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GündemTürkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma! Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı!
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Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma! Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına bugün devam ediliyor. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile itirafçı Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet isteniyor. Mahkemenin bu duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.

İHA - DHA
• 26 Aralık 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 26 Aralık 2024 - 09:54 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasına başlandı.

2TEHDİT EDİLEN ÇOBAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI:

TEHDİT EDİLEN ÇOBAN GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI:

Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban Ahmet Akgün'ün görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Çoban Ahmet Akgün’ın ifadesini verirken ağlamaya başlaması üzerine mahkeme başkanı ‘Korkma sana bir şey yapamazlar.’ dedi.

İşte çoban Ahmet Akgün’ın ifadesi:

Narin’i görmedim. Soru sorduklarında vurdular. Olay günü yemin ederim bir şey görmedim. Hayvanları otlatıyordum.

3Türkiyenin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı

CNN TÜRK Muhabiri Ümit Uzun duruşma salonundan şu bilgileri aktardı:

Duruşma başladı ve tanık ifadelerine geçildi. İlk tanık 15yaşındaki Ramazan A. Salim Güran’ın işçisi. Pedagog eşliğinde ifadesi alınıyor. Narin’in arandığı saatlerde 15:16 sırlarında bir çelişki var hakim de onu soruyor. Net bir cevap vermiş değil. Narin’in kaybolduğunda bir telefon görüşmesi var.Kız kaybolmuş diye telefon görüşmesi var. ‘Salim Güran 15:16 sıralarında senin yanına geldi sonra kaç gibi gitti? Onu soruyorlar. Ramazan A. da, ‘Kız kaybolmuş diye telefon geliyor.’ dedi.

4KIZ KAYBOLMUŞ DİYE TELEFON GELDİ

'KIZ KAYBOLMUŞ DİYE TELEFON GELDİ'

Duruşmada tanık olarak dinlenen Salim Güran’ın işçisi Ramazan A. çoğu soruya, ‘hatırlamıyorum, bilmiyorum, ben öyle konuşmadım.' şeklinde cevap verdi.

5SALİM GÜRAN HER GÜN NASILSA, O GÜN DE ÖYLEYDİ

'SALİM GÜRAN HER GÜN NASILSA, O GÜN DE ÖYLEYDİ'

Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşmasında, Salim Güran'ın işçisi 15 yaşından küçük R.A., pedagog eşliğinde adli görüşme odasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlendi. Olay gününü anlatan R.A., "Her gün nasılsa, o gün de aynı şekilde çalışıyorduk. Benle babam gittik o gün köye. Salim Güran aşağıda da yukarıda da bizim yanımıza geldi. İlk olarak sabah 8-9 gibi geldi. 2 saat sonra gitti. Saat 1-1,5 gibi babam işçileri çıkartmaya gitti. Saat 3-4 gibiydi, Salim Güran yanıma geldi. Babamı sordu. Daha sonra babamı aradı. Biraz oturduk. Çay yaptık. Daha sonra yine babamı aradı. Çayı içtik. Daha sonra babam motosikleti ile geldi, Tavşantepe'nin yukarısındaki tarlada. Salim Güran her gün nasılsa, o gün de öyleydi. Babam daha sonra aşağı tarlaya gitti. Babam gittikten 15-20 dakika sonra gitti. 'Üzerimi değiştireceğim' dedi. 6.30 gibi babam da yukarı geldi. Ondan sonra oturduk, yemek yedik. Salim Güran da bizimle yemek yedi. Ondan sonra biraz telefonlarla uğraştık. Daha sonra birisi, Salim Güran'ı aradı. Kızın kaybolduğunu söyledi. Pil vardı. Bana pil getirmemi söyledi. 'Akşam el feneri için lazım' olur diye. Daha sonra babamla beraber gittiler” dedi

6Türkiyenin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı

'GELDİĞİ ZAMAN AYAKLARI NORMALDİ'Mahkeme dosyasına giren Salim Güran ve R.A. arasındaki 18.38'deki konuşma dinletilerek, konuşmayı hatırlayıp hatırlamadığı sorulması üzerine R.A., "Fıskiyeyi üst üste koymuştuk. Beni aradı, 'Orada bir sivrik çıkmış' dedi. Ona sivrik diyoruz. Çünkü sivrik çıkınca orası susuz kalıyor. Taşların üzerine çıktığı zaman görüyordu. Çoğu sefer arıyordu bunun için. Çıktığı zaman beni arıyordu" diye konuştu.Salim Güran'a küfrederek, 'Senin yüzünden başımız belaya girdi. Üzerinde temiz kıyafetleri vardı. Her iki ayağı da suya girmiş gibiydi' diye tutulan tutanakla ilgili de "İfadelerimi okumadım. Sadece bana imza attırdılar. Bana 'Ayakları ıslak mıydı' diye sordular. Ben de 'Yok' dedim. Böyle bir şey demedim. Ayaklarına fazla bakmadım ama geldiği zaman ayakları normaldi" yanıtını verdi.

