Türkiye'nin damak çatlatan lezzeti dilden dile dolaşıyor! Dünyanın hiçbir köşesinde benzeri yok, fiyatı 250'den 150 TL'ye düştü

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Aydın'ın tadıyla damaklarda iz bırakan lezzeti taze incirde hasat sürüyor. Yetiştirildiği diğer bölgelere göre ortalama 15 gün daha erken hasadı yapılan Buharkent taze inciri, bu erkenciliği ile ilçeye önemli bir ekonomik katkı sağlıyor. Aroması, lezzeti, rengi ve kukusuyla bir marka olan Buharkent sarı lop taze incirleri sofralara da ulaştı. İlk çıktığı anda pazarda 250 TL gibi fiyatla alıcı bulan incirin şu anki fiyatı ise 150 TL civarında alıcı buluyor. Üreticinin, tüccarın ve tüketicinin memnun olduğu ve sezonda rekoltenin 25 bin ile 30 bin ton arasında gerçekleştirileceği taze incirde yaklaşık 100 milyon dolarlık bir ihracat geliri bekleniyor.