Türkiye'nin en büyük ili! Türkiye'de aslen en çok nereli var? Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...
İllerin nüfus rakamları açıklandı. Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük illerimiz hangileri olurdu diye hiç düşündünüz mü? Sonuçlar sizi büyük bir şaşkınlığa uğratabilir. Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu kütüğe yani memlekete göre sıralandığında durum bambaşka oluyor. İşte haberin detayları...
TÜİK verileri ışığında ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti.
Marmara'nın önemli kenti Bursa, en büyük 10. il olacaktı.
10. BURSA
1 milyon 826 bin 285
9. ERZURUM
1 milyon 893 bin 946
8. SİVAS
1 milyon 950 bin 281
7. SAMSUN
1 milyon 976 bin 178
6. İZMİR
1 milyon 976 bin 581
5. ANKARA
2 milyon 16 bin 454 kişi
4. DİYARBAKIR
2 milyon 294 bin 58
3. İSTANBUL
2 milyon 558 bin 75
2. KONYA
2 milyon 603 bin 448
ŞANLIURFA
2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Türkiye'nin en büyük kenti olacaktı.
İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER!
TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...
Yüksekova, Hakkari
Kahta, Adıyaman
Edremit, Balıkesir
Polatlı, Ankara
Ünye, Ordu
Ergani, Diyarbakır
Kozan, Adana
Cizre, Şırnak
Elbistan, Kahramanmaraş
Ereğli, Konya
Lüleburgaz, Kırklareli
Bandırma, Balıkesir
Fethiye, Muğla
Nazilli, Aydın
Akhisar, Manisa
Erciş, Van
Manavgat, Antalya
Ereğli, Zonguldak
Siverek, Şanlıurfa
İskenderun, Hatay
Çorlu, Tekirdağ
İnegöl, Bursa
Alanya, Antalya
Tarsus, Mersin
Gebze, Kocaeli
NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER
Ankara (Çankaya)
925 bin
Ankara (Keçiören)
910 bin
Gaziantep (Şahinbey)
910 bin
İstanbul (Esenyurt)
957 bin
Bursa (Osmangazi)
870 bin
Adana (Seyhan)
800 bin
Gaziantep (Şehitkamil)
775 bin
İstanbul (Küçükçekmece)
790 bin
İstanbul (Bağcılar)
740 bin
İstanbul (Pendik)
730 bin
EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ
Konya (Yalıhüyük)
2 binden az
Bingöl (Yayladere)
2.139
Eskişehir (Han)
2.272
Isparta (Yenişarbademli)
1936
Kırklareli (Kofçaz)
2.368
Erzincan (Otlukbeli)
2.456
Afyonkarahisar (Kızılören)
2.463
Rize (Hemşin)
2.450
Bingöl (Yedisu)
2.828