7HATIRLAMIYORUM

'HATIRLAMIYORUM'

15.52'de Salim Güran ile konuşma yaptığı ancak o saatlerde Salim ile yan yana olduğuna dair beyanı ile ilgili çelişkinin sorulması üzerine de R.A. "Babam aşağı suyu değiştirmeye gitti. Salim Güran üstünü değiştirmeye gitti. O gelene kadar ben bitirdim. Bu saat 18.00 civarıydı" diye konuştu.Savcının 15.52'deki telefon görüşmenin detaylarını sorması üzerine de "Hatırlamıyorum. Saatleri tahminime göre söyledim. Saate bakmadım. Salim Güran benim yanıma ilk geldiğinde babamı aradı" dedi.

8OLSAYDI SÖYLERDİM, YETER Kİ BU CEZAEVİNDEN ÇIKAYIM

'OLSAYDI SÖYLERDİM, YETER Kİ BU CEZAEVİNDEN ÇIKAYIM'

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren'in 'Soruşturma aşamasında öğleden sonra Salim'in sürekli olarak yanında olduğuna dair beyanı vardı. Bu konuda telkin oldu mu?' sorusuna R.A., "Olsaydı söylerdim, yeter ki bu cezaevinden çıkayım. Kimse beni yönlendirmedi. Salim Güran'ın benim yanıma geldiği tarla yukarıda" yanıtını verdi.

9SAAT 16.00 İLE 18.00 ARASINDA SALİM GÜRAN YANIMIZDAYDI GENEL OLARAK

'SAAT 16.00 İLE 18.00 ARASINDA SALİM GÜRAN YANIMIZDAYDI GENEL OLARAK'

Olay günü babası ve Salim dışında kimseyi görüp görmediği sorusu üzerine R.A., "Tavşantepe'de birisi var; hindilerini getiriyor, kuzularını getiriyor. Her gün geliyordu. O gün gelip gelmediğini bilmiyorum. O gün Tavşantepe'ye gitmedim. Babam aşağı tarlaya gittikten sonra yarım saat içerisinde geldi. Bir tarlanın suyu bitmişti. Kaçak elektrik de beyaz kutu gibi bir şeydi. Kablosu vardı. Trafosu bozulmuş sandım. Saat 16.00 ile 18.00 arasında Salim Güran yanımızdaydı genel olarak. Tarlaya elektrikçi geldi ama o gün mü değil mi hatırlamıyorum" dedi. Aile Bakanlığı Vekilinin, Salim'in kız kardeşlerini evine bırakıp bırakmadığı sorusu üzerine R.A., "Olaydan bir iki gün önceydi. Ben de oradaydım" yanıtını verdi. Duruşmada söz alan Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ, kötü muamele görüp görmediği sorusu üzerine, "Beni bir kere dövdüler. Bir komutan, 'Bunu dövmeyin bunun suçu yok' dedi. Birisi arkamdan vurdu, nefesim kesildi" diye konuştu. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz da R.A.'ya 'Salim Güran'ın karısının babasını tanıyor musun?' diye sordu. R.A., "Bir kere evlerine gitmiştim. Devran’la gittik. Orada malzemeleri aldık. Olay günü Salim Güran'ın kayınpederinin çiftliğine gidip gitmediğimize emin değilim ama gittik. Çiftliğe gittiğim günü hatırlamıyorum. Mahfuz diye biriyle konuşmuştum" dedi.

10İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

İKİNCİ DURUŞMA BAŞLADI

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuvalda cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması başladı. Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

11SANIKLAR, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

SANIKLAR, YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ EŞLİĞİNDE ADLİYEYE GETİRİLDİ

İkinci duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri, dün adliye çevresine bariyerler yerleştirdi. Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi. Adliyeye girişlerde, gelenler çanta ve benzeri eşyaları kontrol edilip, üst aramalarının ardından içeri alınıyor. Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor.

12TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI DURUŞMADA

TBMM İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI DURUŞMADA

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık, beraberindeki heyet ile Narin Güran cinayeti davasının ikinci duruşmasına katıldı. Heyet, kendileri için ayrılan bölümde oturdu. AK Parti Adıyaman Milletvekilli Mustafa Alkayış, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da duruşmaya katıldı. Tutuklu bulundukları cezaevlerinden getirilen Nevzat Bahtiyar, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve anne Yüksel Güran ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu.

131İ TUTUKLU, 3 TANIK DİNLENECEK

1'İ TUTUKLU, 3 TANIK DİNLENECEK

Bugün görülecek ikinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1'i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi. Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.'nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran'ın işçisi tutuklu 15 yaşındaki R.A.'nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.'nın görüntüleri ortaya çıkmıştı. Amca Salim Güran'ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada 'Tanıklık yapmak istemiyorum' deyince, salondan çıkarılmıştı.

