FIRAT SARI: Biliyorum evet... Yani o çocuğa tüp takılsa belki yaşardı, ne bileyim yani... Onun daha beteri, o filmi eğer Figen alır birine gönderirse o filmde diyafram hernisi için bir şey yok yani, diyafram hernisi deyip kapattılar... Ya oraları bilmiyorum hani filmi çekip diyafram hernisi demişler... Yükselmiş bir şey olmamış yani, tüp takmayı niyeyse düşünmemişler ben anlamadım.