Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı! İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...
Türkiye'nin nüfusu en kalablık ilçesi tam 57 şehri geride bıraktı. 2021 verilerine göre ülkemizin nüfusu 84.6 milyonun üzerine çıktı. İstanbul ise, nüfus verilerinde dikkat çeken verilere sahip. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek il oldu. Diğer yandan İstanbul'daki ilçelerin nüfusları illeri de geride bırakıyor.
TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273! Türkiye'nin en büyük ili megakent İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 840 bin 900. İstanbul nüfus verileri ise diğer şehirlere göre daha farklı bir boyutta. Bazı ilçelerin nüfusları, illeri bile geride bırakıyor. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor.
İstanbul Pendik
741.895
İstanbul Bağcılar
744.351
Adana Seyhan
792.536
İstanbul Küçükçekmece
805.930
Gaziantep Şehitkamil
839.553
Bursa Osmangazi
884.451
Gaziantep Şahinbey
936.351
Ankara Keçiören
942.884
Ankara Çankaya
949.265
İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 977 bin 489 nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık ilçesi olarak öne çıktı ve 57 ili nüfus bazında geride bıraktı.
TÜRKİYE'NİN İL İL 2021 NÜFUSU
ADANA
2.263.373
ADIYAMAN
632.148
AFYONKARAHİSAR
744.179
AĞRI
524.644
AKSARAY
429.069
AMASYA
335.331
ANKARA
5.747.325
ANTALYA
5.747.325
ARDAHAN
94.932
ARTVİN
5.747.325
AYDIN
5.747.325
BALIKESİR
1.250.610
BARTIN
201.711
BATMAN
626.319
BAYBURT
85.042
BİLECİK
228.334
BİNGÖL
283.112
BİTLİS
352.277
BOLU
320.014
BURDUR
273.716
BURSA
3.147.818
ÇANAKKALE
557.276
ÇANKIRI
196.515
ÇORUM
196.515
DENİZLİ
196.515
DİYARBAKIR
196.515
DÜZCE
400 976
EDİRNE
412.115
ELAZIĞ
588.088
ERZİNCAN
237.351
ERZURUM
756.893
ESKİŞEHİR
898.369
GAZİANTEP
2.130.432
GİRESUN
450.154
GÜMÜŞHANE
150.119
HAKKARİ
278.218
HATAY
1.670.712
IĞDIR
203.159
ISPARTA
445.678
İSTANBUL
15.840.900
İZMİR
4.425.789
KAHRAMANMARAŞ
1.171.298
KARABÜK
249.287
KARAMAN
258.838
KARS
281.077
KASTAMONU
375.592
KAYSERİ
1.434.357
KİLİS
145.826
KIRIKKALE
275.968
KIRKLARELİ
366.363
KIRŞEHİR
242.944
KOCAELİ
2.033.441
KONYA
2.277.017
KÜTAHYA
578.640
MALATYA
808.692
MANİSA
1.456.626
MARDİN
862.757
MERSİN
1.891.145
MUĞLA
1.021.141
MUŞ
405.228
NEVŞEHİR
308.003
NİĞDE
363.725
ORDU
760.872
OSMANİYE
553.012
RİZE
345.662
SAKARYA
1.060.876
SAMSUN
1.371.274
SİİRT
331.980
SİNOP
218.408
SİVAS
636.121
ŞANLIURFA
2.143.020
ŞIRNAK
546.589
TEKİRDAĞ
1.113.400
TOKAT
602.567
TRABZON
816.684
TUNCELİ
83.645
UŞAK
373.183
VAN
1.141.015
YALOVA
291.001
YOZGAT
418.500
ZONGULDAK
589.684