14NARİN’İN ÖLDÜRÜLME NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİNE SEBEBİYET VERECEK İRADE ORTAYA KOYMUŞLAR

NARİN’İN ÖLDÜRÜLME NEDENİNİN BELİRLENEMEMESİNE SEBEBİYET VERECEK İRADE ORTAYA KOYMUŞLAR

Savcı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar, Narin’in amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıyan Nevzat Bahtiyar ile ilgili 'İştiraken kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada dosya içeriğinde soruşturma ve kovuşturma boyunca bulunan ve sunulan tüm kamera görüntüleri, ifade tutanakları, Adli Tıp raporları, olay yeri inceleme raporları, HTS kayıtları, HTS daraltılmış baz analiz raporu ve bu yönde desteklenen bilirkişi raporu, kriminal raporlar, ulusal kriminal büro raporu, görüşme kayıtları, cep telefonları üzerinde yapılan inceleme neticesinde elde edilen veriler, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, olay günü sanıklar Enes Güran’ın, Salim Güran’ın, Yüksel Güran’ın ve Nevzat Bahtiyar’ın olay saatinde Arif Güran’ın evi ve civarında bulundukları hususunun daraltılmış baz analiz raporu ve bilirkişi raporuyla tespit edildiğini belirtilerek, “Ayrıca 28/11/2024 tarihli ulusal kriminal büronun raporu ile de desteklenen ahır-ev bölgesinde olay saatinde gerçek-canlı hareketleri mevcut olup Narin Güran’ın da ahır-ev bölgesine ulaştığının belirlendiği bu bağlamda sanıkların olayın sonuna kadar zaman ve mekan birlikteliği içerisinde oldukları ve bu eyleme taraftar olmadıklarını gösterecek şekilde engelleyici bir irade ortaya koymadıkları gibi fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek bildikleri gerçeği açıklamamak suretiyle Narin Güran’ın öldürülme saikinin kesin bir şekilde belirlenememesine sebebiyet vererek iştirak iradelerini ortaya koydukları, kasten öldürme suçunun işlenmesinde suçun icrasını kolaylaştırma iradeleri yanında suçun işlenmesi sonrasındaki tutumları da göz önüne alındığında Narin Güran’ı boğmak suretiyle ölümüne sebebiyet verdikleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri anlaşılmakla, yukarıda izah olunan nedenlerle üzerlerine atılı ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçunu işleyen sanıklar Enes Güran ve Yüksel Güran’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca, sanıklar Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 37/1 maddesi delaletiyle Türk Ceza Kanunu 82/1-e, 53/1 ve 63'üncü sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarına, alacakları ceza miktarı nazara alındığında hükümle birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, sanıkların gerçekleştirdikleri eylemin niteliği, olayın oluş biçimi, eylemden sonraki ve yargılama sürecindeki tutum ve davranışları dikkate alınarak haklarında TCK 62'nci maddesinin uygulanmasına yer olmadığına, mahkememiz nezdinde adli emanete kayıtlı materyallerin dosyada delil olarak saklanmasına, işlemiş oldukları suçun kasti suç olması nedeni ile haklarında hürriyeti bağlayıcı cezaya hükmolunması durumunda 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinin 1'inci fıkrası gereğince belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalarına, sanıkların gözaltında ve tutuklulukta geçirdiği sürelerin 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 63'üncü maddesi gereğince cezalarından mahsubuna, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 325/1 maddesi gereğince tüm yargılama giderlerinin sanıklardan müteselsilen tahsiline karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" denildi.

15Türkiyenin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı

Mütalaada ayrıca 27 Kasım'da dava dosyasına sunulan ve Van Kriminal Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek ilgili videoların ses iyileştirilmelerinin ve söz konusu konuşmaların Türkçe tercümesi yapılmak üzere rapor talep edilen Erhan Güran'ın evindeki kamera görüntüleriyle ilgili olarak da "Şahsın ikametindeki kamera görüntülerinde yer alan kişilerin eylemlerinin kasten yaralama, tehdit, suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları yönünden suç ve suç unsuru teşkil ettiği değerlendirildiğinden Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi, kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

16Türkiyenin konuştuğu Narin Güran cinayeti davasında 2. duruşma Tehdit edilen çoban gözyaşları içinde anlattı

Davanın ilk duruşması, 7 Kasım’da görüldü. 3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık’a erteledi.

173 TANIK DİNLENECEK

3 TANIK DİNLENECEK

İkinci duruşma için alınan ek kararda, sanık avukatlarının celse arasındaki talepleri doğrultusunda 1’i tutuklu 3 kişinin tanık sıfatıyla dinlenilmesine karar verildi.

