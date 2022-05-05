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    YaşamTürkiye'nin en büyük ili! Türkiye'de aslen en çok nereli var? Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...
    HaberlerYaşam Haberleri Türkiye'nin en büyük ili! Türkiye'de aslen en çok nereli var? Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...
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    Türkiye'nin en büyük ili! Türkiye'de aslen en çok nereli var? Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...

    İllerin nüfus rakamları açıklandı. Türkiye'de 2022 nüfus istatistik verilerine göre en çok aslen nereli var? Herkes memleketinde yaşasa en büyük illerimiz hangileri olurdu diye hiç düşündünüz mü? Sonuçlar sizi büyük bir şaşkınlığa uğratabilir. Türkiye Cumhuriyeti, 84 milyonluk bir nüfusa sahip. Bu nüfus 81 il ve 922 ilçeye dağılmış durumda. Bugün itibarıyla en büyük ilimiz megakent İstanbul, ardından ise başkent Ankara ve Ege'nin incisi İzmir geliyor. Öte yandan Türkiye'de illerin nüfusu kütüğe yani memlekete göre sıralandığında durum bambaşka oluyor. İşte haberin detayları...

    • 05 Mayıs 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:
    • 05 Mayıs 2022 - 11:37 • Son Güncelleme:
    1Türkiyenin en büyük ili Türkiyede aslen en çok nereli var Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...

    TÜİK verileri ışığında ilginç bir bilgi de ortaya çıktı. Türkiye'de herkes memleketinde yaşasa illerin nüfusu şaşkına çevirecek şekilde değişecekti.

    2Türkiyenin en büyük ili Türkiyede aslen en çok nereli var Listede büyük sürpriz: İstanbul gerilerde kaldı...

    Marmara'nın önemli kenti Bursa, en büyük 10. il olacaktı.

    310. BURSA

    10. BURSA

    1 milyon 826 bin 285

    49. ERZURUM

    9. ERZURUM

    1 milyon 893 bin 946

    58. SİVAS

    8. SİVAS

    1 milyon 950 bin 281

    67. SAMSUN

    7. SAMSUN

    1 milyon 976 bin 178

    76. İZMİR

    6. İZMİR

    1 milyon 976 bin 581

    85. ANKARA

    5. ANKARA

    2 milyon 16 bin 454 kişi

    94. DİYARBAKIR

    4. DİYARBAKIR

    2 milyon 294 bin 58

    103. İSTANBUL

    3. İSTANBUL

    2 milyon 558 bin 75

    112. KONYA

    2. KONYA

    2 milyon 603 bin 448

    12ŞANLIURFA

    ŞANLIURFA

    2 milyon 839 bin 823 nüfusu ile Türkiye'nin en büyük kenti olacaktı.

    13İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER

    İŞTE İL OLMAYA ADAY İLÇELER!

    TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? 922 ilçe arasından 82. il olmaya en uygun koşullara sahip ilçeler hangileri? İşte ilçe ilçe o liste...

    14Yüksekova, Hakkari

    Yüksekova, Hakkari

    15Kahta, Adıyaman

    Kahta, Adıyaman

    16Edremit, Balıkesir

    Edremit, Balıkesir

    17Polatlı, Ankara

    Polatlı, Ankara

    18Ünye, Ordu

    Ünye, Ordu

    19Ergani, Diyarbakır

    Ergani, Diyarbakır

    20Kozan, Adana

    Kozan, Adana

    21Cizre, Şırnak

    Cizre, Şırnak

    22Elbistan, Kahramanmaraş

    Elbistan, Kahramanmaraş

    23Ereğli, Konya

    Ereğli, Konya

    24Lüleburgaz, Kırklareli

    Lüleburgaz, Kırklareli

    25Bandırma, Balıkesir

    Bandırma, Balıkesir

    26Fethiye, Muğla

    Fethiye, Muğla

    27Nazilli, Aydın

    Nazilli, Aydın

    28Akhisar, Manisa

    Akhisar, Manisa

    29Erciş, Van

    Erciş, Van

    30Manavgat, Antalya

    Manavgat, Antalya

    31Ereğli, Zonguldak

    Ereğli, Zonguldak

    32Siverek, Şanlıurfa

    Siverek, Şanlıurfa

    33İskenderun, Hatay

    İskenderun, Hatay

    34Çorlu, Tekirdağ

    Çorlu, Tekirdağ

    35İnegöl, Bursa

    İnegöl, Bursa

    36Alanya, Antalya

    Alanya, Antalya

    37Tarsus, Mersin

    Tarsus, Mersin

    38Gebze, Kocaeli

    Gebze, Kocaeli

    39NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER

    NÜFUSU EN KALABALIK İLÇELER

    40Ankara (Çankaya)

    Ankara (Çankaya)

    925 bin

    41Ankara (Keçiören)

    Ankara (Keçiören)

    910 bin

    42Gaziantep (Şahinbey)

    Gaziantep (Şahinbey)

    910 bin

    43İstanbul (Esenyurt)

    İstanbul (Esenyurt)

    957 bin

    44Bursa (Osmangazi)

    Bursa (Osmangazi)

    870 bin

    45Adana (Seyhan)

    Adana (Seyhan)

    800 bin

    46Gaziantep (Şehitkamil)

    Gaziantep (Şehitkamil)

    775 bin

    47İstanbul (Küçükçekmece)

    İstanbul (Küçükçekmece)

    790 bin

    48İstanbul (Bağcılar)

    İstanbul (Bağcılar)

    740 bin

    49İstanbul (Pendik)

    İstanbul (Pendik)

    730 bin

    50EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ

    EN AZ NÜFUSLU İLÇELERİMİZ

    51Konya (Yalıhüyük)

    Konya (Yalıhüyük)

    2 binden az

    52Bingöl (Yayladere)

    Bingöl (Yayladere)

    2.139

    53Eskişehir (Han)

    Eskişehir (Han)

    2.272

    54Isparta (Yenişarbademli)

    Isparta (Yenişarbademli)

    1936

    55Kırklareli (Kofçaz)

    Kırklareli (Kofçaz)

    2.368

    56Erzincan (Otlukbeli)

    Erzincan (Otlukbeli)

    2.456

    57Afyonkarahisar (Kızılören)

    Afyonkarahisar (Kızılören)

    2.463

    58Rize (Hemşin)

    Rize (Hemşin)

    2.450

    59Bingöl (Yedisu)

    Bingöl (Yedisu)

    2.828

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