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GündemTürkiye'nin üzüm deposu Manisa'da kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor
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Türkiye'nin üzüm deposu Manisa'da kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm hasadı sonbaharın son gününde de hız kesmeden devam ediyor.

İHA
• 30 Kasım 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Kasım 2024 - 17:09 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

Kış aylarının ortalarına kadar devam edecek olan hasat, başta Çekirdeksiz Sultani Üzüm olmak üzere dayanıklılığı ve lezzetiyle aranan bir tür olan Crimson cinsi üzümde de devam ediyor.

2Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

Sarıgöl Ovasını saran sarı yapraklar arasında kesimi yapılan dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultani Üzümün yanı sıra sofraların lezzeti haline gelen pembe renkli ve oldukça dayanıklı bir çeşit olan Crimson üzümünde de hasat devam ediyor.

3Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

 Lezzeti ve dayanıklılığı ile aranan üzümlerden biri olan Crimson cinsi üzüm, üreticisinin de yüzünü güldürüyor.

4Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

Dokuz tür üzümün yetiştirildiği Sarıgöl ilçesinde kesimler aralıksız devam ederken dayanıklılığı ile ünlü Crimson üzümü pazarda kilosu 50 TL'den satılıyor.

5Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

Sarıgöllü üzüm üreticisi Serhat Akkaya, "Sarıgöl Ovasında sararan bağ yaprakları ile birlikte üzüm kesimi devam ederken piyasanın en dayanıklı üzümü Crimson üzümü bir başka oluyor.

6Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor

 Pazar piyasası oldukça güzel." diyerek, ürünün yüz güldürdüğünü söyledi.

7Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor
8Türkiyenin üzüm deposu Manisada kış aylarına rağmen üzüm hasadı devam ediyor: Üreticinin yüzü gülüyor