Mahkeme tarafından verilen kararda, amca Erhan Güran ve çoban A.A.’nın (33) duruşmaya zorla getirilmesi, amca Salim Güran’ın işçisi tutuklu şüpheli 15 yaşındaki suça sürüklenen çocuk R.A.’nın ise cezaevinden celbi için karar verildi. Mahkeme dosyasına giren görüntülerde, amca Erhan Güran ile evinde yapılan toplantıda sorular sorup, daha sonra gönderdikleri çoban A.A.’nın görüntüleri ortaya çıkmıştı.

Amca Salim Güran’ın işçisi R.A. ise ilk duruşmada ‘Tanıklık yapmak istemiyorum’ deyince, salondan çıkarılmıştı.

Karar çıkması beklenen duruşma öncesi mahkeme salonu ve adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

18AİLE TOPLANTISI İNCELENDİ

AİLE TOPLANTISI İNCELENDİ

Narin Güran’ın cansız bedeninin bulunmasından 1 gün önce amca Erhan Güran’ın evinin önünde yapılan toplantıdaki Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntü Ulusal Kriminal Büro tarafından incelenerek, hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye gönderildi.

19ADLİYEYE GETİRİLDİLER

ADLİYEYE GETİRİLDİLER

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada ikinci duruşmaya bugün başlanacak. Zanlılar, Diyarbakır Cezaevinden geniş güvenlik önlemi arasında çıkarılarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

20DURUŞMA BAŞLADI

DURUŞMA BAŞLADI

Narin Güran (8) cinayetine ilişkin görülen davanın ikinci duruşması başladı. Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi. Baba Arif Güran, duruşmaya katılmak üzere adliyeye geldi.

21SILA BEBEK DURUŞMASI KAPALI YAPILACAK

SILA BEBEK DURUŞMASI KAPALI YAPILACAK

Tekirdağ Malkara’da yaşayan Bakiye Yeniçeri (29), 2 yaşındaki kızı Sıla’yı 2 Ağustos’ta devlet hastanesine götürdü. Annesi, Sıla bebeğin düştüğünü söyledi. Muayene edilen Sıla, evine gönderildi. Annesi, 8 Eylül akşamı baygın haldeki Sıla’yı yeniden hastaneye götürdü. Doktorlar, darp izlerini görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan Sıla, Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Sıla’nın beyin kanaması geçirdiği belirlendi ve ameliyata alındı. Tekirdağ Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemede minik kızın cinsel istismara uğradığı da belirlendi. Bakiye Yeniçeri’nin de aralarında olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada Bakiye Yeniçeri, birlikte yaşadığı Sanlı Ö. (57), komşusu Kani A. (32) ile onun çocukları G.K. (14) ve K.A. (13) tutuklandı. Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Sıla, 7 Ekim’de 1 aylık yaşam savaşını kaybetti.

Tutuklu sanıklardan Kani A., geçen günlerde tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sıla bebek hakkındaki soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanıp davanın açılması amacıyla fezleke Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Başsavcılık, Bakiye Yeniçeri, Sanlı Ö., Kani A. ile G.K. ve K.A. için 2 ayrı iddianame hazırladı.

Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri’nin 3 suçtan cezalandırılması talep edildi.

22ANNEYE 67 YIL İSTENDİ

ANNEYE 67 YIL İSTENDİ

İddianamede anne Bakiye Yeniçeri için ‘ihmali davranışla kasten insan öldürme’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’, ‘aile hukukundan doğan yükümlülüğün ihlali’ suçlarından toplam 67 yıl hapis cezası talep edildi. Sanlı Ö. hakkında, ‘suçu bildirmeme, gizleme’ suçundan 1 yıl 6 ay, komşu Kani A. için ise ‘çocuğun cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 28 yıl 6 ay hapis cezası talep edildi.Suça sürüklenen çocuklar G.K. ve K.A. için hazırlanan iddianame ise Tekirdağ 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede ise G.K. için, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 66 yıl, K.A. hakkında da ‘nitelikli cinsel istismar’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 48 yıl ile ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Hazırlanan 2 ayrı iddianame Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.

23‘BİZDEN ADALET BEKLİYOR’

‘BİZDEN ADALET BEKLİYOR’

Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, “Yetişkinler ile suça sürüklenmiş çocukların yargılanması bir arada olacağından CMK 185’inci maddesi gereğince duruşmalar kapalı yapılacak. Yani sanıklar, müdafiler ve avukatlar dışında salonda bir izleyicinin ve dinleyicinin bulunmaması gerekiyor” dedi.

Yargılamadan adil bir sonuç çıkmasını beklediklerini söyleyen Gürcün, “Sıla bebek bizden adalet bekliyor. Biz de bir hukukçu olarak elimizden geleni sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.