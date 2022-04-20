Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.518-0.05EURO15.930.76USD14.670.14ALTIN919.300.09
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    YaşamTürkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı! İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...
    HaberlerYaşam Haberleri Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı! İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...
    ABONE OL

    Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı! İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...

    Türkiye'nin nüfusu en kalablık ilçesi tam 57 şehri geride bıraktı. 2021 verilerine göre ülkemizin nüfusu 84.6 milyonun üzerine çıktı. İstanbul ise, nüfus verilerinde dikkat çeken verilere sahip. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Diğer yandan İstanbul'daki ilçelerin nüfusları illeri de geride bırakıyor.

    • 20 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
    • 20 Nisan 2022 - 13:22 • Son Güncelleme:
    1Türkiyenin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...

    TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273! Türkiye'nin en büyük ili megakent İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 840 bin 900. İstanbul nüfus verileri ise diğer şehirlere göre daha farklı bir boyutta. Bazı ilçelerin nüfusları, illeri bile geride bırakıyor. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor.

    2İstanbul Pendik

    İstanbul Pendik

    741.895

    3İstanbul Bağcılar

    İstanbul Bağcılar

    744.351

    4Adana Seyhan

    Adana Seyhan

    792.536

    5İstanbul Küçükçekmece

    İstanbul Küçükçekmece

    805.930

    6Gaziantep Şehitkamil

    Gaziantep Şehitkamil

    839.553

    7Bursa Osmangazi

    Bursa Osmangazi

    884.451

    8Gaziantep Şahinbey

    Gaziantep Şahinbey

    936.351

    9Ankara Keçiören

    Ankara Keçiören

    942.884

    10Ankara Çankaya

    Ankara Çankaya

    949.265

    11Türkiyenin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...

    İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.

    12TÜRKİYENİN İL İL 2021 NÜFUSU

    TÜRKİYE'NİN İL İL 2021 NÜFUSU

    13ADANA

    ADANA

    2.263.373

    14ADIYAMAN

    ADIYAMAN

    632.148

    15AFYONKARAHİSAR

    AFYONKARAHİSAR

    744.179

    16AĞRI

    AĞRI

    524.644

    17AKSARAY

    AKSARAY

    429.069

    18AMASYA

    AMASYA

    335.331

    19ANKARA

    ANKARA

    5.747.325

    20ANTALYA

    ANTALYA

    5.747.325

    21ARDAHAN

    ARDAHAN

    94.932

    22ARTVİN

    ARTVİN

    5.747.325

    23AYDIN

    AYDIN

    5.747.325

    24BALIKESİR

    BALIKESİR

    1.250.610

    25BARTIN

    BARTIN

    201.711

    26BATMAN

    BATMAN

    626.319

    27BAYBURT

    BAYBURT

    85.042

    28BİLECİK

    BİLECİK

    228.334

    29BİNGÖL

    BİNGÖL

    283.112

    30BİTLİS

    BİTLİS

    352.277

    31BOLU

    BOLU

    320.014

    32BURDUR

    BURDUR

    273.716

    33BURSA

    BURSA

    3.147.818

    34ÇANAKKALE

    ÇANAKKALE

    557.276

    35ÇANKIRI

    ÇANKIRI

    196.515

    36ÇORUM

    ÇORUM

    196.515

    37DENİZLİ

    DENİZLİ

    196.515

    38DİYARBAKIR

    DİYARBAKIR

    196.515

    39DÜZCE

    DÜZCE

    400 976

    40EDİRNE

    EDİRNE

    412.115

    41ELAZIĞ

    ELAZIĞ

    588.088

    42ERZİNCAN

    ERZİNCAN

    237.351

    43ERZURUM

    ERZURUM

    756.893

    44ESKİŞEHİR

    ESKİŞEHİR

    898.369

    45GAZİANTEP

    GAZİANTEP

    2.130.432

    46GİRESUN

    GİRESUN

    450.154

    47GÜMÜŞHANE

    GÜMÜŞHANE

    150.119

    48HAKKARİ

    HAKKARİ

    278.218

    49HATAY

    HATAY

    1.670.712

    50IĞDIR

    IĞDIR

    203.159

    51ISPARTA

    ISPARTA

    445.678

    52İSTANBUL

    İSTANBUL

    15.840.900

    53İZMİR

    İZMİR

    4.425.789

    54KAHRAMANMARAŞ

    KAHRAMANMARAŞ

    1.171.298

    55KARABÜK

    KARABÜK

    249.287

    56KARAMAN

    KARAMAN

    258.838

    57KARS

    KARS

    281.077

    58KASTAMONU

    KASTAMONU

    375.592

    59KAYSERİ

    KAYSERİ

    1.434.357

    60KİLİS

    KİLİS

    145.826

    61KIRIKKALE

    KIRIKKALE

    275.968

    62KIRKLARELİ

    KIRKLARELİ

    366.363

    63KIRŞEHİR

    KIRŞEHİR

    242.944

    64KOCAELİ

    KOCAELİ

    2.033.441

    65KONYA

    KONYA

    2.277.017

    66KÜTAHYA

    KÜTAHYA

    578.640

    67MALATYA

    MALATYA

    808.692

    68MANİSA

    MANİSA

    1.456.626

    69MARDİN

    MARDİN

    862.757

    70MERSİN

    MERSİN

    1.891.145

    71MUĞLA

    MUĞLA

    1.021.141

    72MUŞ

    MUŞ

    405.228

    73NEVŞEHİR

    NEVŞEHİR

    308.003

    74NİĞDE

    NİĞDE

    363.725

    75ORDU

    ORDU

    760.872

    76OSMANİYE

    OSMANİYE

    553.012

    77RİZE

    RİZE

    345.662

    78SAKARYA

    SAKARYA

    1.060.876

    79SAMSUN

    SAMSUN

    1.371.274

    80SİİRT

    SİİRT

    331.980

    81SİNOP

    SİNOP

    218.408

    82SİVAS

    SİVAS

    636.121

    83ŞANLIURFA

    ŞANLIURFA

    2.143.020

    84ŞIRNAK

    ŞIRNAK

    546.589

    85TEKİRDAĞ

    TEKİRDAĞ

    1.113.400

    86TOKAT

    TOKAT

    602.567

    87TRABZON

    TRABZON

    816.684

    88TUNCELİ

    TUNCELİ

    83.645

    89UŞAK

    UŞAK

    373.183

    90VAN

    VAN

    1.141.015

    91YALOVA

    YALOVA

    291.001

    92YOZGAT

    YOZGAT

    418.500

    93ZONGULDAK

    ZONGULDAK

    589.684

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ruslar Ukrayna'da katliam yaptı! Irpin ve Bucha'dan sarsıcı görüntüler...

    Ruslar Ukrayna'da katliam yaptı! Irpin ve Bucha'dan sarsıcı görüntüler...

    Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

    Zirai don Mersin’i vurdu, sebze-meyveye ulaşmak hayal oldu

    Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

    Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüste patlama

    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu