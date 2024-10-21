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GündemTürkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı! İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün
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Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı! İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden Bebek çetesi ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Bebekleri çetenin işlettiği yoğun bakımlara naklettirip pek çoğunun ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ üyesi iki hemşirenin tutuklanıp cezaevine gireceklerine dair şakalaşıp güldükleri konuşmaları da ortaya çıktı: “Haberlere çıkarız, yüzümüzü, gözümüzü sansürlerler. Gözümüze siyah şerit çekerler...” Öte yandan İstanbul’da çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” skandalı, Anadolu’ya da sıçradı. Çete hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği

• 21 Ekim 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 21 Ekim 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
1Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden “Yenidoğan Çetesi” hakkında hazırlanan iddianamede örgüt üyelerinin kan donduran yüzlerce konuşması da delil oldu.

2İKİ HEMŞİRE DALGA GEÇİYOR

İKİ HEMŞİRE DALGA GEÇİYOR

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre; iddianamede, 11 hastanenin hasta takibini yapan tutuklu şüphelilerden hemşire Hasan Basri Gök ile hemşire Hakan Doğukan Taşçı arasında geçen bir konuşma örgütün pervasızlığını gözler önüne serdi. Örgüt lideri olduğu öne sürülen Dr. Fırat Sarı’nın kendilerine ödeme yapmadığından şikâyet ederek solunum tedavisinde kullanılan bir ilacı, Sarı’dan gizli olarak satıp para kazanmaya ilişkin planlar yapan iki şüpheli, aralarında konuşurken cezaevine gireceklerine, haklarında haberler yapılacağına dair şakalaşarak gülüyorlar. O konuşmalar ise iddianamede şöyle yer aldı:

3YAN YANA FOTOĞRAFLARIMIZI BASARLAR

YAN YANA FOTOĞRAFLARIMIZI BASARLAR

HASAN BASRİ GÖK: Doğukan, el altından satalım.

HAKAN DOĞUKAN TAŞÇI: Hocadan nasıl gizli saklı yapcan?

GÖK: Haberi olmaz ki.

GÖK: 100 taneyi boşver, biz şu ana kadar 60 tane sattık. 10 binden kaç para yapıyor hesaplayamadım.

4Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

TAŞÇI: 720 bin... Hasan, her ay 100 tane çıkartıcaz... Her ay 1 milyon 200. Hasan, 12 ile çarp bir trilyon para yapıyor. Bir senede bir trilyonu da geçiyor, 200’ü de var. Bir trilyon 2 milyon 400 bin. Haberlere çıkarız, bir trilyonluk ilaç kaçakçılığı yaptılar diye yüzümüzü, gözümüzü sansürlerler Hasan.

GÖK: Hahah...

TAŞÇI: Gözümüze siyah şerit çekerler, ikimizin yan yana fotoğrafını shop’layıp, yan yana getirirler ikimizi. İlaç firmaları, ilaç mafyaları peşimize düşerler.

GÖK: Hahaha...

TAŞÇI: O... ç..., ülkeyi ele geçirmiş bunlar napıyor der, bizi vurdururlar Hasan, ailemizi rehin alırlar.

GÖK: Haha...

5SURİYELİ BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE İTİRAF ETMİŞ

SURİYELİ BEBEĞİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE İTİRAF ETMİŞ

- İddianamede yer alan bir başka görüşme ise Suriyeli bir bebeğin hayatını nasıl kaybettiğini ortaya çıkardı. Çete lideri Dr. Fırat Sarı ile Dr. İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir’in görüşmeleri:

FIRAT SARI: O da filme bakıp hani böyle değildi diye bize şey yapabilir hani ya da ..

.İLKER GÖNEN: Yani onu çok şey yapmadım, çünkü aile Suriyeli, herhangi bir şeyi yok, çocuğa Adli Tıp süreci başlatmadılar, çocuk defnedildi.

SARI: Ok. Kadın doğumcu ararsa sonra...

6Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

SARI: ... Çıkartsak mı acaba filmi kayıttan filan, tamam ama neyse artık...

GÖNEN: Yok yok ya çocuğun ölüm belgesini doldurduk, çocuk defnedildi artık.

GIYASETTİN MERT ÖZDEMİR: Bir tane dün bebek ex oldu orada, haberin var mı bilmiyorum diyafram ...

FIRAT SARI: Biliyorum evet... Yani o çocuğa tüp takılsa belki yaşardı, ne bileyim yani... Onun daha beteri, o filmi eğer Figen alır birine gönderirse o filmde diyafram hernisi için bir şey yok yani, diyafram hernisi deyip kapattılar... Ya oraları bilmiyorum hani filmi çekip diyafram hernisi demişler... Yükselmiş bir şey olmamış yani, tüp takmayı niyeyse düşünmemişler ben anlamadım.

7HEMŞİRE GÖK VİCDANSIZ ÇARKI ANLATTI

HEMŞİRE GÖK VİCDANSIZ ÇARKI ANLATTI

- 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir, hemşire Hakan Doğukan Taşçı ve Hemşire Hasan Basri Gök ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Bütün bildiklerini samimi bir şekilde anlatacağını belirten Gök, ifadesinde şunları kaydetti:

- USULSÜZ RAPORLARLA YOĞUN BAKIMA: “Fırat Sarı, Gıyasettin Mert Özdemir’den tanıdığı ve irtibatlı olduğu hastanelerden kendi kontrolünde olan hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sağlıksız yenidoğan bebek bulmasını istiyordu. Yaklaşık 350 yatak kapasitesine sahip olan, Fırat Sarı’nın işletmeciliğini yaptığı yoğun bakımlar çoğunlukla full’dü. Fırat Sarı bu bebekler için SGK’ya faturalandırma yapıyordu. Bunun için de epikriz raporları gerekiyordu. Bu raporların neredeyse tamamı usulsüz olarak düzenleniyordu. Kendisi bir format oluşturmuş ve bu oluşturduğu formatı işletmeciliğini yaptığı hastanelerde yoğun bakım ünitelerinden sorumlu hemşirelere veriyor ve matbu olan format üzerinde düzenleme yapılarak epikriz raporu yazılmasını istiyordu.”

8ÇETE LİDERİ PİŞMAN OLMADI

ÇETE LİDERİ PİŞMAN OLMADI

- Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının fezlekesinden yola çıkılarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca düzenlenen iddianamede, 22’si tutuklu 47 şüpheli yer alıyor. Şüphelilere sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyip istemedikleri de soruldu. İddianamede örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen şüpheli Dr. Fırat Sarı, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.Sarı ifadesinde “Danışmanlık verdiğimiz hastaneler bebek sayılarının artmasını istiyorlardı. Hasta tam iyileşmeden veya tedavi ret ile ailenin bebekleri almasından hastane yönetimleri zarar ettiklerinden dolayı bizim danışmanlık hizmetimizden şikâyet ediyorlardı. Erken taburcu veya taburcu konularını hastanenin kendi doktorları karar vererek uygulardı” dedi. Örgüt elebaşılığıyla suçlanan şüphelilerden Dr. İlker Gönen de suç işlediğini düşünmediği ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasını gerektirecek bir durum olmadığını savundu.

9Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Öte yandan Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre; yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın telefon konuşmaları ortaya çıktı. Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında, "Kanka aile para ödemiyor. Anladın mı? Hastaneye ödediği parayı direkt alıyorlar.

10Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Komisyon yok. Hoca 35 bin lira aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım" şeklinde konuşması soruşturma dosyasına delil olarak girdi.Hastaların normal şekilde taburcu edilmesi durumunda hastanedeki hasta sayısının 5'i geçmeyeceğini anlatan Taşçı, "Sarılık olanları bile 20-25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya. Her şeyin kaynağı" dedi.

11Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın doktor gibi nöbete bıraktığı hemşire Hakan Doğukan Taşçı'nın soruşturma dosyasına giren telefon konuşmaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı konuşmada bebeklerin öldükten sonra bile para için hastanede tutulduğunu arkadaşına telefonda anlattı. Yaşanan bu durum karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Taşçı, hastane yetkililerini 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' şeklinde uyardığını Günerhan'a anlattı.

12NORMAL TABURCU ETSELER, HASTA SAYISI 5İ GEÇMEZ

NORMAL TABURCU ETSELER, HASTA SAYISI 5'İ GEÇMEZ

Hakan Doğukan Taşçı, Hüseyin Günerhan ile yaptığı telefon konuşmasında şunları söyledi: "Hiçbir şey kullanmıyorum kanka. Bütün çocuklarda direkt supraksa geçiyorum, büyütüyorum, taburcu ediyorum. Normal burada gerektiği gibi taburcu olsa hasta sayısı 5'i geçmez. Sarılıkları 20 gün yatıyorum. 25 gün yatırıyorum. Gerçekten çok yani. Fırat hoca var ya her şeyin kaynağı."

13ÇOCUK KAÇ GÜN BEDAVAYA YATTI

ÇOCUK KAÇ GÜN BEDAVAYA YATTI

Bir doktorun hasta yakınlarından aldığı parayı cebine indirdiğini arkadaşına anlatan Taşçı, "Cebine indirdi bizim üstümüze yıktı. Zar zor kendimi sıyırdım. Aile parayı Hasan'a verdiğini söyledi. Bayağı büyük olay oldu. Hastaneye ödedikleri parayı direkt alıyorlar komisyon yok. 35 bin lirayı hoca aldı. Çocuk kaç gün bedavaya yattı. Çocuk öldü. Bizimkiler çocuğun cenazesini vermedi. Bizimkilere 'Siz deli misiniz? Haberlere çıkarsınız' dedim, yalvardım.Zar zor çocuğun cenazesini verdirdim. Konsolosluktan geldiler. Beni nelerin içine soktu hoca. Bıktırdı" şeklindeki telefon konuşması savcılık kayıtlarına girdi.

14BEBEKLER ÖLÜRKEN KAHKAHA ATTILAR

BEBEKLER ÖLÜRKEN KAHKAHA ATTILAR

Milliyet'te yer alan haberde “yenidoğan çetesi” ile ilgili 1399 sayfalık iddianamede, şüphelilerin telefon konuşmalarını içeren tape kayıtları ve bunlarla ilgili değerlendirmeler de yer alıyor.

Hayatını kaybeden bir bebekle ilgili Hemşire Çağla Durmuş ve Dr. İlker Gönen’in konuşmaları şöyle:.

Durmuş: Aileye de kötüleşti diye haber verdik şimdi şu adrenalin etkisi geçene kadar kapattım kuvözün entübe... Makinada birazdan ex kabul ederiz yani..

Gönen: Hahaha, neyse bir şey diyecektim de... Aspirasyondan mı öldü yani?

15Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Durmuş: Yani, ya zaten rengi falan iyi değildi, onun öleceği belliydi ama şey yani aspire etmiş..

Gönen: Sabah gördük hayvan gibi ağlıyo, tamam rengi kötüydü ama..

(...).

Durmuş: Ben dosyada kötüleşip entübe olmuş gibi göstereyim..

Alay ettiler.

Hastanede hayatını kaybeden bebekle ilgili üç şüphelinin konuşmaları ise şöyle:.

Bahar Kanık: Halime’nin kalbi yokmuş, CPR yapalım mı?.

Fırat Sarı: CPR bir iki tane dokunun, dönerse döndü. Dönerse biraz daha yaşasın ben gelinceye kadar..

Kanık: Valla siz gelinceye kadar... Kusura bakmayın..

Sarı: Ölmesin ha..

Kanık: Sarıkaya’nın da valla fişini çekecem gelmezseniz..

Sarı: Nasıl? Haha dedemin fişi..

Kanık: Haha çekicem fişi haha..

16Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

‘Ailesine ne diyeceğim?’.

