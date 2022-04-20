Türkiye'nin en kalabalık ilçesi 57 şehri geride bıraktı! İşte nüfusu en kalabalık ilçelerin listesi...

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin nüfusu 84 milyon 680 bin 273! Türkiye'nin en büyük ili megakent İstanbul'un nüfusu ise 15 milyon 840 bin 900. İstanbul nüfus verileri ise diğer şehirlere göre daha farklı bir boyutta. Bazı ilçelerin nüfusları, illeri bile geride bırakıyor. Özellikle; İstanbul'daki bir ilçenin nüfusu 57 şehrin nüfusunu geride bırakıyor.