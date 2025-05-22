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Türkiye'nin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde en köklü okullar arasındaki yer alan Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bilim fuarı düzenlendi.

• 22 Mayıs 2025 - 07:37 • Son Güncelleme:
• 22 Mayıs 2025 - 07:37 • Son Güncelleme:
1Türkiyenin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen Nazilli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bilim fuarında 19 proje yer aldı.

2Türkiyenin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Proje Koordinatörü Özcan Çetin öncülüğünde hazırlanan fuarda, 35 öğretmen ve 51 öğrencinin katkısıyla oluşturulan 19 proje sergilendi.

3Türkiyenin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Bilim ve teknolojiyi eğitimle buluşturan 20 farklı tematik alanda hazırlanan projeler büyük beğeni gördü. Öğrencilerin yenilikçi fikirleri ve özgün çözümleri, ziyaretçilerden tam not aldı.

4Türkiyenin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Katılımcılar, stantları gezerek projeler hakkında öğrenci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

5Türkiyenin en köklü okulunda bilim projeleri görücüye çıktı

Okul Müdürü Faruk Al’ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuara, Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Yıldıray Demir ve Arif Tokmak’ın yanı sıra öğretmenler, okul aile birliği üyeleri ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Fuar 2 gün açık kalacak.