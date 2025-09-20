Türkiye'nin zeytin cennetinde hasat başladı: 200 bin ton rekolte bekleniyor

7

Ayvalık’ın dünyanın en iyi zeytinyağlarının üretildiği üç bölgeden biri olduğunun altını çizen Kürlek, "Bu yıl Türkiye genelinde 200 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Ülke genelinde zeytinyağı tüketiminin 150 bin ton olduğunu düşünürsek, bu miktar gayet yeterli bir seviyededir. Bu sezon sadece yeterli yağış olmamasından dolayı bir rekolte kaybı oldu. Umuyoruz ki; Ekim ayında yağacak yağmurlarla, zeytin hasadı, tüm üreticilerimiz için bereketli olur. Ayvalık’tan tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz" diye konuştu.