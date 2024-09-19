Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemTürkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı! Emniyet eşlik attı
HaberlerGündem Haberleri Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı! Emniyet eşlik attı

Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı! Emniyet eşlik attı

Türkiye’nin ilk yüzer üretim, depolama ve tahliye platformu (FPSO) Çanakkale Boğazı’na ulaştı.

İHA
• 19 Eylül 2024 - 15:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Eylül 2024 - 15:14 • Son Güncelleme:
1Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı Emniyet eşlik attı

Türkiye'nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu, sabah saat 08.30 sıralarında Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı.

2Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı Emniyet eşlik attı

Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne ait 2 römorkörün eşlik ettiği gemi Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağı’ndaki 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçti.

3Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı Emniyet eşlik attı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yüzer Üretim Platformumuz Çanakkale’ye ulaştı.

4Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı Emniyet eşlik attı

2026 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda devreye girerek günlük 10 milyon metreküp doğal gaz işleyecek.

5Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Çanakkale Boğazı’na ulaştı Emniyet eşlik attı

Tek başına 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını karşılayacak” ifadelerine yer verdi.