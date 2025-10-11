Türkiye'nin üretim merkezi Kocaeli! 1000 dönüm alanda hasat başladı, tonlarca toplanacak

9

Uçucu yağların daha çok kozmetik sektöründe kullanıldığını, özütün ise daha çok gıda takviyeleri için talep edildiğini aktaran Karakuş, şöyle devam etti:



"Bitkileri farklı farklı ürünlerde kullanarak 100 küsur ürün yaptık. Bunları perakende sektörüne, dijital platformlarda piyasaya sunuyoruz. Uçucu yağ gruplarımız var. Baharatlık, çaylık bitki gruplarımız var. Aynı şekilde kozmetik yaptığımız bitkiler var. Pişmaniye, cezerye gibi ürünlerimiz var.



Hedefimiz bu ürünlerimizin katma değerini daha da yükseltmek için ihracat yapmak. Bu sene farklı 2-3 ülkeye çok büyük miktarda olmasa da ihracat gerçekleştirdik. Hedefimiz bunu daha da büyütmek. Balkan ülkelerine ve Gürcistan'a biz bu ürünlerin ihracatını yaptık. Uzun vadede hedefimiz ihracat payını arttırmak ancak bu şekilde daha ciddi anlamda katma değer oluşturabiliyoruz."