6 aylık bebeğin ölümüyle ilgili iki şüphelinin konuşmasına şu şekilde yer verildi:.

Tuğçe Toptemel: Besledikten sonra bebek kötüleşti. (...) Kusmaya başladı, acaba aspire mi etmiş olabilir, bir akciğerine falan baksa mıydınız hani aspire etmiş olabilir mi?.

Hakan Doğukan Taşçı: Yani aspire etmiş olabilir de bu çocuk büyük çocuk prematüre değil ki. (...) Bu çocuğa CPR bile yapılmaz, bu çocuk kim bilir ne zaman öldü, ya bir anomalisi yok, kalp anomalisi yok bir şeyi yok, genetik bir hastalığı yok, normal altı aylık çocuk, ben ailesine ne diyeceğim?

17ANADOLUYA DA SIÇRADI

ANADOLU'YA DA SIÇRADI

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul’da çok sayıda bebeğin ölümüne sebep olan “Yenidoğan Çetesi” skandalı, Anadolu’ya da sıçradı. Çete hakkında Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan da benzer ihbarlar geldiği belirtiliyor. Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’da faaliyet gösteren bazı özel hastanelerde yoğun bakım ünitelerine sevk edilen bazı bebeklerin sahte epikriz raporu düzenlenerek hastanede fazla süre yatırıldığı, bu bebekler arasında şüpheli şekilde hayatlarını kaybedenlerin olduğu iddia edildi.

18Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Gelen ihbarlar arasında ‘32 haftalık bir bebeğin ameliyat olması gerektiği, bunun için de üniversite hastanesinden özel bir hastaneye sevk edildiği, tedavinin 1 ay sürdüğü ve bebeğin süreç içerisinde vefat ettiği’ şeklinde ihbarların da bulunduğu ifade edildi. Bir başka ihbarda ise şeker hastası olduğu için kuvözde yatırılan bebeğin ailesine, ‘patolojik sarılık olduğu ve karaciğeri ile böbreklerinin iflas ettiği’ bilgisinin verildiği ancak ölüm raporunda ‘doğal ölüm’ yazdığı iddia edildi. Bu olayda, tedaviyi gerçekleştiren doktorun, bebeğin kimliğini aldığı ve aileye bir daha geri vermediği de öne sürüldü.

19Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Bir başka ihbarda ise aileden nitrikoksit gaz tedavisi için para istendiği, bunun karşılığında fatura kesileceği söylenmesine rağmen yapılmadığı iddiası yer aldı. Söz konusu bebeğin öldüğünün belirtildiği ihbarda aileye, tedavi evraklarının verilmediği de belirtildi. Sağlıklı doğan bir bebeğin, ‘doğduğu andan itibaren entübe edildiği’ iddiasının yer aldığı özel bir hastaneye ilişkin ihbarda ise bebeğinin hiçbir zaman makineye bağlanmadığını belirten acılı aile, çocuklarının gece ölmesine rağmen kendilerinin sabah haberdar edildiği iddiasında bulundu.

20HASTANELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

HASTANELERİN FAALİYETLERİNE SON VERİLDİ

‘Yenidoğan Çetesi’ ile ilgili soruşturmada adı geçen özel hastanelerin faaliyetine son verilirken, buralarda tedavi gören hastaların başka hastanelere nakli gece boyunca devam etti. Esenler’deki Güney Hastanesi’nin tabelaları görevliler tarafından tek tek kaldırıldı. Polis ekipleri hastane önüne şerit çekerek yolu araç geçişine kapattı.

21Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün

Yine aynı şekilde Esenyurt’taki Reyap Hastanesi’nde tedavi gören hastalar da başka hastanelere sevk edildi. Soruşturma kapsamında adı geçen Bağcılar’daki Medilife Hastanesi ise gece saatlerinde taşlandı.

22Türkiye’yi sarsan Yenidoğan Çetesi skandalında yeni kayıtlar ortaya çıktı İnsanlığın bittiği konuşmalar: İlgilenme, bırak ölsün