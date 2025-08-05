Türkiye'nin 12. büyük gölü Eber, adım adım yok oluyor! Korkutan uyarı: '2,5-3 yıl içinde tamamen kuruyabilir!'
05.08.2025 - 10:27Güncellenme Tarihi:
Kaynak : Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)
Eber Gölü, Konya'da bulunan Akşehir Gölü'nün kaderini yaşama tehlikesiyle karşı karşıya! Bir zamanlar 147 kuş türüne ve zengin bir balık popülasyonuna ev sahipliği yapan göl, artık göçmen kuşların bile konaklama alanı olmaktan çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, iklim krizi ve bilinçsiz su kullanımı nedeniyle Eber Gölü'ndeki su seviyesinin kritik düzeye indiğini açıkladı. Önlem alınmazsa 2,5 - 3 yıl içinde gölün tamamen kuruyacağına vurgu yapan Erişmiş, yasal düzenlemelerin getirilmesi gerektiğini söyledi.
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